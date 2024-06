Base Dawgz – A próxima jóia 100x da Base enquanto Brett ultrapassa valor de mercado de US$ 1,9 Bilhão

Base rivaliza com Solana como a rede preferida para investidores “degen”: o volume de negociação de meme coins na Base nas últimas 24 horas aumentou 27,3%. Brett ($BRETT) lidera a corrida com um aumento semanal de 99% e um valor de mercado de quase US$ 2M.

Enquanto isso, a pré-venda de Base Dawgz está ganhando tração rapidamente, ultrapassando o limite de US$ 435K. Restam três dias até o próximo aumento de preço, então o tempo está se esgotando para os investidores que querem um desconto de early bird.

Meme coins da Base alcançam um valor de mercado de US$ 2,6B

Depois que a Coinbase lançou a Base, sua cadeia proprietária Layer-2 em 2023, sua adoção entre os entusiastas de memes foi explosiva. O valor de mercado total das meme coins na rede ultrapassou US$ 2,6B, e o volume de negociação nas últimas 24 horas é de US$ 305M.

O valor total bloqueado (TVL) da Base alcançou US$ 1,7B, colocando-a em sétimo lugar entre todas as blockchains, à frente do Bitcoin, Polygon e Avalanche. Além disso, o volume total de negociação em 24 horas da Base supera o da Arbitrum e segue de perto o da BNB Chain.

$BRETT é a principal meme coin da Base, seguida por Degen ($DEGEN) com um valor de mercado de US$ 36M e um aumento de preço semanal de 10%.

Toshi ($TOSHI) também experimentou um crescimento significativo na semana passada, subindo 46,3%. Basenji ($BENJI) cresceu incríveis 251%, Base God ($TYBG) 95,5%, e DogInMe ($DOGINME) 53,7%.

O apoio da Coinbase, as baixas taxas de gás e a alta escalabilidade são as principais razões pelas quais novos projetos de memes escolhem a Base em vez de outras redes. Além disso, a Base se integra ao Ethereum Virtual Machine (EVM) para execução de contratos inteligentes, abrindo portas para a comunicação cross-chain.

Base Dawgz é o próximo token 100x?

Base Dawgz ($DAWGZ) é o mais novo token meme da Base com um mascote Shiba Inu praticando base-jumping.

Criado na Base, $DAWGZ também opera no Ethereum, Solana, Avalanche e BNB Chain, permitindo uma adoção mais ampla e um desempenho mais suave devido à distribuição da carga de trabalho.

Além disso, dada a interoperabilidade EVM, $DAWGZ pode ser integrado em dApps em qualquer uma das cinco redes. Essa flexibilidade prepara o projeto para o futuro, garantindo que ele não dependa apenas de hype e especulação.

O projeto foi lançado logo após o Dogeverse ($DOGEVERSE), outra meme coin temática de doge multichain, arrecadar US$ 15M na pré-venda.

Atualmente, $DAWGZ está disponível em pré-venda a US$ 0,00479 por token, e mais de US$ 435K foram arrecadados até agora. O preço está programado para aumentar 5% a cada sete dias, então os investidores iniciais têm três dias restantes para garantir o melhor negócio.

A pré-venda de $DAWGZ alimenta o interesse da comunidade por meio de APY dinâmico de staking no Ethereum e recompensas por indicações. Após o término da pré-venda, Base Dawgz planeja recompensar os usuários com airdrops de tokens por compartilharem conteúdo de $DAWGZ no X.

De acordo com o whitepaper do projeto, devemos esperar ver $DAWGZ nas principais DEXs e CEXs até o final de 2024.

Analistas preveem que o token terá um aumento de 100x após a listagem, repetindo o sucesso de Brett. Até 2025, $DAWGZ pode alcançar US$ 0,1, traduzindo-se em um ganho de 1.980% para os apoiadores iniciais. No entanto, só o tempo dirá se essas previsões estão corretas. Enquanto isso, você pode seguir o canal Base Dawgz no X para anúncios.

Para comprar $DAWGZ, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira usando o widget, selecione sua rede preferida, insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

Base Dawgz atrai uma ampla base de investidores, desde leais ao Doge até traders avessos ao risco que buscam utilidade mesmo em meme coins. A arquitetura multichain de $DAWGZ o posiciona para um crescimento explosivo semelhante ao de $BRETT e agora é o melhor momento para comprá-lo a um preço abaixo da listagem.

Como sempre, lembramos que você deve fazer sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir. O mercado de criptomoedas é volátil, então não há garantias de retorno.