Aprovação do ETF de ETH pode desencadear uma alta do WienerAI ($WAI)

A SEC aprovou recentemente o Formulário 19b-4 para os ETFs de ETH à vista, mas as negociações só começarão após a SEC aprovar os formulários S-1 nas próximas semanas. Além disso, WienerAI ($WAI) arrecadou mais de US$ 2,78 milhões na pré-venda.

Esta é uma grande notícia para a indústria de criptoativos, especialmente para os tokens ERC-20 de memes. $MOG, $PEPE, $FLOKI e $MEMECOIN aumentaram na última semana em 51,65%, 36,32%, 2,61% e 1,90%, respectivamente.

Outro token ERC-20 que arrecadou mais de US$ 2,78 milhões na pré-venda é o WienerAI ($WAI). Os investidores fizeram staking de mais de 2,8 bilhões de tokens com um APY de 366%, o que poderia transformar US$ 1.257 em US$ 5.857 em um ano.

O projeto está avaliado em US$ 0,00071/token, mas certifique-se de usar nosso link, pois há muitos sites falsos por aí.

Quando os ETFs de ETH começarem a ser negociados nas próximas semanas, estimamos uma fase altista para as criptos, especialmente para o ecossistema Ethereum.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A seguir, vamos discutir a aprovação dos ETFs de ETH pela SEC e como isso influencia o potencial do WienerAI.

Por que os ETFs de ETH são importantes e quais são as implicações?

ETFs de Ethereum à vista devem aumentar a liquidez do mercado de ether, proporcionando mais compradores e vendedores. Mais liquidez pode levar a preços mais estáveis e menos volatilidade, tornando o ether mais atraente para investidores comuns.

–Investopedia

A princípio, os ETFs de Ethereum forneceriam exposição ao $ETH para investidores não-cripto em um mercado regulamentado e acessível.

Isso pode aumentar o preço do $ETH, pois os provedores de fundos precisarão comprar a criptomoeda para sustentar os ETFs no mercado de ações. O mesmo aconteceu com o Bitcoin em janeiro de 2024, após a SEC aprovar os ETFs de $BTC. Ele cresceu 65,49% em dois meses.

Os ETFs permitem que as pessoas invistam em Ethereum sem possuir a criptomoeda, reduzindo a barreira de entrada para investidores e aumentando a demanda.

Também é inevitável que parte da nova popularidade do Ethereum se volte para tokens ERC-20 que oferecem recompensas significativas, como o WienerAI.

A aprovação dos ETFs de $ETH também pode levar a outros ETFs no futuro, talvez até ETFs de meme coins como um ETF de $DOGE.

Isso poderia levar o mercado de meme coins a ganhos maiores, com os projetos ganhando mais confiança entre os investidores experientes.

$WAI destinado ao sucesso com a aprovação dos ETFs de $ETH

Os investidores compraram mais de US$ 14.000 em $WAI nos últimos dias, elevando o capital total arrecadado para US$ 2,78 milhões. Uma vez que a WienerAI arrecadar US$ 3.066.049, o preço do token também aumentará.

De acordo com nossa previsão de preço para a WienerAI, o token pode atingir US$ 0,0045 após a listagem, um aumento de 535% em relação ao preço atual. Com suporte suficiente da comunidade, pode chegar a US$ 0,01 até 2025.

O bot de trading do projeto traz negociação aprimorada por IA, trocas de tokens sem interrupções, proteção MEV e zero taxas.

Com a aprovação dos ETFs de $ETH e o início das negociações nas próximas semanas, é apenas uma questão de tempo até que tokens ERC-20 como o WienerAI aumentem de preço.

A alocação de tokens de US$ 6,9 bilhões da WienerAI para liquidez em DEX/CEX é crucial para a estabilidade a longo prazo do projeto e flexibilidade de negociação uma vez que seja listado nas exchanges.

Investidores que desejam comprar WienerAI devem visitar o site oficial do token, conectar sua carteira ao widget, selecionar a quantidade de $WAI a comprar e confirmar a transação.

Os tokens $WAI irão chegar à carteira do site e você os receberá assim que a pré-venda terminar.

Você também pode fazer staking dos tokens com um APY de 366%, bloqueando-os por um período específico. Depois, o vesting vai começar e você receberá as recompensas de staking e a alocação inicial.

Para concluir

A aprovação dos ETFs de $ETH pela SEC é um marco significativo para a indústria de criptos, pois pode ter importantes ramificações no espaço (como futuros ETFs).

Tokens ERC-20 podem experimentar um aumento nas próximas semanas, especialmente projetos de pré-venda como o WienerAI. Com mais investidores voltando-se para o Ethereum, muitos estão procurando outros tokens promissores com potencial a longo prazo. Além de tudo, o $WAI oferece um APY de staking de 366%.

Não se esqueça de DYOR antes de investir: leia os whitepapers e roadmaps, verifique o sentimento da comunidade e entenda os objetivos do projeto. Não invista em nada em que você não acredite.