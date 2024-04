Binance está encerrando o suporte para stablecoin de moeda USD (USDC) na rede Tron

A gigante das exchanges de criptomoedas, Binance, anunciou planos de encerrar o suporte para a stablecoin USD Coin (USDC) na blockchain Tron.

O anúncio da Binance ocorre após a emissora da stablecoin USDC, Circle, ter anunciado planos de interromper a criação do USDC na blockchain Tron. Na época, a Circle anunciou que sua decisão decorria da necessidade de aumentar a confiança, segurança e transparência da stablecoin.

Following Circle’s discontinuation of USDC support on the Tron network (TRC20), Binance will cease support for USDC deposits and withdrawals via TRC20 starting from 5 April 2024, 02:00 am UTC.

Users may continue trading USDC on Binance. Deposits and withdrawals of USDC via other…

— Binance (@binance) March 25, 2024