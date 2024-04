Analista de criptomoedas revela seus três principais investimentos para abril

Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro investido. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.

O popular analista de criptomoedas Andre Outberg revelou seus três principais investimentos para abril. Um deles é um novo projeto GameFi/GambleFi Solana Mega Dice, que ganhou popularidade recentemente. Outberg está por trás do grupo do Telegram Crypto Whale Pumps, que tem quase 150.000 assinantes.

Ele também tem um histórico de investimentos bem-sucedidos em cripto (como TG.Casino), por isso, a comunidade confia em suas recomendações. Outberg nomeou Mega Dice, Dogeverse e Bitcoin Minetrix como suas principais escolhas.

Com o halving do Bitcoin e o Dogeday se aproximando, este é um momento emocionante para análises de criptomoedas. Então vamos repassar suas recomendações e razões para investir nelas.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

1. Mega Dice ($DICE) – GameFi & GambleFi Solana arrecada mais de US$ 350 mil

O $DICE é um novo token Solana que combina GameFi e GambleFi para fornecer uma experiência perfeita de cripto-cassino. Aqui está o que o Mega Dice oferece:

Mais de 4.500 jogos de cassino e mais de 50 esportes e eSports.

Futuros de cripto com alavancagem de até 1.000x.

Pagamentos cripto descentralizados com taxas mínimas.

Staking, recompensas e bônus.

Pré-venda antecipada de 5 milhões de tokens $DICE.

Airdrop de 2,25 milhões de dólares em três fases.

Queima de tokens e recompras estratégicas para melhorar a estabilidade, a escassez e o valor.

Acessibilidade instantânea ao cassino através do Telegram.

Lootboxes, cashback cripto e recompensas pagas em tokens $DICE.

Acesso preferencial a jogos para detentores de tokens.

O analista de criptomoedas menciona a semelhança do Mega Dice com o TG.Casino, que lhe rendeu lucros significativos após fazer um lucro de 4x no lançamento.

Além disso, o casino do $DICE já está funcional, com uma base de utilizadores estabelecida, o que confirma ainda mais a fiabilidade do projeto.

Atualmente, uo$DICE está sendo negociado a US$ 0,069 e arrecadou mais de US$ 350.000.

Embora não esteja claro quanto Andre Outberg investiu em $DICE, o token está em primeiro lugar em sua lista de pré-vendas, o que mostra sua confiança no projeto. Visite o site oficial para saber mais sobre o Mega Dice e participar da pré-venda.

2. Dogeverse ($DOGEVERSE) – Cripto com tema Doge que arrecadou US$ 6,8 milhões é uma das favoritas do analista de criptomoedas

A segunda escolha de Outberg é o Dogeverse, um projeto Doge recente que arrecadou US$ 6,8 milhões em menos de duas semanas de pré-venda.

Um $DOGEVERSE vale $0,000297 e os investidores já colocaram em staking 10,3 bilhões de tokens.

A escolha do analista de criptomoedas parece bem fundamentada, uma vez que os investidores compraram mais de US$ 100.000 em Dogeverse nas últimas 21 horas e os traders ainda estão comprando mais.

O projeto é a primeira memecoin multichain lançada em quatro blockchains principais (Ethereum, Polygon, Avalanche e BNB Chain), com Base e Solana entrando no ar em breve.

Com 20 bilhões de tokens alocados para liquidez e outros 20 bilhões para staking, o Dogeverse deve ser sustentável no longo prazo, especialmente se sua pré-venda terminar em alta (como a pré-venda do Dogecoin20 terminou hoje). Visite o site oficial de pré-venda para ver do que se trata o Dogeverse.

3. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) – Plataforma de mineração em nuvem arrecadou mais de US$ 13 milhões

A terceira escolha de Andre Outberg é o Bitcoin Minetrix, uma plataforma líder de mineração de criptomoeda em nuvem que arrecadou mais de US$ 13 milhões desde que foi colocada em pré-venda.

Um $BTCMTX vale atualmente US$ 0,0147. O $BTCMTX introduz o conceito de stake-to-mine e usa contratos inteligentes para tornar a mineração em nuvem mais justa, transparente e segura.

Os usuários recebem créditos de mineração em nuvem ao fazerem staking o token, que podem trocar por poder de hash de mineração. Esses créditos são intransferíveis e não negociáveis, o que os torna incomprometíveis.

De acordo com o white paper do projeto, o modelo Stake-to-Mine promete maior acessibilidade à mineração de Bitcoin para entusiastas de criptomoedas. Ademais, o tokenomics descentralizado garante segurança e proteção, enquanto o protocolo de proof-of-stake garante transações rápidas e custos baixos.

A pré-venda ainda não acabou, então visite o site oficial para comprar e colocar em staking os seus tokens Bitcoin Minetrix.

Conclusão sobre post de analista de criptomoedas

O anúncio de Andre Outberg veio em um momento crucial, com o halving do Bitcoin e o Dogeday a poucos dias de distância. Segundo ele, os três projetos cripto citados apresentam bom potencial.

No entanto, ainda não se sabe se eles venderão ou não suas pré-vendas com sucesso. Lembre-se de que os investimentos em cripto são um empreendimento de alto risco e você deve fazer sua própria pesquisa extensivamente antes de comprar criptoativos.