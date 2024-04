A pré-venda de Slothana acabou – Será que vai bombar como Bonk?

O projeto Solana, que arrecadou 500 mil em minutos, agora concluiu sua pré-venda. Contudo, ainda não foi listado em CEXs, mas já está disponível na Raydium.

A princípio, Slothana levantou mais de US$ 15 milhões, com cada $SLOTH avaliado em 0,0001 SOL (US$ 0,013). No entanto, apenas pelo interesse dos investidores, o projeto já se destaca como um dos mais populares da indústria.

Além disso, o TVL (Total Value Locked) da Solana aumentou em impressionantes 160,9% desde janeiro, mostrando uma acumulação constante e uma crescente popularidade da blockchain.

O sentimento em torno das meme coins da Solana tem sido robusto nos últimos meses, com o $WIF atingindo uma capitalização de mercado de US$ 2,6 bilhões em pouco mais de quatro meses. O $BONK também registrou um aumento de 22.372% desde janeiro.

Os analistas de criptomoedas estão otimistas quanto ao desempenho do Slothana após o lançamento.

Vamos explorar o que torna Slothana um projeto tão promissor e discutir suas conquistas até o momento.

O que torna Slothana um projeto interessante?

Slothana segue os passos do $SLERF, outra moeda Solana que dobrou de valor no lançamento e agora tem uma capitalização de mercado superior a US$ 160 milhões.

🌅🌿 As the sun rises on the final day of the Slothana presale, the savannah stirs with anticipation. Behold, the dawn of a new era is upon us! 🦁🚀 Today, we bear witness to the rise of Slothana, destined to rule over the memecoin masses with wisdom and slothful grace. Gather… pic.twitter.com/zVp9FKyMPX — Slothana (@SlothanaCoin) April 28, 2024

Embora o projeto ainda não tenha anunciado uma data de lançamento, a pré-venda encerrou hoje, arrecadando mais de US$ 15 milhões. Conforme informações oficiais, os detentores de tokens devem receber o airdrop esta semana.

Aqui estão algumas razões pelas quais Slothana pode ser um investimento interessante:

Capitaliza uma comunidade cripto existente relacionada a preguiças.

Levantou US$ 300 mil em minutos e mais de US$ 15 milhões em mais de um mês.

Está em uma tendência de alta, de acordo com o DexScreener.

Alcançou US$ 86 mil de capitalização de mercado em 22 dias na Raydium.

Recebeu cobertura de canais de criptomoedas populares como Jacob Bury, Crypto Gains e Cryptonews.

Possivelmente criado pela mesma equipe por trás do Smog.

O projeto também capitaliza seu status de meme para atrair investidores autoproclamados degens e amantes de memes.

No último dia, os investidores transferiram mais de US$ 21.739 em $SLOTH. Isso mostra um interesse crescente no token, o que poderia levar a um suporte otimista após a listagem.

Além de tudo, Slothana irá anunciar a data de lançamento em seu canal X. Até lá, você pode comprar $SLOTH na Raydium ou visitar o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o projeto.

Resumindo

A pré-venda de Slothana foi mais bem-sucedida do que a do $BOME e do $SLERF, arrecadando mais de US$ 15 milhões. O sentimento da comunidade e o interesse dos investidores também são muito positivos, com base nas recentes transferências de $SLOTH e atividade na Raydium.

Será que Slothana vai bombar como o Bonk após o lançamento? Pode ser que sim, se a tendência atual continuar e os investidores o considerarem um investimento valioso.

Lembre-se de que investir em meme coins é uma empreitada arriscada. Faça sua própria pesquisa e entenda os riscos para poder tomar decisões de investimento inteligentes.