Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O preço do Ethereum ($ETH) caiu cerca de 8% após a aprovação do ETF de $ETH pela SEC.

após a aprovação do ETF de $ETH pela SEC. Os analistas permanecem otimistas devido a três entradas bem-sucedidas de ETF de $ETH (Fidelity Ethereum Fund, Bitwise Ethereum ETF e BlackRock iShares Ethereum Trust), ao desempenho histórico positivo do Bitcoin ($BTC) e ao interesse dos investidores em projetos baseados no Ethereum com utilidade.

O WienerAI ($WAI), um projeto ERC-20 com propósito definido que parece promissor, arrecadou mais de US$ 7 milhões na pré-venda.

na pré-venda. A pré-venda do $WAI terminará em poucos dias, e prevemos que ele pode arrecadar mais US$ 100 mil hoje.

O preço do $ETH caiu quase 8% e no momento da escrita deste artigo é negociado a US$ 3,2 mil, após a aprovação de oito ETFs de Ethereum spot pela SEC em 23 de julho.

Os ETFs de $ETH experimentaram uma saída líquida total de US$ 113,3 milhões em 22 de julho, sugerindo uma falta inicial de confiança dos investidores. No entanto, os analistas permanecem otimistas quanto ao sucesso futuro do Ethereum:

Três ETFs atraindo entradas combinadas de US$ 121,5 milhões

Queda no preço do $BTC antes de atingir uma ATH após a aprovação de seu ETF

Frenesi por projetos $ETH baseados em utilidade como $WAI

A seguir, vamos descobrir o que pode impulsionar o crescimento a longo prazo do $ETH e de moedas baseadas no Ethereum, como o WienerAI.

Reações mistas do mercado após a aprovação do ETF pela SEC

O Grayscale Ethereum Trust é a principal causa da saída de US$ 11,3 milhões dos ETFs de $ETH. No entanto, o Fidelity Ethereum Fund e o Bitwise Ethereum ETF registraram entradas de US$ 74,5 milhões e US$ 29,6 milhões em 22 de julho, respectivamente.

O iShares Ethereum Trust da BlackRock também recebeu um influxo de $17,4 milhões em investimentos em ETF no mesmo dia.

Apesar do comportamento misto do mercado, os analistas acreditam que o $ETH pode disparar como o $BTC. Após a aprovação dos ETFs de $BTC pela SEC em 10 de janeiro, o preço da moeda caiu 9%, seguido por um aumento de US$ 46 mil para uma ATH de US$ 75 mil em 13 de março.

Neste momento o $BTC está em cerca de US$ 67,1 mil – um aumento de cerca de 10% no último mês, sugerindo que ainda há tempo para o preço do $ETH subir.

Tokens ERC-20 baseados em utilidade lucrativos

Alguns tokens ERC-20 baseados em utilidade registraram ganhos significativos semanais, apesar da recente queda no preço do $ETH:

$TURBO (+20,38%)

$WILD (+11,84%)

$SUPER (+6,34%)

Essas moedas têm funcionalidades únicas projetadas para aumentar o engajamento dos usuários dentro do ecossistema Ethereum. Por exemplo, $WILD e $SUPER são a espinha dorsal de dois ecossistemas de metaverso (Wilder World e SuperVerse) e abrem recompensas no jogo.

O $WAI também se destaca de outras meme coins no cenário do Ethereum por sua utilidade.

Meme coin AI WienerAI aproxima-se de US$ 7 milhões antes do encerramento da pré-venda

O $WAI usa tecnologia AI e capacidades de análise de mercado para ajudar os traders de cripto a encontrar os melhores investimentos.

O bot de negociação também permite que você alterne entre DEXs protegidos por MEV, evitando a manipulação de transações que pode cortar seus lucros.

A pré-venda do WienerAI terminará em cinco dias após arrecadar US$ 7 milhões em menos de dois meses. Estimamos investimentos de US$ 100 mil hoje devido ao FOMO, então pode ser um bom momento para comprar.

A distribuição estratégica de tokens do projeto (69B), incluindo 20% para recompensas comunitárias e 20% para staking, também deve encorajar investimentos iniciais e HODLing.

Durante a última fase da pré-venda, geralmente testemunhamos aumento nas conversões e interesse de compra, pois os investidores desejam sacar seus criptoativos imediatamente.

Além disso, os investidores iniciais podem fazer staking de seus ativos com até 141% APY, com 7,3B $WAI já em staking.

Atualmente, o $WAI custa US$ 0,00073 por token, mas prevemos que o preço da moeda alcançará US$ 0,0045 após a listagem, provavelmente impulsionado por suas altas recompensas de staking e pela tendência geral das meme coins. Isso representa um ganho de 144,17% para os investidores que entrarem na ação agora, e 500% para os primeiros investidores.

Compre $WAI indo ao site oficial do WienerAI, conectando sua carteira cripto escolhida e selecionando a quantidade que deseja adquirir.

Nosso veredicto – Projetos baseados em utilidade no Ethereum são a resposta?

Apesar da queda no preço do $ETH após a recente aprovação dos ETFs de $ETH pela SEC, a criptomoeda pode se recuperar e aumentar nos próximos meses – assim como o $BTC fez em março.

À medida que o mercado cripto continua a amadurecer, impulsionado por projetos especulativos e baseados em utilidade. Por isso, moedas inovadoras como o $WAI podem contribuir para a próxima fase de crescimento do Ethereum.

Investir em criptomoedas com funcionalidade no mundo real pode ser a resposta para investidores que procuram lucrar com as tendências emergentes.