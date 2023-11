Banco Central anuncia que empresas de criptomoedas não precisam de autorização para operar no Brasil

Nesta semana o Banco Central do Brasil divulgou um comunicado em sua página oficial esclarecendo que empresas de criptomoedas não precisam de autorização ou qualquer outra licença para operar no país.

Vale ressaltar que ao se referir à empresas de criptomoedas, o BC engloba não apenas às exchanges, mas também a provedores de outros serviços, como carteiras cripto. Contudo, a dispensa de licença ou autorização para as empresas de cripto é uma condição temporária. Uma vez que esse mercado ainda carece de regulamentação.

O comunicado 40.874 teve como objetivo atender “dúvidas surgidas e externadas por agentes do mercado”, sobre as condições e prazos para a adequação das empresas. As dúvidas surgiram conforme foi estabelecido na Lei 14.478, de 21 de dezembro de 2022, que ficou conhecido como Marco Legal dos Criptoativos.

O documento indica que, embora o Banco Central (BC) tenha recebido a designação de regulador do mercado de criptoativos, ainda não publicou as normas para o setor. Sendo assim, as condições e prazos estabelecidos no art. 9º da Lei nº 14.478 não possuem validade.

O Brasil publicará normas para o mercado de criptomoedas?

O Banco Central informou que as normas para o mercado de criptomoedas no Brasil serão publicadas em 2024, com previsão para o segundo trimestre do ano. Quando o ato normativo entrar em vigor, todas as prestadoras de serviços em atividade deverão seguir as normas e prazos estabelecidos.

Até lá, o órgão garantiu que as empresas não terão nenhum problema para operar, conforme diz o comunicado:

Até que o ato normativo sobre a matéria entre em vigor, as prestadoras de serviços de ativos virtuais poderão funcionar independentemente de prévia autorização deste Banco Central do Brasil.

Os participantes aguardam o desfecho do processo de regulamentação desde que o Marco Legal dos Criptoativos completou um ano em dezembro. A definição é de grande importância, não apenas para as empresas, mas principalmente para o andamento de novos projetos e a segurança dos investidores.

Próximo passo do processo de regulamentação será a consulta pública

Segundo Fabio Araujo, coordenador do Drex junto ao BC, será lançada uma consulta pública para a regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas no país em novembro. Esta será a primeira de três consultas, que buscam reunir contribuições dos operadores do mercado e da sociedade para fortalecer e aperfeiçoar as normas.

Ainda de acordo com Fabio Araujo, outro ponto que o BC vem analisando nesta “primeira fase” da regulamentação do mercado são os Provedores de Serviços Digitais, também conhecidos pela sigla VASPs (Virtual Asset Service Providers).

Os VASPs incluem:

Exchanges de criptomoedas

Serviços de custódia

Empresas de processamento de pagamentos

Plataformas de troca de tokens e outros ativos digitais

Serviços financeiros em geral, incluindo empréstimos

Após a consulta aos agentes do mercado, entidades interessadas no tema e outras partes, o BC deve iniciar a regulamentação justamente pelas regras de atuação dessas empresas. A proposta é que a primeira fase da regulamentação seja implementada já no primeiro semestre de 2024.