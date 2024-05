Baleia faz 253% de lucro na pré-venda de meme coin, WienerAI ultrapassa US$ 1,79 milhão e segue o mesmo caminho

Ontem, um grande investidor vendeu 5,4 milhões de $SLOTH por 1.500 $SOL, garantindo um lucro de 253%. A princípio, a compra inicial foi realizada há menos de um mês, e a Slothana tornou-se pública em 1º de maio na plataforma Raydium.

Após o lançamento, Slothana levou uma semana para atrair o interesse dos investidores e impulsionar a tendência de alta. Além disso, ela alcançou uma ATH (topo histórico) em 13 de maio, atingindo US$ 0,05676 (+194,85%).

De fato, as meme coins têm apresentado um desempenho excepcional nos últimos meses, com $TRUMP aumentando 3.500% desde 1º de janeiro de 2024. $WIF também registrou um aumento histórico de 1.741%, enquanto o Ethereum teve um crescimento de 61% no ano até o momento.

Nesse contexto, uma nova meme coin ERC-20, WienerAI ($WAI), arrecadou US$ 1,79 milhão e está perto do final de sua pré-venda.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

💰 Atualmente cotado a US$ 0,000706, com US$ 10.000 você poderia adquirir 14,1 milhões de $WAI.

Por exemplo, se $WAI atingir US$ 0,0247 (+250%), você teria US$ 35 mil. Além de tudo, tais aumentos não são incomuns com meme coins, como demonstrado pela Slothana.

A seguir, vamos discutir o contexto geral e o potencial do WienerAI.

Baleia de Slothana vende 5,4M de $SLOTH por mais de US$ 800 mil

Em 13 de maio, um grande investidor que havia adquirido 5,4 milhões de $SLOTH vendeu-os por 1.502 $SOL, o que representou um valor superior a US$ 800.000 no momento da transação.

Contudo, em 12 de abril, 1 $SLOTH valia 0,0001 $SOL (US$ 0,0153). No momento da venda, $SLOTH estava valendo US$ 0,05471, gerando um lucro de 253%.

Logo, o vendedor adquiriu $SLOTH de várias carteiras, consolidou todos os ativos em uma única carteira e realizou a venda de todos os tokens ontem.

Recentemente, a indústria de meme coins tem experimentado recentemente um sucesso exponencial, com tokens como $SLOTH, $TRUMP e $PEPE obtendo ótimos resultados.

O retorno de Keith Gill, também conhecido como DFV no Reddit ou RoaringKitty no X, pode ser a causa disso. Ele teve um papel significativo na valorização das ações da GameStop em 2020/2021 e exerce uma influência considerável nos círculos de investidores.

Com isso em mente, vamos abordar a pré-venda do WienerAI, os detalhes do projeto e por que esse token alimentado por IA pode seguir o lançamento bem-sucedido da Slothana.

WienerAI levanta US$ 1.79M e pode seguir os passos da Slothana

WienerAI ($WAI) é um token ERC-20 em pré-venda lançado em 25 de abril e atualmente está avaliado em US$ 0.000706.

Os investidores compraram mais de US$ 1.79 milhão e fizeram staking de quase 1.9 bilhões de tokens com um APY atual de 544%.

Além disso, o projeto oferece negociação aprimorada por inteligência artificial, que é preditiva, instantânea e amigável para iniciantes. A indústria de IA tem crescido recentemente, com projetos como $NEAR, $AKT e $RNDR aumentando de 28% a 44%.

$WAI tem taxas zero, trocas de tokens contínuas e proteção MEV para o bot trader, atraindo atenção significativa dos investidores para o projeto.

Ele possui mais de 8.200 seguidores no X e foi destacado em plataformas de criptomoedas populares como Cryptonews, Bitcoinist e Techopedia. Além disso, nossa previsão de preço para WienerAI é positiva.

A tokenômica da WienerAI também mostra uma visão saudável de longo prazo para o projeto:

69 bilhões de oferta de tokens

Alocação de 30% para pré-venda (20.7B)

Alocação de 20% para staking (13.8B)

Alocação de 20% para marketing (13.8B)

Alocação de 10% para liquidez DEX/CEX (6.9B)

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre a WienerAI e fazer staking.

Como participar da pré-venda da WienerAI

❗ Ao comprar WienerAI, você receberá os tokens $WAI na carteira do site, não na sua carteira pessoal. Após o término da pré-venda, você poderá reivindicar os tokens $WAI diretamente para sua carteira.

Você também pode fazer staking dos tokens para uma taxa de recompensa APY de 544%. Os tokens serão temporariamente bloqueados por um período especificado pelos desenvolvedores.

Normalmente, o período de bloqueio começa em vários dias e pode durar de um a dois anos. Com meme coins, um período de vários meses é mais provável, mas isso ainda está por ser visto.

O vesting começa após o término do período de bloqueio, quando os investidores começam a reivindicar seus tokens staked e recompensas.

Para concluir

Após o aumento de 253% da Slothana, o retorno de Keith Gill e outros meme coins mostrando desempenho sólido, pode ser hora de outra pré-venda como a WienerAI sacudir o mercado.

O projeto arrecadou mais de US$ 1.79 milhão, e os investidores apostaram mais de 1.9 bilhões de tokens com um APY de 544%. Sua tokenômica também está focada na viabilidade de longo prazo, e o bot de negociação de IA traz uma utilidade significativa para o token.

No entanto, você deve fazer sua própria pesquisa antes de fazer investimentos em criptomoedas, pois a indústria é volátil e incerta. Ninguém pode garantir lucros, e cabe a você tomar uma decisão informada.