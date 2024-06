Altcoins entram em fase de recuperação à medida que o domínio do Bitcoin diminui

As altcoins estão se recuperando do aumento de volume nas vendas em todo o mercado que ocorreu segunda-feira, criando positividade entre os investidores. Aliás, a rede Solana (SOL) não fica de fora da fase de recuperação, já que a moeda da rede ganhou 10% nas últimas 24 horas.

Outros, como Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) e Toncoin (TON), subiram significativamente nas últimas 24 horas. O DOGE ganhou mais de 8%, o TON subiu mais de 9% e o ADA subiu quase 6%. Enquanto isso, o Bitcoin caiu para menos de US$ 59.000 hoje cedo, antes de superar a marca de US$ 61.000.

Em suma, o domínio do Bitcoin está diminuindo à medida que as altcoins começam a registrar fortes ganhos. Embora os preços das altcoins normalmente se correlacionem com os do Bitcoin, eles parecem divergir hoje com base no desempenho atual.

Analistas revelam potencial de alta das Altcoins apesar da queda do mercado

Segundo o analista Dami-Defi, o Bitcoin está caindo enquanto as altcoins estão bombando. Ele observou que o declínio do domínio do Bitcoin implica que a liquidez está fluindo para as altcoins. Ele também explicou que o Índice Total 3, excluindo Bitcoin e Ethereum, encontrou fortes níveis de suporte.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O Índice Total 3 mostra a capitalização de mercado total das 125 principais criptomoedas, mas não inclui Bitcoin ou Ethereum. Este índice mostra uma possível reversão de alta antes da tendência de baixa em curso. Enquanto isso, o domínio do Bitcoin caiu 2% em 24 horas, sugerindo uma possível temporada de altcoins.

Da mesma forma, o analista de criptomoedas Michael van de Poppe identificou um padrão em que altcoins seguem a tendência de baixa do BTC, mas se recuperam quando o Bitcoin atinge o fundo.

Poppe observou que os pares de Bitcoin geralmente sinalizam um fundo de preço antes dos pares USDT. Então, ele acredita que vários sinais revelam que uma reversão pode estar próxima.

Poppe afirma ainda que as altcoins agora estão mostrando força, com algumas subindo 10% em relação ao Bitcoin. Ele identificou o LINK como um altcoin que também atingiu seu preço mais baixo. Consequentemente, Poppe prevê que o segundo semestre deste ano será melhor para a maioria das criptomoedas.

#Altcoins start to show strength, as some of them are up 10% on the day against Bitcoin. That’s my prime focus. I think $LINK is bottomed here too. The rotation to the better second half of the year is near. pic.twitter.com/mhmxNOwaT9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 24, 2024

Analista Van de Poppe prevê rotação de capital

Na semana passada, Michael van de Poppe observou que o sentimento das altcoins é terrível e que o valuation em BTC de todas as altcoins está atingindo novos mínimos. No entanto, ele lembra que da última vez que ocorreram tais movimentos de preços, o SOL subiu 500%, o FET 650% e o RNDR 300%.

Com base em seu desempenho atual, o analista está bastante otimista quanto a uma recuperação das altcoins. Ele se concentrou no lançamento planejado de tokens BTC da Mt. Gox no mercado em julho e em seus efeitos de baixa percebidos.

No entanto, Van de Poppe não acredita que os BTCs colocados no mercado pela Mt.Gox causará um declínio ainda maior; em vez disso, ele espera uma reversão.

Ele destacou ainda que os ETFs Ethereum fortalecerão todo o mercado de criptomoedas. Ademais, Poppe diz que prevê saídas de fundos de Bitcoin e Solana para o ecossistema Ethereum assim que os ETFs forem lançados.

Além disso, ele observou que quando o Bitcoin cai, as altcoins seguem, mas fazem uma forte recuperação quando o BTC atinge o fundo do poço. Com base em sua observação, Van de Poppe não acredita que as altcoins ainda estejam em um mercado de baixa.

O BTC caiu 15% em relação ao seu valor mais alto de todos os tempos, e o Ethereum mostra um ligeiro declínio semelhante. No entanto, as altcoins estão posicionadas para subir à medida que o Bitcoin se aproxima do fundo do seu ciclo de preços, que Van de Poppe acredita estar próximo.

Se essas previsões se mantiverem, as altcoins poderão ter um desempenho positivo nas próximas semanas.

Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Encorajamos os leitores a realizarem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância ao risco antes de tomarem qualquer decisão financeira. Lembre-se que cripto é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.