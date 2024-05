Acordo entre TG.Casino e AC Milan é uma boa notícia para $DICE e $TGC

O acordo entre o AC Milan e o TG.Casino ($TGC) em 6 de maio marca um ponto de virada para os cripto cassinos. Ao se tornar o parceiro oficial de iGaming regional do time na Europa, o TG.Casino pode se estabelecer como o projeto GameFi e GambleFi mais importante da indústria cripto.

Os detentores de tokens podem desfrutar de benefícios exclusivos, como acesso VIP ao estádio San Siro e camisas oficiais do AC Milan.

Isso não apenas traz utilidade crucial e aumento de adoção para o $TGC, mas também destaca os cassinos cripto em geral, incluindo o Mega Dice ($DICE), outro projeto de cripto cassino que promete recompensas atraentes aos detentores de tokens. Por exemplo, uma ampla variedade de jogos de cassino, opções esportivas, caixas de saque e futuros de cripto.

A seguir, vamos explorar como o acordo entre o AC Milan e o TG.Casino é promissor para tokens de cripto cassino como $TGC e $DICE.

Os cripto cassinos oferecem uma experiência de jogo justa, transparente e altamente recompensadora, graças à tecnologia blockchain.

Aqui estão alguns aspectos destacados:

O $TGC é um dos cripto cassinos mais populares, tendo sido lançado na CoinMarketCap a US$ 0,2329 em 4 de janeiro de 2024. Além disso, alcançou sua maior alta em 11 de fevereiro, chegando a US$ 0,8505, o que representou um aumento de 265% em 39 dias.

Desde então, o token tem apresentado uma tendência de queda, com outro pico em US$ 0,7237 em 17 de março, seguido por uma queda para US$ 0,50 três dias depois.

Atualmente, o projeto tem um valor de mercado de US$ 3,56 milhões e um volume de negociação de 24 horas superior a US$ 400 mil.

O anúncio do acordo entre o $TGC e o AC Milan tem recebido feedback positivo significativo dos usuários na plataforma X, onde o projeto possui mais de 19.000 seguidores.

