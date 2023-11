Bancos globais revelam investimentos significativos em XRP e outras criptomoedas

Segundo um relatório recente, muitos bancos centrais ao redor do mundo continuam a explorar investimentos em criptomoedas, incluindo o XRP, por meio de diversas opções.

Estes bancos abrangem a Europa, a América do Norte e outras regiões do mundo. O Ripple (XRP) se destaca entre os tokens preferidos para sua exposição a ativos digitais.

A exposição dos bancos ao XRP e outras moedas totalizam 9,4 bilhões de euros em posições de investimento

O The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) divulgou recentemente um relatório sobre as posições de investimento em cripto dos bancos globais. A autoridade reguladora global dos bancos observou que 45 dos bancos centrais que são membros, têm exposição a ativos digitais.

De acordo com o relatório, o BCBS revelou que seu comitê mergulhou ativamente no mundo das criptomoedas. Nos últimos cinco anos, vários deles participaram em diferentes aspectos de iniciativas de supervisão e analíticas em criptoativos.

O relatório mostrou que até 19 bancos membros do BCBS apresentaram dados de ativos cripto em seus registros financeiros. Surpreendentemente, dez são da América do Norte, enquanto sete são da Europa. Os dois restantes são de diferentes regiões do mundo.

Além disso, o relatório indicou os níveis de exposição dos bancos em termos das suas posições de investimento em ativos digitais. Ele observou uma exposição às criptomoedas em uma posição cumulativa de 9,4 bilhões de euros em criptoativos, o que é equivalente a US$ 10,27 bilhões.

Além disso, o relatório destacou uma distribuição desigual das exposições entre os dados financeiros dos bancos centrais. Surpreendentemente, apenas dois bancos têm mais de metade do total de posições de investimento em criptomoedas. Quatro outros bancos detêm quase 40% das exposições restantes em criptomoedas.

Exposição a XRP, BTC e outros é revelada

Expandindo ainda mais os dados, o relatório do CBSB destacou os detalhes das exposições em cripto a partir dos dados das instituições. As descobertas colocaram o XRP como a terceira maior altcoin em termos de opções de investimento em ativos digitais dos bancos.

O relatório divulgou que o montante de XRP detido representa 2% da exposição acumulada de 9,4 bilhões de euros. O valor é equivalente a US$ 205 milhões, ou € 188 milhões, em tokens XRP.

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) emergiram como os ativos dominantes na exposição cripto das instituições. Além dos tokens, as participações da instituição financeira incluem outros produtos e derivativos que medem BTC e ETH como criptoativos subjacentes.

Em relação às classificações percentuais, a exposição dos bancos ao Bitcoin e ao Ethereum representa 31% e 22%, respetivamente. No entanto, a participação em derivados e produtos do BTC representa 25%, enquanto a da ETH equivale a 10%.

O relatório também destacou outros ativos digitais relevantes como parte da exposição cripto dos bancos globais. Entre os 20 principais tokens estão Solana (SOL), Polkadot (DOT), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Stellar (XLM) e outros.

No entanto, os ativos indicaram percentuais variados em suas composições do total de exposições a criptomoedas. SOL e ADA representam 1% cada, DOT constitui 2%, enquanto LTC e XLM representam 0,4% cada da exposição total ao setor cripto.

Além disso, a exposição inclui, ainda, porcentagens menores de stablecoins e ativos tokenizados. Em resumo, o relatório revelou que XRP, Bitcoin e Ethereum representam quase 90% da exposição total dos bancos às criptomoedas.