Binance: novo CEO Richard Teng reforça operações

As recentes mudanças na Binance têm gerado uma série de opiniões diversas no mundo das criptomoedas. O fundador da empresa, Changpeng Zhao (CZ), anunciou sua saída do cargo de CEO da corretora.

O recém-nomeado CEO da Binance, Richard Teng, está empenhado em estabelecer uma base sólida para as operações da empresa, buscando fortalecer a confiança dos clientes e abordar as críticas direcionadas à corretora.

A saída de CZ como CEO da Binance gerou diversas reações na comunidade cripto. Alguns criticaram a corretora e sua batalha legal em curso, na qual a empresa enfrenta o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Além disso, algumas pessoas tentaram investigar a origem do dinheiro que amortecia as atividades legais da corretora e de CZ, que ultrapassavam US$ 4 bilhões.

Algumas pessoas reagiram expressando falta de confiança sobre as discrepâncias na prova de reservas (PoR) anteriormente divulgada pela corretora. No entanto, em seu comentário de saída, CZ reconheceu ter cometido erros e estava pronto para assumir total responsabilidade.

Embora o ex-CEO tenha notado como era desconfortável para ele se desapegar emocionalmente, ele afirmou que era o momento certo para fazê-lo.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023