As vendas de Bitcoin NFT atingiram US$ 514 milhões em março após o maior aumento de preço desde maio de 2022

As vendas de Bitcoin NFT atingiram US$ 514 milhões em março, superando a maior fase de alta desde maio de 2022.

Representando um aumento de 70% em relação ao mês anterior, as vendas mensais de US$ 524 milhões de dólares fizeram de março o melhor mês para vendas de Bitcoin NFT desde dezembro de 2023.

Além disso, os dados do CryptoSlam revelaram que os preços dos NFT em todas as blockchains estão aumentando. O preço médio de venda subiu, atingindo o nível mais alto em quase dois anos.

Vendas de Bitcoin NFT aumentam à medida que investidores adotam ordinals

10/ 📈 Bitcoin network's NFT sales soar to $162 million, leading the market with a 76% increase. A testament to Bitcoin Ordinals' dominance and the broad market interest in NFTs. #BitcoinNFTBoom — MetaPath (@MetaPath_) March 11, 2024

De acordo com uma postagem de 11 de março no X da MetaPath, as vendas de NFT da rede Bitcoin subiram para US$ 162 milhões, representando um aumento de 76%. Aliás, através deste crescimento foi confirmado o domínio dos Bitcoin Ordinals e o interesse crescente do mercado geral em NFTs.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Além disso, o valor médio da venda de NFT em março foi de 175 dólares, o maior valor registrado desde maio de 2022. Ademais, os Bitcoin NFTs registraram a maior média de vendas no mês passado desde março de 2023, em US$ 1.918. Além disso, o volume histórico de vendas do Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 3 bilhões na semana passada.

Comparativamente, o Ethereum obteve o segundo maior volume de vendas, perdendo para Bitcoin NFT, com um total de cerca de US$ 9 milhões. No entanto, seu volume mensal caiu 11% em março, para US$ 489 milhões.

No mês passado, o preço médio de Ethereum NFTs era de US$ 754 dólares, o qual foi seu nível mais alto desde maio de 2022, quando subiu para um preço médio de US$ 2.222 dólares.

O Solana ocupa o terceiro lugar nas principais vendas de NFT, apesar de um declínio de 14,72% em suas vendas diárias na segunda-feira, para US$ 5,5 milhões.

Em março de 2024, o Solana obteve seu maior êxito em vendas de NFT, com uma total de US$ 216 milhões em vendas. Isso representa um aumento de 12,4% nas vendas de NFTs no blockchain Solana em relação a fevereiro de 2024.

Longe dos valores de Bitcoin NFT, o preço médio de venda de NFTs baseados em Solana ultrapassou o valor de 100 dólares pela primeira vez desde abril de 2023. Além disso, o blockchain em quarto lugar nas vendas de NFT foi o Mythos, que registrou um aumento impressionante de 27,08% e subiu para US$ 1,21 milhão em vendas totais.

Principais NFTs

Notavelmente, a DMarket, uma coleção de NFTs e itens do jogo no Mythos, foi a principal coleção de NFT, arrecadando US$ 1,18 milhão.

Portanto, o DMArket e projeto NFT baseado em Ethereum, Bored Ape Yacht Club, aparecem como os únicos dois projetos que registraram até US$ 1 milhão em vendas na segunda-feira.

Essas estatísticas provam que os NFTs se tornaram uma das principais tendências cripto em 2024 e provavelmente continuarão a registrar progresso.

Principais tendências de NFTs a serem seguidas em 2024

Uma pesquisa da Coinpedia.org revelou três tendências interessantes que podem mudar o cenário de Bitcoin NFT em 2024. A primeira são as coleções NFT com curadoria de IA.

De acordo com o relatório, a inteligência artificial é agora uma ferramenta útil para criar coleções NFT atraentes com base nas preferências do cliente. Esta tendência pode melhorar o envolvimento do usuário e se tornar um foco significativo para os amantes de NFT em 2024.

Em segundo lugar, a tokenização de jogos dará utilidade aos NFTs no vasto mundo dos jogos. Os jogos ainda representam o setor mais crítico onde os NFTs encontram aplicações práticas. Assim, os amantes de jogos continuarão a adquirir NFTs, levando a um crescimento sustentado da indústria.

A tendência final é a integração DeFi e NFT. Notavelmente, mais Bitcoin NFT estão sendo integrados aos sistemas DeFi. Os NFTs podem ser usados ​​como prova para hipotecas e outras operações financeiras. De acordo com a pesquisa, essas tendências serão os pontos altos para o desenvolvimento e adoção dos NFTs em 2024.