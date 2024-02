Binance Labs aparentemente está se desfazendo de tokens PERP – Qual será o resultado?

Os braços de capital de risco da Binance Exchange, Binance Labs, podem estar se desfazendo de parte de suas participações em tokens PERP. Recentemente, o capital de risco transferiu uma quantidade considerável desses tokens a um preço inferior ao valor de compra.

PERP é o token nativo do Perpetual Protocol, um projeto do qual a Binance Labs é um dos principais apoiadores. Dado que o capital de risco está depositando a um preço inferior ao valor real, a comunidade cripto suspeita de uma possível disposição deliberada, o que pode afetar o preço da moeda PERP.

Transferências da Binance Labs após dois anos de inatividade, chamando a atenção

De acordo com um provedor de dados analíticos, o SpotOnChain, a Binance Labs transferiu 750.000 moedas PERP para uma carteira da Binance. De acordo com os preços atuais do mercado cripto, a transferência valia cerca de US$ 784.000.

O capital de risco concluiu a transação a US$ 1,05 por token PERP, um valor inferior ao preço de compra.

De acordo com o provedor de dados:

Binance Labs (@BinanceLabs) deposited 750K $PERP ($784K) to #Binance at $1.05 ~50 mins ago. Notably, Binance Labs was an investor in Perpetual Protocol and had been inactive with $PERP for 2 years. Currently, Binance Labs still holds 3M $PERP ($3.14M). More details:… pic.twitter.com/KzdujPzwhr — Spot On Chain (@spotonchain) February 6, 2024

Como um dos investidores proeminentes do Perpetual Protocol, a Binance Labs recebeu 6,25 milhões de PERP da carteira do protocolo em março de 2021. Os tokens valiam US$ 6,56 por token, totalizando mais de US$ 40,98 milhões durante o período.

Dado que o preço inicial do token foi mantido em segredo no momento das alocações, ninguém pode afirmar os ganhos da Binance com a venda.

O único detalhe disponível nos relatórios é que a Binance Labs completou dois depósitos diferentes na Binance após receber a alocação PERP. Além do movimento mais recente de 750.000 PERP, o capital de risco transferiu 3,25 milhões de moedas PERP para a Binance em 23 de março de 2021.

Os tokens foram depositados a US$ 5,71 por token, totalizando US$ 81,55 milhões. Mas mesmo com o último depósito, a Binance Labs ainda detém cerca de 3 milhões de tokens PERP, avaliados em mais de US$3,14 milhões.

Depósito maciço pode desencadear mudança de preço potencial ou não

Com base na flutuação geral dos preços no mercado cripto, a transação recente da Binance Labs pode desfavorecer o PERP. A transação considerável pode gerar um sentimento negativo em relação ao preço do PERP e desencadear uma queda.

O capital de risco fez o depósito quando o PERP estava em torno de US$ 1,05 por token, com uma capitalização de mercado de US$ 69,28 milhões.

Além disso, durante o mesmo período, o volume de negociação diminuiu mais de 13% em 24 horas. No entanto, após a transação, a moeda PERP iniciou um movimento ascendente algumas horas depois.

PERP está sendo negociado a US$ 1,08, indicando um aumento de 2,60% nas últimas 24 horas.

No entanto, seu volume de negociação em 24 horas ainda está em baixa, registrando uma queda de 7,26% no mesmo período, levando o valor para US$ 4,14 milhões. Os investidores devem observar de perto os movimentos de preço do PERP para determinar se a transferência considerável o afetará negativamente.

A boa notícia é que esse tipo de depósito maciço e transferências para exchanges tornou-se comum entre algumas empresas proeminentes recentemente. Por exemplo, na semana passada, a empresa de blockchain Ripple transferiu milhões de moedas XRP entre suas duas contas afiliadas.

Portanto, o depósito na Binance pode não significar o fim para o PERP, considerando que iniciou um movimento ascendente no preço após a transação. No entanto, os investidores devem monitorar de perto os gráficos, uma vez que o mercado geralmente é imprevisível.