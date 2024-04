Análise do preço do Bitcoin – BTC cai abaixo de US$ 70.000, levando a US$ 175 milhões em liquidação

O preço do Bitcoin (BTC) tem mostrado volatilidade nos últimos dias, com o valor atingindo US$ 71.000 na segunda-feira, e mantendo o valor de US$ 70.669,80 hoje, na escrita deste artigo.

Os dados do CoinGlass mostram que essa queda fez com que quase US$ 200 milhões em posições de negociação de derivativos alavancados fossem liquidados.

O BTC é negociado em torno de US$ 70.000. Dessa forma, o preço atual do Bitcoin representa uma queda de quase 7% em relação ao seu recém-atingido máximo histórico de US$ 73.750.

Com a rápida aproximação do halving, o Bitcoin recuperará o ímpeto para recuperar os ganhos perdidos? A análise a seguir fornecerá dicas sobe isso.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Indicadores ainda são otimistas; o halving pode valorizar ainda mais o preço do Bitcoin

O preço do BTC está sendo negociado atualmente acima das médias móveis simples de 50 e 200 dias. O gráfico mostra que o preço do Bitcoin permaneceu acima das linhas SMA desde 8 de fevereiro de 2024. Isso sugere que os compradores de longo prazo ainda estão segurando a moeda e evitando qualquer queda maior.

O índice de força relativa (RSI) é 53, indicando que o Bitcoin está sendo negociado ligeiramente longe da zona neutra. Isso sugere que o BTC está longe de ser sobrevendido.

Além disso, com o BTC mantendo-se acima das principais médias móveis e o RSI ainda em território de alta, os investidores de longo prazo podem querer considerar manter seus tokens, apesar da recente queda no curto prazo.

Um potencial catalisador de alta no horizonte é o halving do Bitcoin, que é esperado nos próximos dias. Se a procura se mantiver consistente, este corte na oferta poderá exercer pressão ascendente sobre os preços. Dados os impactos históricos do halving, os investidores podem querer acumular BTC antes deste evento.

Falando em eventos que movimentam o mercado e que poderiam mudar a trajetória de preços do Bitcoin, os traders estão acompanhando de perto o lançamento antecipado do ETF BTC de Hong Kong em abril.

Potencial aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin de Hong Kong em abril: isso afetará os preços?

Algumas horas atrás, fontes compartilharam que Hong Kong provavelmente aprovará seus primeiros ETFs de bitcoin neste mês. A medida posicionaria Hong Kong como pioneira na Ásia na oferta de tal produto de investimento.

De acordo com o relatório, os reguladores aceleraram as aprovações, com o objetivo de reforçar o estatuto da cidade como centro financeiro global. Os especialistas preveem que esta medida atrairá novos investimentos globais e impulsionará a adoção das criptomoedas.

Lembre-se, em janeiro, os EUA lançaram seus primeiros fundos negociados em corretora (ETFs) para Bitcoin à vista, atraindo investimentos significativos e impulsionando o preço do Bitcoin. Notavelmente, o BTC subiu mais de 60% este ano, atingindo um máximo histórico em março.

Vários gestores de ativos baseados na China continental e em Hong Kong, incluindo a China Asset Management, a Harvest Fund Management e a Bosera Asset Management, apresentaram candidaturas para lançamentos de ETF.

Como reagirá o preço do Bitcoin?

A aprovação de ETFs de bitcoin à vista em Hong Kong poderia impactar potencialmente o preço do BTC de várias maneiras. Em primeiro lugar, poderia aumentar a procura de Bitcoin, uma vez que os ETFs proporcionariam um acesso mais fácil aos investidores institucionais e de retalho.

Em segundo lugar, a introdução de ETFs poderia levar a uma maior liquidez no mercado de bitcoin. Uma vez que os ETFs são negociados em corretoras de valores tradicionais. Isso permitirá uma compra e venda mais fácil de ativos relacionados ao Bitcoin.

Além disso, a aprovação de ETFs em Hong Kong poderia sinalizar uma aceitação mais ampla do Bitcoin e das criptomoedas por parte das instituições financeiras e reguladores tradicionais globais. Isto irá potencialmente aumentar a confiança dos investidores e impulsionar uma maior valorização dos preços.

Embora o impacto exato no preço do bitcoin permaneça incerto, a introdução de ETFs de bitcoin à vista em Hong Kong poderia contribuir para o aumento da demanda, liquidez e legitimidade da criptomoeda.

No entanto, o preço do Bitcoin é alto e os traders podem considerar joias de baixa capitalização como Dogecoin20, que têm potencial de subir 10 vezes no próximo ciclo de alta.

Espera-se que Dogecoin20 aumente 100x este mês antes da listagem no Dogeday

Os investidores em Memecoins estão entusiasmados porque o Dogecoin20 (DOGE20) está prestes a ser lançado na Uniswap no Dogeday. Faltando apenas dez dias para este grande evento, muitas pessoas estão especulando sobre o próximo grande movimento do DOGE20.

Alguns traders dizem que o DOGE20 pode aumentar 100 vezes em relação ao seu preço de pré-venda. Mas será que este token meme pode aumentar 100 vezes?

Dogecoin20: a memecoin divertida e gratificante

Dogecoin20, um token meme baseado no padrão ERC-20, mantém as coisas simples com uma vibração hilária em sua marca e presença online. Mas existem alguns bônus para os traders que querem mais do que apenas rir.

Isso porque o Dogecoin20 permite que você coloque em staking seus tokens e ganhe um suculento APY de 49%. Essa é uma porcentagem impressionante apenas para manter os tokens. Tem um limite de quantos tokens (140 bilhões) podem existir para evitar o problema interminável de inflação que o Dogecoin original enfrentou.

Mas o verdadeiro trunto do Dogecoin20 é o seu timing; ele será lançado na Uniswap bem no meio da mania do Doge Day, em 20 de abril. Esse é o mesmo dia em que se espera que ocorra o halving do Bitcoin.

O Doge Day é como uma festa para os fãs de memecoins, onde todos ficam entusiasmados e começam a negociar como loucos. Assim, ao escolher o dia 20 de abril para o lançamento, a equipe espera aproveitar a onda de entusiasmo e fazer com que as pessoas falem ainda mais sobre Dogecoin20.

É inteligente entrar na diversão quando todos já estão com vontade de comemorar comprando e vendendo memecoins.

Dogecoin20 no radar de Cripto Influencers

Apoiado por fortes números de pré-venda e influenciadores, o Dogecoin20 está atraindo muita atenção. Duas semanas atrás, a pré-venda do DOGE20 atingiu sua meta de arrecadação de fundos de US$ 10 milhões, mostrando como os fãs de memecoins estão ansiosos pelo próximo grande sucesso.

Mesmo depois de atingir US$ 10 milhões, ainda há uma última chance para os compradores adquirirem o DOGE20 por US$ 0,00022 por token antes de ele entrar no ar na Uniswap.

A empolgação com esse lançamento é enorme. Grandes YouTubers cripto como Jacob Bury estão falando sobre o DOGE20, sugerindo que seu valor poderia aumentar 100 vezes se a comunidade continuar engajada.

Quer esses objetivos ambiciosos sejam alcançáveis ​​ou não, o entusiasmo em torno do Dogecoin20 é inegável, até mais do que em relação ao preço do bitcoin. Então, para aderir agora, vá direto para o site de pré-venda.