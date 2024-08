Ataques DeFi caíram 50% no ano passado

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O valor total roubado em ataques DeFi diminuiu 50% em 2023 em comparação com 2022.

em 2023 em comparação com 2022. Ataques fora da cadeia (off-chain) estão aumentando, representando 57,5% do valor roubado em 2023 . Isso inclui roubo de chaves privadas.

. Isso inclui roubo de chaves privadas. As perdas com hacks e golpes em criptomoedas superaram US$ 1 bilhão em 2024.

Golpes e hacks em criptomoedas são uma parte infeliz da indústria, e protocolos DeFi são alvos frequentes.

No entanto, enquanto a indústria continua a sofrer bilhões em perdas a cada ano, notamos uma tendência recorrente à medida que o mercado amadurece.

A seguir, vamos nos aprofundar nas notícias e entender por que os ataques DeFi diminuíram 50% desde o ano passado, com US$ 1 bilhão roubados em 2024.

Grande declínio nos ataques DeFi em 2023 – A tendência vai continuar?

Um relatório recente da Halborn indica que 2023 viu uma queda drástica no volume e na quantidade de ataques DeFi. Incidentes notórios como o hack da ponte Ronin em março de 2022 levaram ao roubo de milhões em criptomoedas, com pouco sendo recuperado.

Em 2023, o número de ataques diminuiu à medida que o mercado DeFi amadureceu. No entanto, mais da metade (57,5%) dos fundos roubados no ano resultaram de hacks fora da cadeia, como carteiras comprometidas e ataques semelhantes, com a maioria ocorrendo em protocolos não auditados.

O relatório enfatizou uma vulnerabilidade comum; quase 80% dos protocolos hackeados não utilizavam carteiras com múltiplas assinaturas, que exigem mais de uma parte para aprovar transações.

Hacks e golpes ainda superam a marca de US$ 1 bilhão em 2024

Apesar dos ataques DeFi terem diminuído 50% no ano passado, US$ 1 bilhão foi roubado em 2024 por golpistas. O hack da WazirX sozinho representou US$ 234,9 milhões desse total.

Golpistas e hackers estão amadurecendo junto com o mercado.

Criminosos estão recorrendo a esquemas de phishing complicados, instalando keyloggers e promovendo links maliciosos em canais do Telegram e Discord.

A maioria dos hackers usa os mesmos métodos para criptomoedas e hacks financeiros tradicionais – esquemas de phishing, artimanhas emocionais e personificação de celebridades e influenciadores.

Esses golpes dependem de artimanhas já testadas e do constante medo de perder uma oportunidade (FOMO) para convencer as vítimas a enviar fundos que nunca serão recuperados.

Explorações tecnológicas mais sofisticadas também estão disponíveis, como encontrar protocolos não auditados ou seções de protocolos para atacar.

No entanto, há boas notícias – empresas de segurança em criptomoedas estão conseguindo encontrar as falhas antes dos hackers. Por exemplo, evitando um caso de hack de US$ 64 milhões.

Fique seguro, seja esperto

Em resumo, protocolos básicos de criptomoedas ainda oferecem a melhor segurança. Não siga links suspeitos, negocie em protocolos totalmente auditados e use carteiras frias sempre que possível.

Golpes em criptomoedas estão por toda parte, e é fácil cair neles se você não tomar cuidado. Por fim, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) em projetos de criptos antes de investir e nunca entregue suas chaves privadas.