A pré-venda do 5thScape está próxima de atingir seu objetivo: Investidores iniciais receberão benefícios vitalícios

O 5thScape ($5SCAPE) é um novo projeto de criptomoeda que anuncia o futuro da tecnologia de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR). Além disso, este projeto está construindo seu próprio headset de VR e desenvolvendo uma ampla gama de jogos de VR que prometem ser mais imersivos do que qualquer coisa que exista hoje.

A princípio, o 5thScape tem o potencial de revolucionar os jogos – e posteriormente dominar a nova paisagem de AR/VR. O projeto já arrecadou US$ 1,15 milhão até agora na primeira etapa de sua pré-venda. Sobretudo, o mais incrível é que os investidores iniciais poderão receber benefícios vitalícios.

Características do 5thScape

Acima de tudo, o 5thScape é um projeto baseado em Ethereum que cria uma nova linha de produtos para jogos de AR e VR.

Além disso, a equipe por trás deste projeto planeja criar vários jogos de VR que sejam compatíveis com headsets existentes como o Oculus Rift e o Meta Quest 3. Em seguida, se estabelecer como a principal desenvolvedora de jogos de AR e VR. Por fim, o 5thScape planeja expandir para hardware e construir seu próprio headset de VR e cadeira de jogos de AR.

No centro do 5thScape está o token $5SCAPE, que servirá como moeda para todos os jogos do 5thScape. Os jogadores precisarão de $5SCAPE para comprar acesso aos jogos e fazer compras dentro do jogo. Os desenvolvedores de jogos podem ganhar $5SCAPE por contribuir para o mercado de jogos de VR planejado pelo projeto.

Jogos de VR

O 5thScape tem vários jogos de VR em desenvolvimento, incluindo:

Conquista na Gaiola

Arena de Críquete Épico

Chute Imersivo

Mestre de Arco e Flecha

Caçador de Empuxo

O jogo Conquista na Gaiola, que colocará os jogadores no ringue com lutadores do UFC, é o primeiro jogo que o 5thScape planeja lançar. De acordo com o cronograma no whitepaper do 5thScape, a equipe planeja lançar este jogo no segundo trimestre de 2024.

Tokenômica e informações da pré-venda

O token $5SCAPE do 5thScape desempenha um papel importante neste projeto como a moeda que unifica todos os jogos, produtos de hardware e mercado de desenvolvedores do 5thScape.

$5SCAPE é um token ERC-20 com um fornecimento total de 5,211 bilhões de tokens. O token pode ser usado para pagar o acesso aos jogos do 5thScape e fazer compras dentro do jogo. Os detentores de tokens receberão um desconto em comparação com os usuários que pagam com outros métodos.

Além disso, os investidores da pré-venda receberão acesso vitalício gratuito aos primeiros jogos do 5thScape como um agradecimento pelo apoio ao projeto.

Os detentores de tokens também poderão apostar seus tokens $5SCAPE, permitindo-lhes ganhar recompensas apenas por fazerem parte do projeto. A equipe do 5thScape também prevê permitir que os detentores de tokens votem em quais projetos no mercado recebem fundos de desenvolvimento, colocando o poder nas mãos da comunidade do 5thScape.

A pré-venda do 5thScape, em andamento agora, planeja oferecer 80% do fornecimento total de tokens $5SCAPE à venda e arrecadar até US$ 15 milhões. A pré-venda é dividida em 12 estágios, com um preço inicial de $5SCAPE de US$ 0,00187 e um preço final de US$ 0,0087. O 5thScape planeja listar o token a um preço de US$ 0,01.

Por que comprar 5thScape ($5SCAPE) agora?

Para garantir os preços mais baixos, os compradores em potencial precisarão se movimentar rapidamente. O token $5SCAPE está atualmente cotado a US$ 0,00187, mas eventualmente será listado com um prêmio de preço de 434,76% (US$ 0,01) em relação a este preço de pré-venda da Etapa 1. Quando a Etapa 1 terminar em dois dias, o preço da pré-venda aumentará em 14,97% para US$ 0,00215 na Etapa 2.

Oitenta por cento do fornecimento total de tokens estão disponíveis para compra na pré-venda. O entusiasmo em torno do projeto é demonstrado pelo tamanho da comunidade nas redes sociais. O servidor do Discord do 5thScape já tem mais de 5.400 membros, Telegram 16.588, X/Twitter 9.569 e mais de 1.000 em seu canal do YouTube.

Investidores e jogadores interessados em saber mais sobre os jogos que o 5thScape tem planejado podem obter detalhes adicionais nos grupos do projeto no X, Telegram e Discord.

