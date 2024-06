Base Dawgz ultrapassa US$ 1,6 milhão – possibilidade de 5.000% para investidores iniciais

Enquanto o mercado cripto está em queda, algumas meme coins com utilidade estão mostrando resiliência. Por exemplo, a pré-venda do Base Dawgz ($DAWGZ) arrecadou mais de US$ 1,6 milhão em menos de duas semanas.

Este é um feito notável, considerando que o $DAWGZ arrecadou apenas US$ 300 mil em sua primeira semana, mostrando um súbito interesse dos investidores.

A seguir, vamos explorar o projeto para entender todo esse alvoroço.

Graças ao seu ecossistema multi-chan, o $DAWGZ pode ser uma escolha atraente para investidores interessados em tokens com potencial a longo prazo.

Ao contrário das meme coins que focam apenas no hype e no sentimento positivo do mercado, o $DAWGZ oferece utilidade no mundo real.

Apesar de ser lançado na blockchain Base, o Base Dawgz possui capacidades multi-chain graças às tecnologias Wormhole e Portal Bridge.

Ou seja, os usuários podem comprar e negociar $DAWGZ na Binance Chain ($BNB), Ethereum ($ETH), Solana ($SOL), Avalanche ($AVAX) e Base ($BASE).

Através de sua funcionalidade cross-chain, o $DAWGZ pode integrar dApps em qualquer uma de suas seis principais blockchains, adicionando ainda mais utilidade ao ecossistema.

O anúncio da iniciativa de staking do projeto vale a pena ser acompanhado no canal X do projeto, pois mais de 1,68 bilhões de tokens serão alocados para isso.

De acordo com seu whitepaper, o Base Dawgz também está lançando uma campanha ‘Be Social for Airdrop’. Quando os usuários criam e compartilham conteúdo no canal X do projeto, eles ganham pontos de recompensa, que podem ser trocados por tokens bônus $DAWGZ após o término da pré-venda.

Para estimular ainda mais o crescimento, o $DAWGZ distribui seus fundos de tokens em várias áreas.

A liquidez irá desempenhar um papel crucial na trajetória do $DAWGZ, garantindo flexibilidade de negociação após a listagem, enquanto os 1,26 bilhões de tokens alocados para recompensas devem atrair investidores a longo prazo.

Muitas pré-vendas de criptomoedas estão recebendo atenção porque oferecem utilidade no mundo real.

A venda antecipada do PlayDoge ($PLAY), que oferece um jogo Play-to-Earn (P2E) no estilo Tamagotchi, arrecadou mais de US$ 4,6 milhões.

O Mega Dice ($DICE), o ‘#1 GameFi no SOL,’ está passando por uma venda antecipada bem-sucedida, arrecadando mais de US$ 1,5 milhão até agora, oferecendo jogos de cassino P2E, oportunidades de staking e NFTs.

Outra meme coin com utilidade notável é a eTukTuk ($TUK), que foca em iniciativas ecológicas junto com seu jogo P2E. Os detentores de $TUK ganham recompensas em tokens jogando CrazyTukTuk (no qual os jogadores podem pegar e deixar passageiros o mais rápido possível), provavelmente impulsionando sua pré-venda a atingir mais de US$ 3,5 milhões.

TukTribe, are you ready to customize, race, and earn with your virtual eTuktuks in the most eco-friendly and exhilarating game ever? 🛺💚

Every race you win helps us drive sustainability, innovation, and carry us through the end of the presale and $TUK listing on a major… pic.twitter.com/kM1OVfp75i

— eTukTuk (@eTukTukio) June 4, 2024