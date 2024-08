A queda no mercado de ações desencadeia um efeito dominó

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Uniswap Labs descobriu que fatores financeiros tradicionais têm uma influência maior nas flutuações de preço de cripto a longo prazo.

A recente queda no mercado de ações gerou FUD (medo, incerteza e dúvida) entre os investidores de cripto, fazendo o Bitcoin ($BTC) cair abaixo de US$ 53K.

Principais índices do mercado de ações, como o Nikkei 225 e o Nasdaq, sofreram um declínio acentuado devido a preocupações persistentes com a recessão, aumentos nas taxas de juros e desemprego.

O último relatório da Uniswap Labs examinou os fatores que influenciam os movimentos do mercado de cripto. Além dos fatores financeiros tradicionais, como taxas de juros e mudanças na política monetária, o relatório destaca fatores específicos do cripto, como taxas de adoção e efeitos de rede.

A queda do mercado cripto no domingo é um exemplo claro do impacto dos temores de recessão e da queda nos mercados de ações globais.

No sábado, o índice E-Mini Nasdaq 100 caiu quase 3% em meio à venda generalizada de ações. O mercado de ações do Japão também despencou, com os índices Topix e Nikkei 225 caindo mais de 7%, o que acionou um interruptor de mercado.

Estamos diante de uma crise econômica global semelhante à de 2008 ou é apenas uma turbulência temporária? A seguir, vamos analisar o que aconteceu no fim de semana.

Efeito dominó: ações caem e o cripto segue?

O relatório da Uniswap Labs buscou avaliar até que ponto as flutuações de preço de cripto resultam de influências dos mercados financeiros tradicionais versus riscos inerentes às criptomoedas.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

As descobertas sugerem que fatores específicos de cripto, como sentimento dos investidores, concorrência no mercado e brechas de segurança, desempenham um papel dominante nas flutuações de curto prazo do $BTC.

Por outro lado, o efeito de fatores financeiros tradicionais, como política monetária, é mais pronunciado em períodos mais longos.

O estudo também destaca que a capitalização de mercado das stablecoins tende a aumentar durante períodos de desaceleração econômica, pois os investidores as veem como ativos de refúgio seguro.

$BTC cai abaixo de US$ 53K, investidores sucumbem ao medo

Contrariando as descobertas da Uniswap, o impacto das vendas no mercado de ações no sábado sobre o mercado cripto foi quase instantâneo.

$BTC sofreu uma queda semanal de 24,64%, agora sendo negociado a US$ 52K, apesar das previsões recentes de analistas de que poderia atingir US$ 100K.

$ETH caiu 30,97%, lutando para se manter acima de US$ 2,35K, e $SOL experimentou a maior queda, de 36,73%, valendo atualmente US$ 121.

A capitalização total do mercado cripto caiu 13,6% nas últimas 24 horas. Noventa e seis das 100 principais criptomoedas estão em queda, e apenas as stablecoins mostram resiliência.

Os traders liquidaram mais de US$ 1,07 bilhão em posições alavancadas em todo o mercado cripto, com mais de US$ 900 milhões em posições longas e US$ 162 milhões em posições curtas.

O Fear & Greed Index da Binance agora está em 26, sinalizando preocupações crescentes entre os investidores de cripto. Na semana passada, o índice estava em 74, mostrando um sentimento geral de alta.

Temores de recessão desencadeiam vendas no mercado de ações

As vendas no mercado de ações durante o fim de semana continuam. Os índices Nikkei 225 e Topix do Japão caíram mais de 12% nas últimas 24 horas e mais de 20% desde suas máximas históricas em 11 de julho. O dia 5 de agosto se tornou o pior dia para o Nikkei desde a “Segunda-feira Negra” de 1987.

Os índices Nikkei 225 e Topix

O índice Nikkei 225 acompanha o desempenho das 225 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio. Enquanto isso, o Topix é um índice ponderado pela capitalização de mercado, onde as maiores empresas têm uma influência maior. Ele inclui todas as empresas listadas na Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio.

A onda de liquidação acionou um circuit breaker por aproximadamente dez minutos, interrompendo as negociações na bolsa de Tóquio para evitar mais quedas.

Ou seja, a decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros após um longo período de taxas ultrabaixas é a causa mais provável dessa turbulência no mercado.

Da mesma forma, o principal índice do mercado de ações da Coreia do Sul, o Kospi, caiu 8,77% e interrompeu as negociações por 20 minutos.

O Nasdaq e o S&P 500 também continuam em tendência de queda, com quedas de 4,1% e 2,4% nas últimas 24 horas, respectivamente.

O mercado de ações afundou em resposta ao relatório de julho do Bureau of Labor Statistics dos EUA, que mostrou um aumento na taxa de desemprego (de 4,1% para 4,3%, o maior nível em três anos). Além disso, o Goldman Sachs aumentou as chances de uma recessão nos EUA de 15% para 25% em 2025.

Por fim, Keith Lerner acredita que o mercado de ações está em um período corretivo, mas a tendência geral é de alta. Enquanto isso, Jim Reid encoraja todos a se prepararem para uma volatilidade prolongada.

Reflexões finais

Em resumo, o futuro permanece incerto, à medida que os mercados de ações e cripto lutam para se recuperar.

No entanto, a turbulência atual sugere que os mercados de ativos tradicionais e alternativos estão se tornando cada vez mais interconectados. Mas será que isso é uma coisa boa? Teremos que esperar para ver.