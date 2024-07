Advogado, especialista em criptomoedas, solicita a Kamala Harris que pressione pela renúncia de Gary Gensler

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

John Deaton, candidato ao Senado dos EUA e advogado defensor do XRP, pressionou a candidata presidencial democrata Kamala Harris a demonstrar seu apoio às criptomoedas de forma concreta.

Deaton pede que Harris afirme sua posição em relação ao Bitcoin e se comprometa a garantir a renúncia de Gary Gensler, presidente da SEC dos EUA. Esse pedido surgiu enquanto Harris buscava o apoio de figuras importantes do setor cripto para sua campanha.

Importante ressaltar que Harris, atual Vice-Presidente dos EUA e companheira de chapa de Biden na reeleição, desempenhou funções sob uma administração abertamente anti-cripto liderada por Joe Biden. Com isso, o amplo setor de criptomoedas questiona o motivo da mudança repentina de Harris para uma postura favorável ao Bitcoin e às criptomoedas.

Deaton exige a renúncia imediata de Gensler da SEC

John Deaton, advogado pró-XRP, alertou a comunidade cripto sobre o repentino ajuste na postura de Harris em relação às criptomoedas. Ele destacou que a candidata presidencial precisa primeiro validar seu apoio genuíno ao setor de criptomoedas.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

De acordo com Deaton, Harris deve pressionar pela renúncia imediata de Gary Gensler, o chefe da SEC, assim que assumir sua administração. Esse ato demonstrará seu compromisso em apoiar o desenvolvimento de uma economia sustentável de ativos digitais.

Além disso, Deaton também afirmou que o presidente da SEC causou mais danos aos investidores de criptomoedas do que Sam Bankman-Fried ao longo dos anos. Ele destacou que, sob a liderança de Gensler, a SEC tem prejudicado mais os investidores de criptomoedas do que qualquer outra pessoa ou entidade, incluindo a FTX.

O advogado salientou que, com Gensler à frente, a SEC adotou uma regulamentação por meio de aplicação punitiva, empurrando os investidores para plataformas offshore como a FTX. Ele ainda acrescentou que Gensler se encontrou várias vezes com SBF da FTX, mas não apresentou as correspondências, e-mails ou notas relacionadas.

Ademais, Deaton sustentou que a iniciativa de Harris para demitir Gensler favoreceria tanto a Ripple XRP quanto o setor de criptomoedas em geral.

Trump já se pronunciou

Ele também ressaltou que essa medida de Harris não só demonstraria boa fé como também estabeleceria um marco importante na indústria de criptomoedas. Donald Trump, candidato presidencial pelo partido republicano, já se comprometeu a demitir Gensler caso vença as eleições.

Recentemente, Deaton iniciou um processo judicial contra a SEC pro bono para representar 75.000 detentores de XRP. O advogado atacou a teoria legal do regulador, que inclui uma violação de 80 anos das leis de valores mobiliários e a destruição da vida financeira dos investidores.

Deaton escreveu: “O Tribunal de Apelações declarou que a SEC agiu de maneira arbitrária e caprichosa, violando a lei. No Caso Debt Box, a SEC foi sancionada pelo juiz por mentir descaradamente ao Tribunal e por se envolver em comportamento fraudulento.”

Kamala Harris também se envolve com o setor Cripto em sua campanha

Segundo um relatório do Financial Times, Kamala Harris, através de seus assessores e estrategistas de campanha, entrou em contato com importantes representantes do setor de criptomoedas.

O relatório aponta que Harris enviou mensagens favoráveis às criptomoedas para estabelecer relacionamentos que contribuiriam para a criação de um marco regulatório sólido para o setor. Além disso, a candidata presidencial entrou em contato com várias empresas, incluindo Coinbase, Ripple Labs e Circle.

Enquanto isso, os porta-vozes da Coinbase e da Circle ainda não fizeram declarações sobre o desenvolvimento recente. Contudo, o porta-voz da Ripple mencionou o último comentário do CEO Brad Garlinghouse sobre o assunto.

Por fim, Garlinghouse aconselhou Harris a evitar indivíduos contrários às criptomoedas. O CEO reagiu a uma publicação que continha um discurso do Deputado Brad Sherman, notório por sua postura anti-cripto. De forma semelhante, diversos defensores das criptomoedas mostram-se céticos em relação ao apoio repentino de Harris aos ativos digitais.