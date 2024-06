Binance realiza o primeiro curso presencial de treinamento para agentes da lei

A Binance colaborou com a Polícia Judiciária de Macau para conduzir seu primeiro curso presencial de treinamento para agentes da lei. A iniciativa simboliza mais um marco significativo para a exchange de criptomoedas e visa aprimorar o entendimento dos agentes da lei sobre como combater crimes e fraudes relacionados a criptomoedas.

Além disso, mais de 40 oficiais dos Departamentos de Investigação Criminal, Investigação de Crimes Relacionados com Jogos e Investigação de Crimes Econômicos participaram do treinamento.

Binance se une à Polícia Judiciária de Macau para reforçar os esforços de investigação de criptos

A Binance anunciou o recente desenvolvimento em um post no blog em 13 de junho. Segundo o relatório, a Binance recebeu um convite da Polícia Judiciária de Macau para treinar alguns policiais.

A empresa realizou um curso de treinamento para oficiais dos Departamentos de Investigação Criminal, Investigação de Crimes Relacionados com Jogos e Investigação de Crimes Econômicos. O treinamento alinhou-se aos objetivos globais da exchange de aprimorar a segurança na blockchain.

O treinamento em Macau, intitulado “Compromisso com a Salvaguarda da Segurança”, teve mais de 40 oficiais como participantes.

Um notável especialista da equipe de investigação da Binance, Carl Mak, liderou o curso de treinamento. Ele estruturou o curso com insights detalhados sobre a investigação de blockchains e outros crimes relacionados a ativos digitais.

Além disso, Mak elaborou sobre a parceria da Binance com agências de aplicação da lei em todo o mundo e destacou a significativa contribuição da empresa no combate a casos de ativos virtuais ao longo dos anos.

Mak expressou os planos da Binance de continuar liderando a luta contra o crime financeiro globalmente. Da mesma forma, um porta-voz da polícia de Macau comentou sobre o treinamento através da colaboração com a Binance.

Ele observou que a Polícia Judiciária planeja aprimorar seu treinamento profissional de forma eficaz para combater atividades criminosas na era digital. O treinamento irá aprimorar suas habilidades e ensinar técnicas para combater crimes relacionados a ativos digitais.

Além disso, o oficial de polícia expressou sua gratidão à Binance por colaborar com a polícia. Ele destacou a disposição da empresa em compartilhar insights relevantes sobre investigação de blockchain e ativos digitais.

Compromisso da Binance com o treinamento global através de cooperação ampliada

Em resumo, para a Binance, o recente treinamento simboliza mais um marco em sua visão de reforçar a segurança e a estabilidade no ecossistema blockchain. Além disso, a empresa está comprometida em ampliar sua parceria global com agências de aplicação da lei e governos.

A Binance tem disseminado conhecimento sobre blockchain e abordagens de investigação através de vários programas de treinamento para agências de aplicação da lei.

Em abril de 2024, a principal exchange de criptomoedas conduziu seu primeiro Dia de Treinamento para Agentes da Lei online. O curso de treinamento registrou mais de 1.300 participantes de agências de aplicação da lei em todo o mundo.

Além disso, em 2023, a Binance completou mais de 120 treinamentos e seminários online e offline para agentes da lei globalmente, incluindo seu treinamento para oficiais do Ministério do Interior do Camboja.

Adicionalmente, a empresa realizou um compartilhamento de conhecimento digital com a Agência Nacional de Polícia da Mongólia. Além de seus treinamentos e seminários, a equipe de investigação da Binance tem contribuído imensamente para combater crimes com criptomoedas.

Em 2022, a equipe ajudou em investigações de criptomoedas respondendo a mais de 40.000 solicitações de aplicação da lei e trabalhando com várias agências de aplicação da lei de mais de 80 países.