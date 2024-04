Atualização sobre aprovação do ETF de Ethereum

Os entusiastas do Ethereum que aguardam ansiosamente o lançamento do tão aguardado Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) podem ter que esperar um pouco mais. Isso porque, de acordo com o investidor Lark Davis, no X, é menos provável que a aprovação do EFT aconteça em breve.

Ethereum ETF approval for May 23rd is looking less and less likely…

Blackrock final approval date is August 7th, will Gary dare to deny Blackrock?

— Lark Davis (@TheCryptoLark) April 10, 2024