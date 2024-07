Banco Central da Itália afirma que publicará novas diretrizes para criptomoedas

O Banco Central da Itália está considerando lançar novas diretrizes para navegar nas próximas regulamentações de criptomoedas da União Europeia. O governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, anunciou esse desenvolvimento significativo durante um discurso na Associação Bancária Italiana em 9 de julho.

Diretrizes de Criptomoedas do Banco Central da Itália

As novas diretrizes visam garantir a implementação efetiva do Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) da UE. Assim, espera proteger os interesses dos detentores de moedas virtuais.

De acordo com Panetta, a MiCA divide os tokens em duas categorias principais para fins de pagamento: tokens de dinheiro eletrônico (EMTs) e tokens de referência de ativos (ARTs).

Ele enfatizou que o Banco Central da Itália vê os EMTs como os únicos tokens que podem realmente funcionar como um meio de pagamento, mantendo a confiança do público.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Esses EMTs são vinculados a uma única moeda oficial, como uma stablecoin lastreada em dólar americano. Em contraste, os ARTs são atrelados a múltiplos ativos, como tokens lastreados em ouro, como o PAX Gold, também chamado de PAXG.

Em seu discurso, Panetta criticou criptoativos bem conhecidos como Bitcoin e Ether, referindo-se a eles como “criptoativos sem lastro”. Ele afirmou que essas moedas não têm valor inerente e que investir nelas é como apostar.

Panetta expressou preocupações de que muitos investidores são motivados principalmente pelo potencial de lucros rápidos. Ele acredita que eles podem usar esses tokens para contornar regulamentações fiscais e leis projetadas para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Panetta argumentou ainda que as moedas virtuais não cumprem as funções fundamentais do dinheiro, que incluem principalmente servir como reserva de valor, meio de pagamento e unidade de conta.

Apesar de reconhecer o número relativamente baixo de investidores atualmente envolvidos com criptoativos sem lastro, Panetta alertou que esse número pode aumentar.

Regulamentação de Criptomoedas na Itália

Em linha com os regulamentos da MiCA, o banco central da Itália está aumentando sua vigilância dos mercados de criptomoedas. Ademais, um relatório da Reuters do final de junho destacou que o país planeja impor multas pesadas que variam de 5.000 a 5 milhões de euros por violações. Ofensas notáveis ​​incluem negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.

Regulamentar criptoativos pode ser difícil para o país, considerando o forte entusiasmo dos cidadãos por eles. Aliás, ao contrário de várias outras nações europeias, a Itália escolheu não estabelecer sua própria estrutura regulatória abrangente para criptoativos.

Em vez disso, o país exige que as empresas de serviços de criptomoedas se registrem em uma seção especializada do Registro de Agentes Financeiros e Mediadores de Crédito para fins de combate à lavagem de dinheiro.

Além disso, em vez de introduzir suas regulamentações provisórias, o Banco Central da Itália decidiu esperar para implementar a regulamentação MiCA. Enquanto isso, a Circle, uma empresa global de tecnologia financeira, parece ter escalado através dos requisitos regulatórios da MiCA.

Um anúncio de 1º de julho revelou que a empresa se tornou a primeira emissora global de stablecoin a receber aprovação regulatória sob a estrutura MiCA.

As stablecoins da Circle, USDC e EURC, agora estão oficialmente em conformidade com as novas regulamentações. Essa medida alivia as preocupações dos investidores sobre resgatar suas stablecoins ou transferir seus fundos para outros ativos digitais para aderir aos padrões de conformidade.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.