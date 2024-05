Baleias acumulam US$ 636 milhões em BTC – Veremos um novo recorde histórico?

Nesta última semana, as baleias Bitcoin entraram em uma fase de acumulação agressiva, angariando US$ 636 milhões em tokens BTC. Esta enorme atividade de baleias ocorreu após um aumento no preço do Bitcoin, que subiu acima de US$ 71.500 na terça-feira, 21 de maio.

Este aumento na acumulação de baleias é provavelmente resultado do Fear of Missing Out (FOMO) entre os investidores que antecipam um aumento significativo após a aprovação pela SEC dos ETFs Spot de ETH.

Baleias Bitcoin entram em fase de acumulação com transações massivas

De acordo com uma postagem no X do cofundador da Apollo Thomas Fahrer, as baleias bitcoin compraram 8.958 tokens BTC em um único dia. Nos últimos sete dias, essas baleias adicionaram 12.058 tokens BTC extras ao seu portfólio, que, com base nas taxas atuais de mercado, equivale a aproximadamente US$ 840,32 milhões.

Um dos impulsionadores do recente aumento é o aumento dos fluxos para ETFs Spot Bitcoin. Na terça-feira, foi registrada uma entrada líquida de US$ 305,7 milhões para os ETFs à vista, com o IBIT da BlackRock no topo das paradas.

Embora o Bitcoin tenha registrado um aumento significativo ontem, seu preço recuou ligeiramente, caindo para US$ 70.000 às 7h41 EST. No entanto, apesar da retração, alguns analistas ainda estão otimistas quanto à trajetória futura dos preços.

O conhecido analista cripto Ali Martinez previu um aumento notável para o Bitcoin usando o indicador TD Sequential no gráfico de uma hora. Com base em sua análise, o BTC está exibindo um sinal de compra. Portanto, provavelmente se recuperará nos próximos dias.

Ali disse a seus seguidores no X para ficarem atentos às principais zonas de fornecimento de BTC entre US$ 70.180 e US$ 70.600. Isso porque mais de 450.000 endereços adquiriram 273.000 BTC nesta zona. Ele interpretou isso como um sinal de compra, já que os fortes níveis de suporte movem as probabilidades a favor dos touros.

Além disso, Ali afirmou que as faixas de preços do MVRV revelam que o Bitcoin está sendo negociado acima de US$ 65.125. Portanto, a próxima alta do BTC antes de outra correção poderá movê-lo para aproximadamente US$ 77.593. Com base nesta análise, Ali permanece otimista quanto às chances do Bitcoin, apesar da atual queda nos preços.

O BTC recuperará seu recorde histórico?

O Bitcoin caiu para menos de US$ 70.000 enquanto alguns traders buscam lucrar com sua recente alta vendendo seus tokens. No entanto, o BTC encontrou suporte crítico no nível de preço de US$ 68.947.

Todavia, ele enfrenta resistência em US$ 70.925, e uma quebra acima deste nível permitirá que ele recupere seu máximo histórico. Apesar do declínio, o BTC ainda está sendo negociado perto da banda superior do Canal Donchian (DC), o que é um sinal de alta. Isto implica que os compradores ainda estão ativos no mercado e poderão reviver a recuperação nos próximos dias.

Além disso, o indicador RSI está na zona de compra em 61,49, mas poderá em breve entrar na região de sobrecompra. Portanto, dado o impulso de compra contínuo, o BTC provavelmente ultrapassará US$ 70.925 nos próximos dias e recuperará o máximo histórico de US$ 73.750.

No entanto, lembre-se de que a volatilidade dos preços permanece constante nas criptomoedas e os investidores devem realizar avaliações de risco adequadas antes de negociar.