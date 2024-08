À medida que o $BTC se recupera para US$ 60 mil, os indicadores técnicos sugerem um potencial short squeeze

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O Bitcoin ($BTC) se recuperou para US$ 60 mil após sua recente queda para US$ 49 mil, o menor valor desde fevereiro deste ano.

Markus Thielen sugere que o $BTC pode estar prestes a sofrer um short squeeze, já que os investidores tentam cobrir suas posições vendidas.

Além dos indicadores técnicos, Thielen destaca a crescente influência do resultado das eleições dos EUA e das condições macroeconômicas no preço do $BTC.

Markus Thielen da 10x Research vê a melhora dos indicadores técnicos do $BTC como um sinal de um potencial short squeeze. Isso pode levar a uma maior valorização do preço. Isso porque investidores que venderam o $BTC a descoberto podem comprá-lo de volta para cobrir suas posições. Neste post, vamos examinar a análise de Thielen e o que ela significa para o Bitcoin.

$BTC se recupera da queda recente

Apesar da queda mensal de 11,99% desencadeada pela recente queda do mercado de ações, o $BTC começou a se recuperar de sua mínima trimestral. O preço de US$ 49 mil registrada em 5 de agosto ficou para trás e a maior criptomoeda de todas está agora em US$ 60 mil.

Thielen observa que o Índice de Força Relativa (RSI) do $BTC, que ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, está “chegando ao fundo do poço”. Atualmente, o RSI do $BTC é 61,13, queda de 8% desde 21 de julho.

Além disso, o aumento no Open Interest (OI) do $BTC (o número de contratos futuros ativos de BTC) durante a turbulência do mercado de ações no início de agosto indica ‘mais short squeeze’.

Agora que o $BTC está se recuperando, os investidores que venderam o token a descoberto podem ter esperança de comprá-lo de volta para cobrir suas posições. Normalmente, essa prática, conhecida como ‘short squeeze’, aumenta o preço do ativo devido à pressão de compra.

Ventos políticos podem soprar o Bitcoin mais pra cima

Além das forças econômicas, Thielen destaca o papel importante das próximas eleições nos EUA no preço do $BTC.

Ele sugeriu que, embora o mercado não esteja severamente subvalorizado, os vendedores a descoberto podem ser compelidos a recomprar suas posições em meio às melhores perspectivas eleitorais de Donald Trump.

Thielen também acredita que o mercado está pronto para uma mudança significativa e está aguardando a decisão do Federal Reserve (FED) sobre reduções nas taxas de juros. Um anúncio de corte de taxa pode desencadear um aumento no mercado de ações, potencialmente levando a um aumento correspondente no preço do $BTC.

Enquanto isso, Kamala Harris se esforça para garantir os votos da comunidade cripto com sua iniciativa Crypto4Harris.

Conclusão

A previsão de Markus Theielen para um possível short squeeze do Bitcoin pode ajudar o token a solidificar sua tendência positiva e romper acima do nível de resistência atual.

No entanto, é importante notar que short squeezes podem ser voláteis e imprevisíveis. Se as condições de mercado mudarem repentinamente, o short squeeze pode perder força, levando a uma potencial correção de preço.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.