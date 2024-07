Analista diz que crise do Mt. Gox provavelmente irá impactar Bitcoin Cash, não o Bitcoin

As próximas restituições de falência do Mt. Gox geraram preocupações no mundo cripto. Muitos temem que esses pagamentos reduzam o preço do Bitcoin.

No entanto, um analista sugere que o Bitcoin Cash (BCH) pode enfrentar mais pressão, afirmando que os temores sobre o impacto potencial nos preços do BTC são infundados.

O chefe de pesquisa da Presto Labs, Peter Chung, explica por que o BCH pode ver uma venda significativa após as propostas de restituições de falência. Enquanto isso, esses comentários surgem enquanto o preço do Bitcoin cai abaixo de US$ 60.000, com liquidações superiores a US$ 200 milhões no início do dia de negociação asiático de quinta-feira (04/07).

Restituições do Mt. Gox e impacto no mercado

O Mt. Gox devolverá US$ 9,5 bilhões em BTC e 143.000 BCH, aproximadamente US$ 73 milhões, para seus ex-clientes. Esse pagamento em BCH representa cerca de 24% do volume diário de negociação do Bitcoin Cash. Em contraste, o pagamento em BTC é de apenas 6% do volume diário de negociação do Bitcoin.

Chung acredita que a pressão de venda no BCH será quatro vezes maior do que no BTC, com base na diferença nos valores diários de negociação entre as duas criptomoedas.

“Nossa análise mostra que a pressão de venda para o BCH será quatro vezes maior do que para o BTC: 24% do valor diário de negociação do BCH vs. 6% do valor diário de negociação do BTC,” lê-se na carta de Peter Chung.

Muitos credores do Mt. Gox podem ver o BCH como um bônus inesperado e podem vendê-lo rapidamente, já que o Bitcoin Cash surgiu após a falência do Mt. Gox.

Resiliência do Bitcoin

Além disso, Chung argumenta que o Bitcoin não enfrentará uma pressão de venda significativa, observando que os credores com mãos fracas provavelmente venderam suas reivindicações anos atrás. Os credores restantes provavelmente são crentes de longo prazo no Bitcoin que mantiveram suas posições por uma década, mostrando seu compromisso com o ativo.

Essa opinião provavelmente filtrou aqueles que venderiam imediatamente ao receber seu Bitcoin.

“Então, podemos assumir com segurança que o grupo atual de credores consiste em entusiastas de BTC com mãos de diamante,” diz Chung.

Repercussão do Mt. Gox: Estratégias de negociação para Bitcoin e Bitcoin Cash

Chung sugere uma abordagem de mercado neutra para os traders que desejam capitalizar nessa situação. Ele recomenda manter posições longas em contratos perpétuos de BTC enquanto vende contratos perpétuos de BCH.

No entanto, essa estratégia carrega riscos de taxas de financiamento, então os traders devem estar cientes desses custos potenciais. Chung aconselhou os investidores que buscam travar taxas de financiamento a explorar outras abordagens mais eficientes. Ele disse que emprestar Bitcoin Cash no mercado à vista ou vender futuros de curto prazo poderia ajudar a garantir taxas de financiamento favoráveis.

Contexto do mercado mais amplo

Essa análise surge enquanto o preço do Bitcoin experimenta volatilidade, caindo abaixo de US$ 60.000, desencadeando liquidações significativas. Na sexta-feira (05/07), o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 57.761, representando uma queda de 4,55% nos últimos dias.

Após essa queda de preço, mais de US$ 200 milhões em posições foram liquidadas quando o pregão começou na Ásia na quinta-feira.

Enquanto isso, o Bitcoin Cash (BCH) está atualmente em US$ 349, com um volume de quase US$ 400 milhões. Segundo a CoinMarketCap, o BCH perdeu 7% de seu valor e 6,93% na última semana.

Por fim, isso mostra a rápida reação do mercado cripto a notícias e especulações. Pode haver uma maior volatilidade nas próximas semanas, especialmente no mercado de BCH.

Portanto, lembre-se, o mercado cripto permanece imprevisível; mesmo análises de especialistas não podem garantir resultados.