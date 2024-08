Bitcoin: Acúmulo Estratégico ou Correção Imminente? Entenda as Razões

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O Bitcoin recuperou terreno após cair abaixo de US$ 50K , recuperando 7,77% no último dia e atingindo US$ 54.900.

, recuperando 7,77% no último dia e atingindo US$ 54.900. O desempenho dos ETFs está indo bem, com muitos comprando na baixa e demonstrando confiança no mercado.

e demonstrando confiança no mercado. As evidências mostram que o Bitcoin pode seguir um de dois caminhos: completar sua fase de acumulação e iniciar uma alta ou passar por uma grande correção antes de subir.

Apesar da atual queda no mercado cripto, o Bitcoin ($BTC) recuperou 7,77% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 54.900. O Ethereum ($ETH) também subiu 9,08%, com um aumento de 9,16% em sua capitalização de mercado.

De acordo com analistas no X (antigo Twitter), a atual queda do Bitcoin pode levar a uma alta, semelhante ao que aconteceu em 2016. Na época, o $BTC caiu de US$ 650 para US$ 474 e subiu para US$ 20K em um mês.

A recente queda do $BTC abaixo de US$ 50K é notavelmente semelhante ao que ocorreu em 2016, embora isso possa não ser o fundo do poço.

Investidores de ETF de $ETH também estão comprando na baixa, mostrando que a confiança no mercado não foi perdida. Isso levará a uma virada de alta ou está se aproximando de uma correção?

A seguir, vamos explorar os movimentos do mercado cripto e ver se o Bitcoin está, de fato, acumulando ou a caminho de uma correção.

A fase de acumulação do Bitcoin pode ter acabado – Alta iminente?

O desempenho atual do mercado de Bitcoin é um lembrete da alta de 2016 que fez o $BTC subir 4.119%, de US$ 474 para US$ 20K.

Tanto em 2016 quanto em 2024, o Bitcoin caiu 26–27% após o halving, levando a uma grande alta. De acordo com o gráfico de Peter Brandt (analista cripto), podemos estar a 16 semanas de uma alta.

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024

Os traders de ETF também estão aproveitando a atual queda do mercado e comprando na baixa, com ETFs de $ETH registrando um influxo líquido de US$ 49M e ETFs de $BTC um fluxo de saída de US$ 168M.

Rich Rosenblum, cofundador da GSR Markets, observa que a trajetória atual do Bitcoin é positiva, e o sentimento do mercado pode facilmente enviá-lo para US$ 70K.

Foi há apenas nove dias que a comunidade BTC estava, indiscutivelmente, mais otimista do que nunca. […] O BTC poderia voltar a subir para mais de US$ 70.000, tão rápido quanto caiu.

– Rich Rosenblum, cofundador da GSR Markets

No entanto, não está claro se já atingimos o fundo. Com a recuperação do Bitcoin acima de US$ 50K, ele permanecerá no mesmo nível ou tentará outra correção?

O Bitcoin pode bater no fundo na correção – Motivos para preocupação?

Benjamin Cowed, fundador da ITC Crypto, afirmou no X que o desempenho atual do Bitcoin é semelhante à correção de 2019. O $BTC caiu de US$ 10K para US$ 4,2K na segunda metade do ano, após uma grande acumulação durante o primeiro trimestre.

Se o padrão se confirmar, o Bitcoin está a caminho de outra correção antes de disparar para novos recordes históricos. Isso significa que investidores espertos podem conseguir comprar na baixa e obter lucros significativos.

Tim Kravchunovski (CEO da Chirp) observou que a atual queda do mercado não é específica do cripto. Em vez disso, outros fatores macroeconômicos (como o medo de uma recessão e os fracos dados de emprego nos EUA) estão em destaque, o que pode significar que o cripto irá se recuperar rapidamente.

Nas próximas horas e dias, podemos ver um desacoplamento do cripto dos mercados de ações tradicionais, semelhante ao que vimos em 2020. Naquela época, o cripto apresentou uma recuperação muito mais rápida e pronunciada da crise pandêmica do que os mercados de ações tradicionais, e podemos ver algo semelhante desta vez.

– Tim Kravchunovski, CEO da Chirp

Muitos investidores (especialmente HODLers) permanecem otimistas, apostando na recuperação do Bitcoin e nas semelhanças com altas anteriores. Além disso, a queda atual pode ser parcialmente causada por investidores com “mãos fracas” que agem impulsivamente.

Péter Szilágyi, desenvolvedor da Ethereum Foundation, ecoa esse sentimento e afirma que “cripto é um maldito cassino para tolos…”

Nosso veredito – O Bitcoin está acumulando ou caminhando para uma correção?

Neste ponto, o desempenho do Bitcoin (e de todo o mercado cripto) pode seguir um de dois caminhos:

Encerrar a fase de acumulação e ultrapassar US$ 70K em direção a novos recordes históricos. Completar uma última correção antes de subir.

Em resumo, há evidências para ambos os cenários, e fazer qualquer previsão séria é insustentável na melhor das hipóteses. Por fim, as próximas semanas definirão o desempenho futuro do Bitcoin.