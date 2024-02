Analista de Wall Street prevê novo recorde de avaliação de IPO de US$ 500 bilhões para XRP

A analista de Wall Street, Linda Jones, acredita que a Ripple pode estabelecer uma avaliação de IPO sem precedentes se o XRP retornar à sua máxima histórica de US$ 3,84. No entanto, as previsões de Jones baseiam-se em diferentes cenários imaginários.

O principal fator é a batalha legal em curso entre a Ripple e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

Jones acredita que uma resolução favorável poderia impulsionar o XRP acima de sua máxima histórica US$ 3,84.

Linda Jones compartilha projeção para o preço do XRP

Atualmente, o XRP possui um saldo de reserva de 40,5 bilhões de tokens. De acordo com Jones, se o XRP recuperar sua máxima histórica, os tokens na conta de reserva irão aumentar de valor para cerca de US$ 150 bilhões.

Além disso, Jones afirmou que, se esse cenário se concretizar, deve haver um aumento proporcional no valor das ações da Ripple.

Jones afirmou ainda, que as ações da Ripple podem atingir um valor de US$ 350 bilhões ou até mesmo subir para 500 trilhões de dólares. No entanto, ela observou que as atuais cifras de receita da Ripple serão vitais para determinar sua avaliação.

No entanto, Jones admite que suas previsões são em grande parte especulativas, mas permanece otimista em relação ao potencial da Ripple.

Bill Morgan levanta dúvidas sobre a Ripple se tornar pública

O advogado pró-XRP Bill Morgan, reagiu às previsões de Linda Jones, questionando a possibilidade de tal evento. No vídeo, Jones também afirmou que a Ripple poderia se tornar pública em 2024, e meados de maio seria o momento ideal para tal evento.

No entanto, Bill Morgan questionou como a Ripple se tornaria pública em meio às suas batalhas legais com a SEC dos EUA.

Segundo a ordem judicial que ele anexou na rede social X, o último movimento no caso é a fase de soluções do processo, que será apresentada em 29 de abril de 2024.

Portanto, o julgamento final do caso pode ocorrer semanas após o último movimento do caso ter sido apresentado. Isso poderia estender o prazo para o julgamento até maio de 2024 ou além.

Para apoiar as especulações de Jones, um relatório da CNBC revelou que a Ripple explorou mercados fora dos EUA para uma oferta pública inicial (IPO). No entanto, o CEO revelou que a empresa atualmente suspendeu os planos para um IPO.

Os executivos provavelmente irão explorar a opção de listagem pública após o fim do processo judicial com a SEC.

Além disso, Garlinghouse observou que as ações da SEC contribuíram para o atraso da Ripple, em tornar-se pública, citando a Coinbase como exemplo. Segundo o executivo, a Coinbase teve sua S-1 aprovada, e a SEC está processando-os por cumprir os termos em sua S-1.

Vale destacar que a SEC processou a Coinbase em 2023, alegando que agiram como uma corretora e exchange não registrada. Em relação ao desempenho do XRP no mercado, o preço do token permanece em US$ 0,5.

Mesmo quando a Ripple moveu 80 milhões de tokens XRP do total de 200 milhões desbloqueados em janeiro, o efeito desse movimento no preço do XRP não foi pronunciado.

Portanto, por enquanto, as previsões de analistas como Jones se baseiam na resolução positiva da disputa entre a SEC e a Ripple a favor do XRP, pois isso provavelmente afetará o preço e as perspectivas do XRP.