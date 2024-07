Baleia Ethereum movimenta 16.449 ETH da Binance antes da aprovação do ETF Spot Ethereum

A plataforma de análise de dados on-chain Spot On Chain recentemente detectou uma baleia Ethereum retirando 16.449 ETH no valor de US$ 50,3 milhões da Binance. Essa compra massiva coincide com a recente recuperação do preço do Ethereum. Assim sendo, sugere que os grandes investidores estão embolsando mais ETH antes da aprovação do ETF.

À medida que a expectativa por ETFs spot de Ethereum nos EUA aumenta, o preço do Ether se mantém forte acima do limite de US$ 3.000. Com as chances de listagem de ETFs aumentando, o Ethereum viu um aumento no movimento de baleias.

Nova baleia Ethereum acumula US$ 50 milhões em Ether

O relatório revelou que a compra recente foi o primeiro acúmulo significativo de ETH do endereço da carteira. Isso sugere que o investidor pode ser uma nova baleia Ethereum. A baleia moveu todo o Ether recém-adquirido para uma nova carteira e continua a mantê-los lá.

Há 7 horas, uma baleia/instituição retirou 16.449 $ETH (US$ 50,3 milhões) da #Binance, enquanto o preço do #Ethereum se recuperou para mais de US$ 3.000. Esta é a primeira grande acumulação de $ETH da baleia. Até agora, ela moveu todos os $ETH para uma nova carteira e os manteve lá. Observe que os ETFs ETH provavelmente… pic.twitter.com/BBHOvWM3yx — Spot On Chain (@spotonchain) 10 de julho de 2024

Essa acumulação massiva antes do lançamento de um ETF spot ETH previsto para a próxima semana sugere um sentimento otimista dos investidores em relação ao Ethereum. A maioria dos investidores pode já estar acumulando moedas, acreditando que o Ethereum irá espelhar o movimento do Bitcoin após o lançamento dos ETFs spot de BTC.

Enquanto isso, a Golem Network, uma plataforma de computação descentralizada, parece ter vendido seus ativos Ethereum nos últimos cinco dias. Dados da Lookonchain revelam que a Golem transferiu 24.400 ETH no valor de US$ 72 milhões para a Binance, Coinbase e Bitfinex em 8 de julho.

Mais tarde, em 9 de julho, a rede depositou outros 4.600 ETH avaliados em US$ 14,1 milhões para Bitfinex e Binance. Em suma, a Golem movimentou 29.000 ETH avaliados em aproximadamente US$ 90 milhões na Bitfinex, Coinbase e Binance.

Aliás, a Golem acumulou 820.000 ETH por meio de um ICO em novembro de 2016, quando o Ethereum era negociado a $ 10,2. Após suas vendas recentes, o protocolo atualmente detém 123.034 ETH.

Embora o propósito das transferências massivas de ETH permaneça desconhecido, alguns especulam que a Golem pode estar liquidando ou realocando seus ativos.

O preço do Ethereum vai disparar após o lançamento dos ETFs?

Os debates sobre o impacto potencial dos próximos ETFs no preço do Ethereum aumentaram nas últimas semanas. Muitos acreditam que o preço do Ethereum aumentará à medida que os ETFs spot de ETH atraem investimentos institucionais substanciais.

Em um relatório recente, os analistas da K33 Research disseram que os fluxos de entrada para ETFs spot ETH podem impulsionar o Ethereum para cima. Inclusive, superando o aumento Bitcoin nas semanas após o lançamento.

Ademais, embora o Ethereum tenha tido um desempenho inferior ao Bitcoin nos últimos 12 meses, a K33 acredita que a criptomoeda tem uma perspectiva otimista à frente.

Além disso, o Chief Investment Officer da Bitwise, Matt Hougan, disse que o lançamento do spot ETH ETF transformará o cenário de investimento do Ethereum. Hougan acredita que os spot ETFs de Ether podem acumular até US$ 15 bilhões em entradas ao longo dos primeiros 18 meses de negociação.

Vale a pena notar que a Bitwise está entre os gestores de ativos que disputam a aprovação da SEC para listar um ETF spot ETH nos EUA. Durante uma entrevista à Bloomberg em 9 de julho, a Chief Compliance Officer da Bitwise, Katheren Dowling, confirmou que a aprovação do ETF está mais próxima.

Os emissores de ETF já enviaram suas emendas S-1 à SEC, assim, analistas esperam que o regulador as endosse em algum momento na próxima semana.

Outros produtos de investimento em Ethereum já ganharam ritmo, recebendo US$ 10,2 milhões em entradas na semana passada, à medida que o interesse institucional aumenta.

Os produtos registraram uma tendência semelhante após a aprovação dos preenchimentos 19b-4 dos ETFs em maio. Esse ajuste impulsionou a confiança dos investidores, com muitos antecipando ainda mais entradas para os ETFs spot ETH quando eles forem ao ar.

