Baleia “pula” do Rollbit para o TG.Casino enquanto pré-venda passa de US$ 2,5 mi arrecadados

A pré-venda da criptomoeda do TG.Casino, o $TGC, ultrapassou recentemente a marca de US$ 2,5 milhões de dólares de arrecadação em sua pré-venda, que continua em andamento. Ela é uma das grandes sensações do universo cripto no momento.

Neste artigo, vamos apresentar as razões para o entusiasmo que essa pré-venda promissora está despertando. Além disso, informaremos como fazer para participar dela.

O projeto TG.Casino

A criptomoeda $TGC funcionará como token de utilidade do TG.Casino. Esta plataforma de apostas foi lançada neste ano e opera no Telegram. Assim, uma de suas vantagens é dispensar os trabalhosos procedimentos de abertura de conta e verificação de identidade que alguns de seus concorrentes impõem a quem deseja fazer uso deles.

O acesso ao TG.Casino pode ser feito de maneira bem simples, bastando, para isso, que você conte com uma conta no aplicativo de troca de mensagens. Dessa maneira, os apostadores poupam tempo e preservam melhor a sua privacidade.

Ademais, por atuar através do Telegram, o TG.Casino conta com a reconhecidamente robusta infraestrutura de segurança do aplicativo. Esta serve como uma sólida base para as medidas de proteção dos fundos e das informações dos usuários contra ataques de hackers.

Com o passar do tempo, foi ficando cada vez maior o número e a diversidade de recursos a que o Telegram dá acesso. Por isso, ele se tornou muito mais do que um simples aplicativo de comunicação.

Inegavelmente, já podemos considerá-lo uma espécie de plataforma, pois reúne bots de apostas, gaming, produtividade, coleta de informações e moderação (de grupos), entre muitos outros tipos.

O TG.Casino aproveita muito bem a maneira natural com que o Telegram interage com os bots. Assim, proporciona uma experiência prazerosa e imersiva para os apostadores. Aliás, a enorme popularidade do Telegram, com mais de 700 milhões de pessoas, deve facilitar a expansão da base de usuários do cassino.

Além de centenas de games, incluindo os de cartas, caça-níqueis e opções de cassino ao vivo, o TG.Casino também oferece acesso a uma casa de apostas. As modalidades esportivas em cujos eventos ela permite fazer apostas passam de 30.

Por fim, o TG.Casino atua sob licença do governo de Curaçau, portanto, ostenta uma das licenças de mais prestígio na indústria do jogo online.

O token $TGC

Embora o TG.Casino aceite várias das mais famosas criptomoedas, inclusive Bitcoin, Ether e USD Tether, o seu token de utilidade, o TG.Casino, terá papel central em sua operação.

De fato, algumas das vantagens que o cassino oferece aos usuários estão relacionadas de alguma forma ao $TGC, que é um token do tipo ERC-20.

Em primeiro lugar, o TG.Casino oferecerá cashback de 25% das perdas sofridas em apostas com $TGC. Vale a pena ressaltar que, além de servir para prover certa margem de proteção para os apostadores, essa medida também cria incentivos para a compra de $TGC. Assim, pode colaborar para que o ativo se valorize.

Outro benefício da posse da criptomoeda será a possibilidade de realizar staking com seus tokens com o intuito de obter renda passiva. Quando este artigo foi concluído, o site da pré-venda de $TGC estimava em mais de 215% ao ano o rendimento corrente do staking de $TGC.

Parte dos lucros do TG.Casino financiará um programa de recompra de $TGC. Dos tokens assim adquiridos, 40% sofrerá queima. O destino dos restantes 60% será a redistribuição entre os detentores de tokens em staking. Esse programa de recompra de tokens apresenta três vantagens, a saber:

Aumenta a demanda por $TGC e, portanto, o valor que seus detentores podem receber por eles.

Financia o staking, aumentando, dessa maneira, os ganhos que os detentores de tokens de $TGC podem obter com ele.

Reduz a oferta de tokens de $TGC existentes, exercendo um efeito deflacionário, o qual pode contribuir para a preservação e mesmo para o aumento do valor da criptomoeda.

A alocação do suprimento de 100 milhões de tokens de $TGC é a seguinte:

Pré-venda: 40 milhões (40%)

Provimento de liquidez em exchanges descentralizadas: 20 milhões (20%)

Remuneração do staking: 20 milhões (20%)

Recompensas para os apostadores: 10 milhões (10%)

Recompensas para os afiliados: 5 milhões (5%)

Despesas de marketing: 5 milhões (5%)

A pré-venda do $TGC

Como informamos acima, a pré-venda do $TGC já arrecadou mais de US$ 2,5 milhões de dólares. Já no primeiro dia da pré-venda, a arrecadação conseguiu superar a incrível marca dos US$ 300 mil dólares.

São muitos os cripto influencers que já manifestaram otimismo com relação ao $TGC. Entre eles, estão Eric Cryptoman, Dogen, Erik Stevens, CTM, Sibel e Poe.

Em sua conta no X (ex-Twitter), Erik Stevens revelou que a análise do registro no blockchain mostra que uma baleia (grande detentor) de $RLB (criptomoeda do cassino cripto Rollbit) vendeu 150 mil dólares, os quais usou para comprar $TGC.

A $RLB whale recently invested approximately $150K in @TGCasino_ , making a $50K purchase and staking it. View the transaction details here: https://t.co/xOmwQXqg3e Explore the investor's wallet funding at this address: https://t.co/PmRAWicLMd Notably, part of their Rollbit… https://t.co/rTb10zvSKd pic.twitter.com/ESxGzn7ex8 — Erik Stevens 🐆 (@IHunt100xGems) November 18, 2023

Esse parece ser um sinal de confiança e interesse cada vez maiores no TG.Casino, que ameaça ofuscar o Rollbit e o líder de mercado Stake.com.

Stevens também comentou que, embora estivesse já há algum tempo interessado no $TGC, chegou a temer que fosse um golpe. Por isso, relutou em promover a criptomoeda.

Contudo, explicou, depois de um mês analisando a situação e interagindo com a equipe do projeto, passou a se sentir confortável com a ideia de divulgar o projeto para seus seguidores.

É possível colocar os tokens adquiridos na pré-venda em staking com o fim de começar logo a gerar renda passiva. Contudo, o saque dos tokens nessa condição só poderá acontecer 10 dias após o lançamento da criptomoeda.

Esse lançamento ocorrerá alguns dias após o término da pré-venda. Os canais do TG.Casino em redes sociais e o site da pré-venda avisarão a data do lançamento, depois que esta tiver sido definida.

Com o fim de participar da pré-venda, basta ir à versão em português do site do projeto TG.Casino e seguir as instruções. Durante o preparo deste texto, o preço da criptomoeda era de 16 centavos de dólar.

Na pré-venda de $TGC, 100 tokens constituem a quantidade mínima que é possível adquirir. As opções de meios de pagamento são ETH, USDT e BNB.

Considerações finais

Em resumo, podemos dizer que a proposta do TG.Casino, que, à comodidade do jogo online, acrescenta segurança, confiabilidade, privacidade e renda passiva, poderá criar forte demanda pelo token $TGC.

O sucesso que a pré-venda deste vem obtendo parece um sinal do otimismo dos investidores com relação a esse ativo. Inclusive, já foi detectada uma tendência de venda de $RLB para aquisição e staking de tokens de $TGC durante a pré-venda. Portanto, é provável até que ela se acentue.

Apesar dos consideráveis pontos fortes do $TGC, consideramos necessário frisar os riscos existentes na negociação de criptoativos. Assim sendo, é indispensável analisar com cuidado um ativo desse tipo antes investir nele.

Apenas agindo dessa maneira, um investidor que tenha interesse nele poderá avaliar de forma realista quão adequado o investimento será às suas necessidades e aos seus objetivos. Para quem se interessou, pode visitar o projeto AQUI.