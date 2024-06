Ataque DDoS à Cardano foi rapidamente impedido - Preço do ativo sobe 7%.

A blockchain Cardano sofreu um ataque DDoS na terça-feira (25/06).

Um desenvolvedor interrompeu o ataque e conseguiu recuperar parte dos fundos do atacante.

Após a bem-sucedida mitigação do ataque DDoS, o preço da Cardano subiu 7%.

Na noite de terça-feira (25/06), a Cardano se defendeu com sucesso contra um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS).

Embora relatos recentes afirmem que o alvo do atacante eram os pools de staking da rede, um desenvolvedor da Cardano anunciou recentemente que a interrupção do serviço foi o objetivo principal do ataque.

O que é um ataque DDoS?

Ataques DDoS tentam interromper os serviços de um site ou rede através de tráfego ou solicitações avassaladoras, forçando-o a desligar.

No entanto, a blockchain montou uma defesa bem-sucedida e retaliou contra o atacante, aumentando a confiança dos investidores e elevando o preço do ativo.

Desenvolvedor da Cardano inverte o plano do hacker

Enquanto tentava sobrecarregar a blockchain, o atacante mirou no bloco 10.487.530 da Cardano, executando 194 contratos inteligentes, o que lhe custou 0,9 $ADA (0,35$) por transação.

Ele encheu vários blocos com transações, esperando derrubar a Cardano ao sobrecarregar seus servidores.

Philip Disarro, fundador da Anastasia Labs (empresa de desenvolvimento da Cardano), postou uma solução (cancelando as credenciais de stake do atacante) no X, que virou as táticas do hacker contra ele, essencialmente ‘roubando’ os fundos do hacker.

De acordo com um tweet de Disarro, o ataque parou logo depois: “O DDoSer interrompeu seu ataque após ler meu tweet em um esforço para proteger seus fundos. No entanto, já era tarde demais, e o saque de seus fundos já estava em andamento.”

Apesar de vir com intenções maliciosas, o atacante acabou contribuindo para o desenvolvimento de contratos inteligentes da Anastasia e financiando o Midgard (sua solução L2).

Mecanismos de defesa da Cardano

A resiliência da Cardano contra o ataque DDoS vem de suas forças arquitetônicas e melhorias na rede.

A atualização recente da blockchain pela Blinken Labs (docker-cardano-cli v8.24.0.0-1) melhora o gerenciamento de pools de stake. Ela descentraliza ainda mais a rede distribuindo cargas de trabalho entre vários nós e minimiza o impacto de mirar em um único nó.

Mais nós fortalecem a resiliência das redes, protegendo contra ataques DDoS.

A Cardano usa o Ouroboros (seu protocolo de proof-of-stake), apoiado por provas matemáticas rigorosas, para melhorar a sustentabilidade e a segurança da blockchain com esforço mínimo.

Através do Ouroboros, a Cardano é provadamente segura contra atores maliciosos e ataques Sybil. Cada transação, interação e troca é imutavelmente e transparentemente recuperada, e validada de forma segura usando assinatura múltipla e um pioneiro modelo UTXO estendido.

– Cardano

Enquanto isso, a Anastasia Labs revisa, testa e audita manualmente todas as aplicações blockchain para garantir sua confiabilidade e alta segurança.

Conclusão

O ataque DDoS à Cardano mostra a força e adaptabilidade da blockchain. Ou seja, em vez de uma queda de preço (como é usual com essas ameaças de segurança), a resposta do mercado foi inesperadamente positiva (o preço subiu 7%).

O preço do token $ADA é US$ 0,38, sua capitalização de mercado é US$ 13,9B, e analistas da Fiery Trading preveem um rally de 12.000%. Apesar de uma queda de 15,81% desde o mês passado, o futuro da Cardano parece promissor.