Aguardando a decisão do FED – Nervosismo dos traders e volatilidade do Bitcoin

A reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) nesta quarta-feira lançará luz sobre os números da inflação nos EUA e sua decisão sobre a taxa de juros, o que pode piorar a volatilidade do Bitcoin.

As taxas de juros estão em um nível alto de 23 anos, entre 5,25% e 5,5%, desde julho passado, visando conter o aumento do custo de vida. Se o FED decidir aumentar a taxa para combater a inflação ou cortá-la para estimular a economia, a decisão terá um efeito cascata em todos os mercados.

Em meio a essa incerteza está a volatilidade do Bitcoin. Nas últimas horas, ele caiu dramaticamente, de US$ 70K para US$ 67.4K, e com uma queda semanal de 5,06%. A decisão do FED pode determinar se o Bitcoin ($BTC) quebra a resistência e dispara, ou se é arrastado por um mercado avesso ao risco.

Corrida dos criptoativos tropeça enquanto a decisão do FED se aproxima

O Bitcoin atingiu seu recorde histórico de US$ 73K em março, impulsionado pela próxima halving e pela entrada de ETFs de $BTC. A aprovação de ETFs de $BTC abriu a porta para a adoção de criptomoedas entre investidores tradicionais, permitindo-lhes obter exposição às criptos sem negociá-las diretamente.

No entanto, as previsões dos analistas de que $BTC atingiria US$ 100K após a halving desmoronaram diante do aperto das regulamentações governamentais e da recessão econômica.

As próximas 24 horas irão determinar a tendência de preço do $BTC para o futuro próximo, pois a decisão da taxa de juros do FED vai impactar diretamente o apetite de risco dos investidores.

Um aumento da taxa, visando conter a inflação, poderia desencadear um sentimento de aversão ao risco, levando investidores a retirar-se de ativos voláteis como criptos. Por outro lado, um corte na taxa poderia alimentar o mercado de alta atual.

Além disso, $BTC define a direção para o mercado mais amplo, então podemos ver um efeito dominó nas altcoins.

Outras criptomoedas já seguiram o mesmo caminho. Nos últimos 7 dias:

Apenas nove das 100 maiores criptos por capitalização de mercado experimentaram aumentos de preço nas últimas 24 horas, apesar de um sentimento geral de alta no mercado este mês.

FED envia sinais mistos, mercados estão céticos

Em maio, representantes do FED sinalizaram que combater a inflação nos EUA pode levar mais tempo do que o esperado. Para agravar a preocupação, o chefe do Banco Central apontou que podemos estar entrando em um período de estagflação, onde a inflação persiste junto com a estagnação econômica.

Em resposta, o Chefe de Estratégia de Investimentos do FED, Scott Helfstein, prometeu manter as taxas de juros estáveis, mas a próxima decisão do FOMC pode contradizer essa declaração.

Por um lado positivo, as projeções recentes do FED mostram que a inflação está diminuindo lentamente, aliviando os temores de aceleração das taxas de juros. A mediana projetada da taxa de inflação deve cair de aproximadamente 2,3% para 2% até 2026, e o desemprego de 4,1% para 4%.

No entanto, a análise dos dados de precificação de futuros dos fundos federais de 30 dias sugere uma probabilidade de 99,4% de que as taxas permaneçam no mesmo nível. Para comparação, a ferramenta FEDWatch previa uma probabilidade de 8,8% de uma queda da taxa em julho e uma probabilidade superior a 50% em setembro.

Embora as projeções do FED sejam positivas, os traders permanecem céticos e aguardam o resultado da reunião do FOMC.

O FED anda em uma corda bamba: um aumento da taxa de juros poderia levar os investidores a fugir de ativos voláteis e prejudicar o crescimento econômico, mas a inflação subindo poderia corroer o interesse dos investidores em mercados tradicionais. Nesse último caso, os investidores podem ver as criptos como um hedge, continuando a atual corrida de alta.

Considerações finais

Nestes tempos incertos, a diversificação é a chave para a aversão ao risco. Os traders de criptos esperam por um corte na taxa de juros para alimentar a corrida de alta. Contudo, só o tempo dirá se sua aposta valerá a pena.

Como sempre, lembramos que você deve fazer sua própria pesquisa (DYOR) e acompanhar as notícias. O mercado de criptos é volátil e a direção dos preços pode mudar num piscar de olhos.