A Integração BRC-20 abre uma nova economia de Tokens para $99BTC

O 99Bitcoins ($99BTC), pioneiro em recursos educacionais de criptomoeda, adiciona uma camada de gamificação ao aprendizado por meio de sua nova plataforma Aprender-para-Ganhar. No centro da plataforma está o seu token nativo $99BTC, inicialmente cunhado na rede Ethereum e agora fazendo a transição para o padrão BRC-20.

Essa jogada estratégica permitirá que o $99BTC capitalize na robusta rede do Bitcoin e no apelo aos desenvolvedores, potencialmente posicionando-o para uma adoção em massa.

O Que é 99Bitcoins?

Lançado em 2013 com a missão de tornar a negociação de Bitcoin mais acessível ao usuário comum. O 99Bitcoins se estabeleceu como um recurso confiável para iniciantes entrando no espaço cripto.

Sua vasta biblioteca de guias práticos, análises de ferramentas descentralizadas e vídeos educacionais descomplicam conceitos técnicos complexos e mantêm os entusiastas de criptomoedas atualizados com as notícias do setor.

Assim, ao longo dos anos, o 99Bitcoins conquistou mais de 700 mil seguidores no YouTube e mais de 2 milhões de assinantes de e-mail. Com um apoio comunitário tão forte, não é surpresa que a pré-venda do $99BTC tenha rapidamente ganhado tração. Arrecadou US$125 mil em horas e agora se aproximando de US$1 milhão.

Isso porque o $99BTC é o token nativo da futura plataforma Aprender-para-Ganhar do 99Bitcoins. Ele permite que os usuários ganhem criptomoedas completando módulos de aprendizado e questionários.

Além disso, investidores iniciais podem fazer staking de $99BTC com até 2.241% de APY como um incentivo adicional. Vale ressaltar que a taxa de recompensa é dinâmica e diminuirá à medida que mais investidores se juntarem ao pool. Ademais, o 99Bitcoins anunciou um airdrop de tokens no valor de US$99 mil para vencedores sortudos a serem escolhidos em 19 de julho.

Da ERC-20 para a BRC-20: Uma Jogada Inteligente

Os desenvolvedores preferem a blockchain Ethereum por sua segurança e recursos de contratos inteligentes, então lançar o $99BTC nesta rede foi uma escolha lógica. No entanto, a ponte para o padrão de token BRC-20 abre um novo mundo de possibilidades para o $99BTC.

O $99BTC será conectado à rede Bitcoin por meio do protocolo Ordinals, inscrevendo dados diretamente em satoshis individuais, a menor unidade de $BTC. Essencialmente, isso permite a criação de ‘Bitcoin NFTs’ que derivam valor da escassez e aplicações únicas.

Para a plataforma de aprendizado do 99Bitcoins, isso pode ter várias implicações:

Recompensas exclusivas: Os usuários podem ganhar recompensas especiais de $99BTC vinculadas a conquistas de aprendizado específicas, que serviriam como prova verificável de conhecimento.

Maior engajamento: A singularidade das recompensas de $99BTC pode adicionar um elemento colecionável à educação, fomentando um senso de realização e motivando os usuários a aprender mais.

Valor adicionado: Dada a associação com uma plataforma de aprendizado respeitável, as recompensas raras de $99BTC poderiam valorizar no mercado mais amplo de NFTs.

No entanto, essas possibilidades são especulativas. O que é certo é que os tokens $99BTC se beneficiarão do mecanismo de consenso de prova de trabalho do Bitcoin, garantindo possivelmente um grau ainda maior de permanência e imutabilidade do que o padrão ERC-20.

A rede Ethereum frequentemente sofre com congestionamentos, levando a tempos de transação lentos e altas taxas de gás. A ponte para o Bitcoin poderia tornar as transações mais rápidas e mais baratas, tornando, em última análise, a plataforma de aprendizado do 99Bitcoins mais acessível e melhorando a experiência do usuário.

Conclusão

A transição do 99BTC para o padrão BRC-20 é uma jogada estratégica, aumentando as já altas chances de adoção mainstream da plataforma. À medida que a pré-venda do $99BTC ganha momentum, estamos animados para ver o que o futuro reserva para o projeto.

No entanto, devemos lembrar que o mercado de criptomoedas é volátil e suscetível a influências que estão fora do controle do projeto. É crucial fazer sua própria pesquisa e investir de forma responsável.