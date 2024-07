BidenX ganha 9% no DexTools, mas o token Meme Games promete retornos de 10x

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A empolgação em torno das próximas eleições nos EUA influenciou o mundo das criptomoedas, criando novos tokens temáticos políticos. Entre eles, o BidenX recentemente fez manchetes com um salto de preço notável de 9%, apesar das dificuldades do mercado mais amplo.

O desempenho impressionante dos tokens colocou-o entre as 10 principais moedas quentes no Dextools.

Enquanto o BidenX continua a chamar atenção, outro novo concorrente, The Meme Games (MGMES), está ganhando força. Dada a sua dinâmica de pré-venda otimista, The Meme Games está preparado para oferecer até 10x de retorno para os primeiros investidores.

À medida que esses dois projetos competem pela atenção dos investidores, seus movimentos de preço oferecem insights valiosos. Agora, vamos examinar o desempenho do BidenX e descobrir por que o The Meme Games pode ser a próxima tendência quente em cripto.

BidenX mostra oscilações de preços selvagens no primeiro dia de negociação

Lançado ontem, 23 de julho, o BidenX registrou um movimento significativo de preço no mercado. De acordo com dados da Dextools, o BidenX foi lançado a US$ 0,00008 e rapidamente disparou para US$ 0,026, representando um aumento impressionante de 3.150%.

No entanto, a volatilidade do mercado de criptomoedas logo entrou em ação. Como resultado, o preço do BidenX despencou para US$ 0,0123 em minutos. Os touros mantiveram-no neste nível por um tempo, mas o token gradualmente caiu para US$ 0,0088.

Surpreendentemente, o BidenX caiu drasticamente, perdendo a maior parte de seus ganhos para negociar a US$ 0,00459. Mas ele recuperou o ímpeto, negociando em torno de US$ 0,0129.

De acordo com dados da Dextools, o BidenX subiu 4% no período de cinco minutos, sugerindo uma recuperação gradual. Esta ação de preço selvagem indica um forte momento altista no mercado.

BidenX pode manter seu momentum?

Embora o desempenho inicial do BidenX seja impressionante, a grande questão permanece: pode sustentar esses ganhos? Novos tokens costumam experimentar alta volatilidade nos primeiros dias, mas com o BidenX, as coisas podem ser diferentes.

A conexão do token com temas políticos pode impactar seu desempenho à medida que a temporada de eleições esquenta.

Além disso, em menos de 48 horas, o volume de negociação atingiu cerca de US$ 2,21 milhões. Além disso, a equipe do BidenX bloqueou mais de US$ 218.000 em liquidez.

O alto volume de negociação mostra um forte interesse dos traders, e a liquidez bloqueada ajuda a garantir a estabilidade de preços e a confiança na moeda. No entanto, a capacidade do BidenX de manter seu ímpeto dependerá de sua capacidade de reter a atenção dos investidores no mercado cripto.

Análise de preço do BidenX enquanto ele cai abaixo da linha de tendência

O gráfico de preços do BidenX revela uma queda recente abaixo de sua linha de tendência altista. Este movimento normalmente sinaliza um sentimento de baixa no curto prazo.

No entanto, o momento mais amplo do mercado sugere uma recuperação potencial. O BidenX ainda ocupa um lugar entre os tokens em tendência do Dextools, mantendo-o no radar dos investidores.

Além disso, com um valor de mercado em torno de US$ 400.000, o BidenX tem espaço para crescimento. Esta avaliação relativamente baixa pode atrair investidores em busca da próxima grande meme coin.

Além disso, a visibilidade do token no Dextools pode expor o BidenX a um público mais amplo, potencialmente atraindo novos compradores. O indicador PVT atualmente está em 4,169 milhões, sugerindo uma pressão de compra intensa, o que valida a recente alta de preços do BidenX.

No entanto, o MACD está abaixo de sua linha de sinal, sugerindo um momento de baixa no curto prazo. Apesar dos sinais mistos, o potencial de crescimento do BidenX permanece.

O alto PVT sugere força subjacente, enquanto seu status de tendência no Dextools mantém a visibilidade. Assim, o token tem uma chance de sustentar seu crescimento no futuro.

Notavelmente, o gráfico mostra suporte em US$ 0,0035 e resistência em US$ 0,0250, que são níveis chave a serem observados.

Contrato verificado e taxa zero do BidenX: o que isso significa para os investidores

O DexTools confirma que o contrato do BidenX está verificado. Isso significa que o código é público e foi verificado quanto à autenticidade. Para contextualizar, contratos verificados oferecem mais transparência, permitindo que os investidores vejam exatamente como o token opera.

O DexTools também afirma que o BidenX não é uma armadilha. Armadilhas são golpes onde os investidores podem comprar, mas não podem vender tokens. Esta afirmação sugere que o BidenX é provavelmente um projeto legítimo. Reduz o risco de ser um golpe ou scam.

Além disso, o BidenX tem taxas de compra e venda zero, o que significa que você mantém 100% de seus tokens ao comprar ou vender. Esses fatores fazem o BidenX parecer mais confiável. No entanto, enquanto esses fatores fazem o BidenX parecer confiável, ele continua altamente volátil.

Investidores que buscam estabilidade podem considerar alternativas. Uma opção é o The Meme Games, que está atualmente em pré-venda. Ele oferece um conceito único com potencialmente menor risco.

The Meme Games ($MGMES): uma nova abordagem para investir em cripto

A pré-venda do The Meme Games ($MGMES) está chamando atenção no mercado. O projeto arrecadou mais de US$ 230.000 em apenas alguns dias. Este projeto com tema olímpico oferece uma mistura única de entretenimento e potencial de investimento.

Por que a pré-venda do The Meme Games vale a pena?

O The Meme Games traz um conceito novo para o mundo das criptomoedas. Ele combina meme coins populares com competições de estilo olímpico.

Os investidores podem apoiar seus personagens meme favoritos, como Doge, Pepe ou DogWifHat. De acordo com o projeto, os personagens vencedores ganham um bônus de 25% sobre seu investimento para seus apoiadores.

À medida que as meme coins ganham popularidade novamente, o The Meme Games ($MGMES) oferece uma maneira de participar de várias tendências simultaneamente. Embora todos os investimentos carreguem riscos, o The Meme Games apresenta uma opção interessante para aqueles que buscam algo novo em cripto.

O preço da pré-venda atualmente é de US$ 0,00905 por token, mas aumentará em breve, tornando o investimento inicial mais atraente. Além disso, o projeto oferece recompensas de staking impressionantes. Os primeiros participantes podem ganhar até 1.059% APY.

Além disso, o Meme Games planeja listar em exchanges descentralizadas até 10 de setembro. Isso pode levar a uma alta de preços. Além disso, o contrato inteligente do projeto passou por uma auditoria da SolidProof, adicionando uma camada de segurança para os investidores.

Os compradores podem adquirir tokens usando ETH, USDT, BNB ou cartões bancários. Visite sua página oficial e adquira alguns tokens antes que a pré-venda termine.