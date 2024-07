Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A postura favorável de Donald Trump às criptomoedas e um possível corte na taxa de juros nos EUA indicam uma fase ascendente para o mercado de criptomoedas.

Arthur Cheong, fundador da DeFiance Capital, ressalta o crescimento acelerado dos projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) e argumenta que estão consideravelmente subavaliados.

Com as taxas de empréstimo reduzidas, os investidores podem buscar projetos inovadores de IA, como o WienerAI ($WAI).

Apesar do risco associado às moedas meme em pré-venda, estas possuem potencial para altos retornos.

Diversos indicadores, incluindo o apoio de Donald Trump às criptomoedas e a expectativa de redução das taxas de juros, apontam para um mercado cripto em alta pelo resto de 2024.

Além disso, de acordo com Arthur Cheong, capitalista de risco e investidor experiente em criptomoedas, o segmento de Finanças Descentralizadas (DeFi) poderia ser uma excelente oportunidade para investidores de longo prazo.

Assim, exploraremos o significado desses dois indicadores para projetos inovadores de DeFi, como o WienerAI.

Impulso na adoção de criptomoedas pela postura de Trump

Para assegurar que a inovação no setor cripto não seja inibida, Donald Trump comprometeu-se a destituir o presidente da SEC, Gary Gensler, conhecido por seu ceticismo em relação às criptomoedas. Isso caso vença a eleição presidencial dos EUA em 2024, no dia 5 de novembro.

A aprovação de ETFs à vista pela SEC já proporcionou um impulso significativo à adoção das criptomoedas. Assim, consolidou sua posição como ativos legítimos e confiáveis, especialmente após moedas como o Bitcoin ($BTC) e o Ethereum ($ETH) passarem a contar com supervisão regulatória.

Desde a aprovação da SEC, os ETFs de ETH acumularam cerca de US$1,69 bilhões em entradas. Adicionalmente, durante sua participação na conferência Bitcoin 2024, no último sábado, Trump revelou seus planos de criar uma reserva estratégica de Bitcoin nos EUA, caso seja reeleito.

Com Trump na liderança das pesquisas para as eleições nos EUA, as perspectivas para a indústria de criptomoedas parecem promissoras.

Reduções nas taxas de juros podem elevar o apetite por risco do mercado

Um sinal de que podemos estar à beira de uma corrida altista no mercado de criptomoedas é a probabilidade de 87,7% de um corte nas taxas de juros em setembro. Com a redução das taxas, o custo para tomar dinheiro emprestado diminui, o que pode elevar o apetite por risco dos investidores e impulsionar a procura por investimentos em criptomoedas.

Dessa forma, essas condições promissoras do mercado, juntamente com um candidato pró-cripto à frente na corrida presidencial, favorecem projetos inovadores e de alto potencial em criptomoedas em pré-venda, como o WienerAI.

Soma-se ainda a postura otimista de Arthur Cheong, investidor experiente em cripto. Ele salienta o crescimento acelerado de projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) e de novas criptomoedas. Além disso, ressalta como estão subvalorizados. Devido ao seu comércio algorítmico, o $WAI poderia se destacar como uma das pré-vendas mais promissoras deste ano.

Recompensas de Staking de 128%

O $WAI, um bot de negociação de IA, busca aumentar os ganhos dos traders fornecendo previsões de negociação precisas. Além disso, permite que eles alternem entre DEXs protegidos por MEC para minimizar a manipulação de transações. Dessa forma, à medida que muitos projetos de IA atraem atenção, com previsões apontando que o setor global de IA atingirá US$826 bilhões até 2030, a forte utilidade do $WAI o posiciona de forma vantajosa.

Em suma, não somos os únicos que veem grande potencial no $WAI. Investidores renomados, como ClayBro, aclamam o $WAI como uma das melhores pré-vendas de cripto do ano, aplaudindo a iniciativa de staking do projeto de IA.

20% do total de tokens do $WAI (69 bilhões) estão destinados ao staking. Até agora, 8 bilhões de $WAI (mais de 70% dos fundos levantados) já estão em staking com um retorno de 128% ao ano (APY).

Além disso, 20% do total de tokens são reservados para incentivar o HODLing através de recompensas à comunidade.

Atualmente, o preço do $WAI está a US$0,00073 por token. Preveemos que, após sua listagem em bolsas em agosto, seu preço alcançará US$0,0045. Um aumento de 144,17% se você investir agora e um impulso de 500% para os compradores iniciais.

Para adquirir $WAI, acesse o site oficial do WienerAI, conecte sua carteira de criptomoedas ao widget e selecione a quantidade que deseja comprar.

Conclusão

A advocacia pró-cripto e os desenvolvimentos governamentais e econômicos apontam para um período promissor no mercado de criptomoedas.

Neste ambiente, projetos de IA como o $WAI têm uma excelente posição para crescer no cenário Web3.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem conselhos financeiros. Encorajamos os leitores a realizar suas próprias pesquisas e determinar sua própria tolerância ao risco antes de tomar quaisquer decisões financeiras. A criptomoeda é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.