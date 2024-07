Banco estatal italiano conclui emissão de títulos digitais usando blockchain Polygon

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O banco estatal italiano, Cassa Depositi e Prestiti SpA, usou a tecnologia blockchain para emitir com sucesso um título digital de US$ 27,2 milhões. O título de 25 milhões de euros vencerá em quatro meses, em 18 de novembro de 2024.

A instituição financeira utilizou a rede Polygon (uma solução de camada 2 da rede Ethereum) em colaboração com o importante banco de investimentos Intesa Sanpaolo.

Teste do Título Blockchain Italiano

O título recém-emitido oferece uma taxa de cupom anual fixa de 3,63%. O Intesa Sanpaolo foi o investidor institucional exclusivo neste projeto-piloto.

Um aspecto vital dessa transação foi utilizar a ferramenta “TIPS Hash Link” do Banco da Itália. Essa ferramenta permitiu que o Cassa Depositi e o Prestiti SpA habilitassem a liquidação de fluxo de caixa no mesmo dia ao unir a tecnologia blockchain com os sistemas de pagamento tradicionais.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Esse feito demonstra o potencial do blockchain para aumentar a eficiência e a segurança das transações financeiras.

Notavelmente, essa transação inovadora foi anunciada como parte de uma iniciativa liderada pelo Banco Central Europeu (BCE). A iniciativa explora principalmente novas soluções baseadas em blockchain para liquidar dinheiro do banco central em transações de atacado.

A emissão é um marco significativo, pois é a primeira do tipo desde que o decreto de lei FinTech da Itália entrou em vigor. Esta lei regula principalmente a circulação e a emissão de instrumentos financeiros digitais.

Niccolò Bardoscia, que lidera a negociação de ativos digitais e investimentos no Intesa Sanpaolo, destacou a importância desta transação no LinkedIn. Ele enfatizou como os blockchains públicos podem transformar as operações financeiras, tornando-as mais rápidas e seguras.

Aliás, Larry Fink, CEO da BlackRock, é um forte defensor dessa tendência, prevendo um futuro em que todas as ações e títulos são tokenizados. No entanto, nem todos os especialistas compartilham dessa visão otimista.

Hilary Allen, professora de direito financeiro, recentemente expressou preocupações ao Congresso dos EUA, citando a fragilidade dos blockchains públicos, particularmente como um meio de transações financeiras. Além disso, eles também são ineficientes para lidar com a tokenização de trilhões de dólares em ativos.

O Fator de Tokenização

Apesar dos vários desafios, especialistas preveem que o mercado de ativos tokenizados crescerá substancialmente nos próximos anos.

O Boston Consulting Group projeta que esse mercado pode atingir US$ 16 trilhões até 2030. Enquanto isso, a McKinsey oferece uma estimativa mais conservadora, de US$ 2 trilhões no mesmo período.

Dados da 21Shares no Dune Analytics indicam que mais de US$ 89 bilhões em ativos já estão tokenizados em redes de blockchain. Enquanto isso, a Polygon está em quarto lugar em valor tokenizado, com US$ 40,3 milhões, atrás apenas de Ethereum, Mantle e Stellar.

Notavelmente, a tokenização de ativos, que envolve a conversão de ativos do mundo real em tokens digitais em um blockchain, está ganhando força significativa no setor financeiro.

Isso ocorre porque a economia de tokens facilita muito o processo de criação, compra e venda de títulos para emissores de tokens digitais.

Ele permite negociar ativos tradicionalmente ilíquidos, como belas-artes, fornecendo liquidez muito necessária para vendedores e investidores. Uma vantagem significativa desse sistema é que os detalhes de propriedade e direitos são incorporados diretamente nos tokens digitais.

Esse recurso permite fácil acesso a informações sobre o proprietário original e os revendedores atuais, garantindo transparência e segurança nas transações.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.