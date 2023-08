Bitcoin abaixo de US$ 20.000? Veja 4 criptomoedas que podem valorizar em 2023!

O mercado de criptomoedas, inclusive o desempenho do Bitcoin BTC, pode ser instável, e infelizmente, estamos atravessando um desses momentos. Isso porque, sendo um mercado de risco, além de ser um dos mais recentes, ele é propenso à volatilidade. Não é segredo o quão volátil as criptomoedas podem ser, mas se você for astuto o suficiente, pode transformar isso em uma vantagem.

Neste momento, estamos passando por uma fase de baixa. Como sempre, o BTC tende a ser um marcador para todo o mercado. Se a moeda número um das criptomoedas está sofrendo, é provável que todo o mercado também esteja. Mas por que agora?

Ainda que não se possa afirmar o motivo pelo qual o mercado está em baixa ou mesmo em alta, normalmente há algo que se destaca. E, na semana passada, tivemos a pior semana para o mercado neste ano. Dessa forma, não havia muito otimismo entre os investidores.

Assim, após as taxas de juros atingirem o nível mais alto em 22 anos, as coisas pareceram pessimistas. Além disso, em 17 de agosto, começaram a circular rumores de que a SpaceX estava vendendo suas participações em Bitcoin. O mercado de ações global também está passando por um período difícil, dessa forma, as condições de baixa se apresentam como uma combinação de diversos fatores.

No entanto, apesar das coisas não estarem indo muito bem no topo do mercado, algumas pré-vendas realmente promissoras estão mostrando sinais positivos de que, algumas novas criptomoedas, podem gerar lucro antes do final do ano.

Mas, antes de analisarmos algumas candidatas a investimento, veremos se o Bitcoin continuará a cair ou se há uma recuperação a caminho para o token de destaque das criptomoedas.

Dias mais promissores para o Bitcoin

Abaixo está o gráfico de desempenho de 7 dias para o Bitcoin (BTC). Depois de inicialmente romper a barreira dos US$ 30.000, que havia sido difícil de superar por tanto tempo, muitos acreditaram que não demoraria muito para o preço retornar aos US$ 50.000. No entanto, essa previsão não se concretizou. E, como sempre, é impossível prever com precisão como as condições de mercado irão se desenvolver.

Felizmente para o Bitcoin, o Delphi Digital, uma empresa de pesquisa, está apoiando sua trajetória. Recentemente, eles publicaram um estudo que demonstra que o Bitcoin tende a seguir um padrão específico em relação ao seu movimento de preço.

Assim, se analisarmos desde o início, é possível perceber que após cada pico de preço do Bitcoin, ocorre uma queda, seguida por uma recuperação lenta, porém constante, que eventualmente leva a um novo recorde. Claro, existem períodos voláteis entre essas etapas, mas é necessário olhar para isso de uma perspectiva mais ampla.

Portanto, se o estudo estiver correto, podemos esperar um novo recorde por volta desta mesma época no próximo ano. Embora isso seja uma boa notícia para o futuro, também significa que os investidores precisarão ter muita paciência.

Agora, vamos examinar os novos projetos que oferecem possibilidades de lucro até o final do ano.

Wall Street Memes – Última oportunidade de compra antes das listagens

A pré-venda da Wall Street Memes ($WSM) foi um sucesso e, por isso, é uma escolha fácil para a nossa lista. Alguns podem ter pensado que estabelecer um limite máximo de US$ 30 milhões era ambicioso demais, mas eles provaram que era possível. Estamos a pouco mais de um mês das listagens, mas os investidores ainda podem comprá-la pelo preço final da pré-venda.

O principal trunfo da Wall Street Memes é o grande seguimento que ela traz para o mundo das criptomoedas. Sua presença online possui mais de 1 milhão de seguidores em suas plataformas de mídia social, além do que, eles são um centro de discussão e humor.

Um anúncio recente de que o staking também estará disponível apenas para investidores torna a oferta ainda mais atrativa.

Saiba como comprar Wall Street Memes aqui.

>>>Compre Wall Street Memes Agora<<<

Sonik Coin – Criptomoeda mais rápida a atingir um valor de mercado de US$ 100 milhões?

Se estamos discutindo moedas que podem causar impacto antes da virada do ano, que tal um projeto que busca ser a criptomoeda mais rápida a atingir um valor de mercado de $100 milhões? Esse é o plano ambicioso delineado pelo projeto Sonik Coin (SONIK).

A moeda meme parece ser a combinação perfeita de diversão e utilidade, e por isso, acreditamos que ela pode muito bem atingir essa meta.

Baseado no popular personagem Sonic the Hedgehog da SEGA, o Sonik é tão rápido quanto. Talvez um pouco mais “lento” em termos de raciocínio, de uma forma hilária. Basta conferir toda a arte original disponível no site da SONIK.

Além disso, 40% do total de moedas disponíveis foi reservado para staking, o que torna o Sonik Coin a combinação perfeita de moeda meme que deve proporcionar grandes retornos antes de entrarmos em 2024.

>>>Compre Sonik Coin Agora<<<

Launchpad XYZ – Prepare-se para se tornar um especialista em Web 3.0

A tecnologia Web 3.0 está profundamente entrelaçada ao próprio tecido do mercado de criptomoedas. Dessa forma, parece não ser possível abrir uma plataforma de negociação ou visitar um site relacionado a criptomoedas sem se deparar com seu uso ou menção de alguma forma.

Assim, o que o Launchpad XYZ (LPX) percebeu é que muitas vezes negligenciamos o fato de que nem todos são especialistas em Web 3.0.

O site tem planos ambiciosos de atrair os próximos 10 milhões de usuários para essa nova tecnologia. Mesmo que apenas uma fração desse número seja alcançada, o projeto colherá retornos substanciais.

Além disso, o site será um ponto central para todos, desde iniciantes até especialistas, oferecendo até mesmo orientação de negociação sobre os melhores projetos da Web 3.0 para investir, além de incluir notícias sobre quais jogos explorar.

>>Compre Launchpad XYZ Agora<<<

Pikamoon – O jogo P2E que pode atrair um número recorde de jogadores

O universo dos jogos blockchain está em plena expansão, mas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de alcançar o público em geral. Muitos jogadores tradicionais provavelmente não experimentam esses jogos devido ao medo do desconhecido; é por isso que o Pikamoon (PIKA) pode ter tanto sucesso.

O jogo P2E é inspirado em Pokémon, e as criaturas no jogo, na nossa opinião, são até melhores do que algumas das novas gerações de Pokémon. O jogo, oferece a chance de ganhar renda passiva ao completar missões. Portanto, se conseguir atrair alguns fãs de Pokémon, poderá ser o jogo que impulsionará a indústria blockchain.

Conclusão

Em resumo, embora o mercado esteja enfrentando um período de queda tanto para o Bitcoin quanto para a maioria das outras criptomoedas, é importante lembrar que dias melhores estão à frente. Enquanto é possível que o Bitcoin atinja uma nova máxima histórica por volta deste mesmo período no próximo ano, também existem oportunidades de lucro antes desse momento.

As pré-vendas do Wall Street Memes, Sonik Coin e Launchpad XYZ, em particular, destacam-se como possibilidades de retorno significativo sobre o investimento antes do final do ano. Por isso são consideradas algumas das melhores criptomoedas para se adquirir agora.