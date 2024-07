Alguns traders entram em pânico enquanto baleias compram na queda – Sentimento dividido em meio à venda de $BTC

Enquanto a maioria dos investidores (54,1%) está otimista com as criptomoedas , uma parte significativa (42,5%) está pessimista.

O FUD (medo, incerteza e dúvida) reina no mercado cripto, principalmente devido a três fatores: o governo alemão vendendo seus Bitcoins apreendidos, os reembolsos do Mt. Gox e a incerteza em torno das regulamentações governamentais.

A recente venda de Bitcoin causou uma queda mais ampla no mercado, impactando as principais moedas como $ETH, $SOL e $BNB.

Uma pesquisa da CoinGecko encontrou sentimentos mistos entre investidores e traders sobre o estado atual do mercado cripto. Entre os investidores, 54,1% estão otimistas, 25,2% estão neutros e 20,8% estão pessimistas. Os traders expressaram opiniões semelhantes, com 39,1% otimistas, 27,5% neutros e 33,5% pessimistas.

Enquanto o sentimento tende a ser otimista entre aqueles que estão ativamente envolvidos na indústria cripto, a maioria dos espectadores (42,5%) tem uma perspectiva negativa sobre o futuro das criptomoedas, e apenas 28,5% estão esperançosos.

A seguir, vamos desvendar os principais motivos por trás dessa divisão.

Vendas de $BTC, golpes e regulamentações rígidas desencadeiam FUD

Em meados de junho, o governo alemão começou a vender suas participações em $BTC apreendidas de um site de pirataria de filmes (Movie2k.to) no valor de aproximadamente US$ 3B.

Embora as autoridades alemãs tenham recuperado US$ 200M em $BTC de grandes exchanges, isso desencadeou medo, dúvida e incerteza entre os traders. Ainda mais alimentado pelos reembolsos do Mt. Gox, muitos começaram a vender em pânico para compensar possíveis perdas.

Os mais atingidos foram os traders de alta frequência, que lucram com movimentos de preços de curto prazo. Muitos também usam alavancagem, o que amplifica ainda mais seus ganhos e perdas.

A incerteza em torno das regulamentações governamentais é outra preocupação comum na comunidade cripto.

A postura sobre ativos digitais tornou-se uma das questões chave na atual campanha eleitoral presidencial dos EUA, com Donald Trump prometendo se tornar o ‘presidente das criptomoedas‘ e Joe Biden adotando uma abordagem cautelosa.

Por fim, golpes que assolam o mercado cripto, particularmente em pré-vendas devido ao hype nas redes sociais e à falta de informações confiáveis, alertaram os investidores. Hacks também se tornaram prevalentes, com quase US$ 1,5B roubados no primeiro semestre de 2024.

Além disso, a queda de $BTC causou um declínio mais amplo no mercado no último mês:

$ETH (–9,45%)

$SOL (–6,30%)

$BNB (–12,20%)

As meme tokens também caíram mensalmente, já que muitos investidores se tornaram avessos ao risco e fugiram de ativos voláteis:

$DOGE (–21,37%)

$SHIB (–23,88%)

$PEPE (–25,76%)

No entanto, há esperança no horizonte, com as principais tokens se recuperando na última semana após o fim da venda de $BTC.

Inverno cripto ou oportunidade de compra?

Enquanto isso, as baleias vêem a atual queda de $BTC como uma oportunidade de compra. De acordo com a CryptoQuant, as baleias têm acumulado suas participações a uma taxa de 6,3% ao mês, a mais rápida desde abril de 2023.

Além disso, o chefe da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) observou ontem que ETFs de $BTC e $ETH são commodities. A supervisão regulatória clara legitima as criptomoedas aos olhos dos investidores tradicionais e instituições financeiras, dando esperança para sua crescente adoção.

Today, I testified on digital commodity assets in front of the Senate Agriculture Committee. Read my remarks at https://t.co/JojHNdQoVh — Rostin Behnam (@CFTCbehnam) July 10, 2024

Considerações finais

Atualmente, o sentimento da comunidade é um misto, com traders, investidores e espectadores expressando opiniões opostas.

Uma análise da média móvel de cinquenta dias sugere uma tendência fraca para as três principais tokens cripto. No entanto, um índice de força relativa neutro indica que o preço pode se mover em qualquer direção. A questão é: qual será o próximo evento catalisador?