Ações da GameStop disparam com o retorno de ‘Roaring Kitty’

A sensação da Internet Keith Gill (também conhecido como Roaring Kitty), que impulsionou a mania das ações de memes em 2021, ressurgiu, fazendo sua primeira postagem no X após 3 anos.

Como resultado, as ações da GameStop subiram 74% e se tornou um dos tópicos mais populares no Reddit.

Em 2021, Gill salvou a empresa da beira da falência. Mas desta vez, não é provável que aconteça uma repetição da mania das ações memes.

Na verdade, os preços podem estar subindo devido à recompra de ações da empresa. Ademais, se a administração agir proativamente, poderá ser capaz de alimentar a trajetória ascendente.

O retorno de Keith Gill, popularmente conhecido como Roaring Kitty, resultou em um aumento bizarro nos preços das ações da GameStop.

A conta oficial ‘Roaring Kitty’ compartilhou uma postagem no X após um longo hiato de três anos. A postagem é um desenho animado de um homem em sua cadeira com um controle de jogo na mão.

Incrivelmente, a postagem rapidamente se tornou viral e já tem impressionantes 23,6 milhões de visualizações no momento em que este artigo foi escrito. Ademais, foi seguida de vários outros posts com o mesmo ‘tema de retorno’ comum, apresentando clipes de filmes e músicas.

Como resultado, as ações da GameStop dispararam cerca de +120% no geral, isso em relação ao fechamento da semana passada (US$ 17,46), atingindo uma alta de US$ 38,20 e terminando o dia em + 75% (de US$ 26,34 para US$ 30,45). O efeito foi tão relevante que a GameStop teve que interromper as negociações várias vezes durante o dia devido à volatilidade. Mas não apenas isso, o papel disparou mais 127% nas negociações após o expediente.

A empresa também foi um dos tópicos mais populares no Reddit na segunda-feira. Só nas últimas 24 horas, foram mais de 600 menções ao GameStop.

Outras empresas como AMC e Reddit também foram apanhadas no frenesi. Na segunda-feira, as ações da AMC subiram cerca de 78% (de US$ 3,52 para US$ 5,19) e, em determinado momento do dia, os preços quase dobraram. O Reddit também terminou o dia com um aumento saudável de aproximadamente 9% (de US$ 56,49 para US$ 58,19).

Quem é Keith Gill ‘Roaring Kitty’?

Keith Gill é um ex-analista financeiro da MassMutual. Ele ganhou popularidade nas redes sociais em 2021, quando influenciou investidores de varejo novatos a investirem em ações da GameStop.

Gill começou a postar religiosamente na subcategoria Wallstreetbets do Reddit, onde se tornou famoso com seu nome de usuário “DeepF —— Value”. Ele até fez vídeos de estratégia no YouTube.

Quando a ‘mania’ parou, o incidente recebeu tanta atenção que todo o fenômeno foi transformado em um filme completo no ano passado chamado ‘Dumb Money’.

Compreendendo a mania de ações meme de 2021

Por um lado, os pequenos traders sob a influência de Gill apostavam na GameStop, enquanto, por outro lado, os fundos de hedge apostavam contra a sobrevivência da empresa, vendendo a descoberto as suas ações.

Depois que Gill e seus seguidores compraram milhares de ações da GameStop, isso desencadeou uma “aperto de vendas” e os grandes investidores que apostavam contra a empresa foram forçados a comprar as ações em rápido crescimento para compensar suas perdas.

No final do frenesi, a GameStop subiu impressionantes 1.000%, enquanto os preços das ações da AMC aumentaram 2.300%.

Todavia, a GameStop não foi a única empresa a se beneficiar desse fenômeno. AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond também lucraram com isso. Juntas, as empresas passaram a ser conhecidas como ‘ações memes’.

Gill, que investiu US$ 53.000 em ações em 2019, obteve lucros colossais de US$ 48 milhões, enquanto fundos de hedge como Citron Research e Melvin Capital perderam cerca de US$ 5 bilhões. Uau!

Queda e desaparecimento de Roaring Kitty

Logo, Keith Gill, também conhecido como Roaring Kitty, conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais. Mas tudo isso foi interrompido quando ele revelou que perdeu US$ 13 milhões em um dia em seus investimentos na GameStop.

Ao mesmo tempo, ele também sofreu com uma ação judicial que o acusava de “conduta enganosa e manipuladora” que o ajudou a lucrar com a promoção de ações da GameStop.

Depois ele teve que comparecer perante o Congresso para explicar a “mania das ações meme”, onde conseguiu se defender dizendo que era apenas um day trader casual e que apenas começou a criar uma plataforma educacional para investidores.

“A ideia de que usei a mídia social para promover ações da GameStop para investidores involuntários é absurda.” – Roaring Kitty em 2021

Como resultado dessas controvérsias, ele deixou as redes sociais e, eventualmente, seu número de seguidores nas redes sociais começou a diminuir. Até agora!

Um pouco sobre a GameStop

GameStop é uma popular varejista americana de videogames, eletrônicos de consumo e produtos de jogos.

Em 2021, era uma empresa em dificuldades que se beneficiou da mania das ações memes, conforme discutido acima. Na verdade, o preço mais alto de suas ações já foi de US$ 438, o que, como você deve ter adivinhado, foi em janeiro de 2021.

No entanto, desde o que pode ser chamado de pico indevidamente alimentado, as suas ações caíram constantemente. As coisas pioraram tanto que a empresa anunciou um número não especificado de cortes de empregos em março, para reduzir custos.

Então, um raio de sol atingiu os telhados da empresa quando ela relatou seu primeiro lucro anual desde 2018, no início deste ano. É muito provável que tenha sido isso que reacendeu o interesse de Gill.

Todavia, embora o ressurgimento de Roaring Kitty tenha impactado sobre as ações da GameStop, não haverá uma repetição do fenômeno da mania dos memes. Isso significa que os preços não continuarão subindo em espiral por um período prolongado de tempo, pelo menos é o que dizem os especialistas.

Roaring Kitty é realmente responsável pelo aumento das ações da GameStop?

Embora a maioria dos especialistas acredite que foi a ressurreição da Roaring Kitty que levou a este aumento acentuado nos preços do GME, há outro ângulo para esta história – e um que é mais prático e extremamente plausível.

De acordo com uma postagem no X, o aumento do GME se deve, na verdade, a uma recompra de ações aprovada pela direção. A empresa entrou com um pedido junto à SEC para usar parte de sua liquidez para recomprar ações – exatamente o que as grandes empresas de tecnologia Google e Apple fizeram apenas algumas semanas atrás.

Um Redditor fez as contas e descobriu que a GME comprou 324.094 ações a um preço médio de US$ 31,15 por ação, o que significa que dos US$ 110 milhões aprovados para recompra de ações, a empresa gastou apenas cerca de US$ 10 milhões.

Os preços das ações da GameStop continuarão subindo?

Pode, mas é altamente improvável que seja por causa da mania das ações de memes.

Dado que ainda restam 100 milhões de dólares para serem utilizados, é provável que os preços continuem a subir, especialmente quando os investidores começarem a perceber o potencial prolongado deste aumento de preços e os traders entrarem na onda.

Além disso, se Ryan Cohen (CEO da GameStop) levar a sério a mudança da sorte da empresa, bem como continuar o impulso de alta das ações, ele poderia usar a liquidez extra para fazer algumas aquisições valiosas e melhorar o negócio principal da GameStop. Dessa forma, quem sabe ele consegue trazer a empresa de volta, rastrear e corrigir o sangramento da base de usuários.