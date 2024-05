Baleias do Ethereum e Bitcoin iniciam onda de compras em meio a quedas de preço

O mercado de criptomoedas experimentou uma notável correção nos últimos dias, com Bitcoin e Ethereum caindo abaixo de zonas de suporte cruciais. Essa queda de preço desencadeou um aumento significativo na atividade das baleias.

A cada queda no preço do Bitcoin e do Ethereum, as baleias estão acumulando mais tokens. Alguns dos principais investidores em Bitcoin compraram mais de US$ 1 bilhão em BTC nos últimos dias.

Da mesma forma, uma baleia proeminente do Ethereum acumulou mais de US$ 32 milhões em Ether em apenas sete dias.

Atividade das baleias dispara em meio à queda dos preços do Ethereum e do Bitcoin

O Bitcoin perdeu seu suporte crucial na marca de US$ 63.000, e o Ether caiu abaixo de US$ 3.000. Com a contração gradual do mercado cripto em geral, a pressão de venda aumenta, e as baleias estão aproveitando a oportunidade para comprar mais ativos.

Dados da Santiment, uma plataforma de inteligência de mercado on-chain, mostraram um notável aumento na atividade das baleias de Bitcoin nos últimos dias. De acordo com os dados, as carteiras de investidores com 1.000 a 10.000 tokens BTC acumularam US$ 941 milhões em Bitcoin.

Esse frenesi de compras representa um retorno ao maior nível de posse de bitcoin pelas baleias nos últimos 14 dias.

Da mesma forma, o provedor de dados on-chain Lookonchain revelou uma atividade das baleias envolvendo o segundo maior ativo cripto em capitalização de mercado, o Ethereum. Segundo os dados, um investidor proeminente com uma posição longa em Ether retirou 6.030 ETH no valor de cerca de US$ 18,09 milhões da Binance.

Essa gigantesca transação de baleia segue um padrão consistente de acumulação desde o início de maio. Dados on-chain mostraram que a baleia trocou cerca de 10.758 ETH no valor de US$ 32,14 milhões na Binance desde 2 de maio.

Além disso, o grande investidor concluiu várias transações em sua carteira. Ele converteu os ETH adquiridos em Ethereum staked (stETH), os quais depositou na Aave, uma plataforma de empréstimos DeFi.

Adicionalmente, a baleia emprestou US$ 28,5 milhões em stablecoins da principal plataforma para comprar mais Ether.

Perspectivas do mercado cripto: Será que um enorme rali do Bitcoin está a caminho?

A acumulação massiva de Bitcoin pelas baleias durante as quedas de preço pode indicar um rali iminente. Muitos investidores em criptomoedas tendem a comprar durante as baixas e aguardar uma reviravolta otimista nas vendas, almejando grandes lucros.

Além disso, em meio ao atual declínio, algumas personalidades proeminentes do mundo das criptomoedas fizeram previsões ousadas para o preço do Bitcoin. Em um recente tópico no X, Ji Young Ki, CEO da CryptoQuant, afirmou que o Bitcoin possui fundamentos sólidos que sustentariam um aumento triplo em sua capitalização de mercado. Ele observou que o BTC tem tudo o que é necessário para elevar seu preço para US$ 265.000.

#Bitcoin network fundamentals could support a market cap three times its current size compared to the last cyclical top, potentially sustaining a price of $265K. pic.twitter.com/GnsrSIrtuY — Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 8, 2024

Enquanto isso, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 61.163, o que representa uma queda de 1,91% nos últimos dias. Sua capitalização de mercado agora está em US$ 1,20 trilhão, enquanto sua dominância sobre as altcoins é de 53,18%.

O preço do Ethereum agora gira em torno de US$ 2.976, após uma leve queda de 0,84% no último dia.