A atualização da Anza para a rede Solana visa solucionar problema de congestionamento

A Anza se movimentou para “salvar” a rede Solana. Os últimos dias foram ruins para projetos e tokens no ecossistema, isso porque a rede enfrentou grandes problemas devido ao congestionamento.

Dessa forma, causado por esse congestionamento, quase 75% das transações em cadeia falharam, provocando vendas massivas de tokens baseados em Solana. Nas últimas 24 horas, muitos tokens como MEW, WIF e BOME despencaram devido a esse problema.

Em meio a esses desafios, a Anza, uma devshop com sede na rede Solana, entrou em ação, lançando uma atualização que deverá resolver o problema de congestionamento.

De acordo com um post no X, a Anza lançou a versão 1.18.11 para devnet, que deverá corrigir o problema contínuo de congestionamento da rede de Solana.

A Anza descobriu que o congestionamento da rede resultou principalmente de como o QUIC foi implementado e de como o cliente validador Agave se comportou.

.@Solana testnet validators, the v1.18.11 release is now deployed to devnet, recommended for use on testnet. Please upgrade ASAP to help us start analyzing the effects of the proposed congestion fixes. https://t.co/8tcmtZ5tuQ

— Anza (@anza_xyz) April 12, 2024