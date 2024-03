Bitcoin amigo do meio ambiente? Conheça o Green Bitcoin

Atualmente em pré-venda, na qual pode ser adquirido com Ether, USD Tether ou cartão, o Green Bitcoin ($GBTC) é uma criptomoeda com preocupações ecológicas.

Afinal, ela foi criada com o intuito de resolver um dos grandes problemas do blockchain: o impacto ambiental do grande dispêndio energético que a mineração do Bitcoin e de outras criptomoedas similares exige. Por isso, seus criadores deram ao ativo um nome que significa “Bitcoin Verde”.

Características do projeto

Segundo a equipe do Green Bitcoin, esta criptomoeda utiliza 10 mil vezes menos energia que o Bitcoin tradicional. Ele consegue isso em virtude da eficiência energética da rede Ethereum, onde opera.

Um dos maiores atrativos do GBTC é a opção de obter recompensas com a realização de staking com tokens do ativo. É possível fazer staking com tokens do Green Bitcoin mesmo durante a pré-venda. Quando concluímos este artigo, o rendimento (em tokens de $GBTC) do staking do Green Bitcoin era superior a 80% ao ano.

Informações adicionais sobre o staking de Green Bitcoin, como o cronograma do pagamento de seu rendimento, estão disponíveis AQUI.

Além disso, após o lançamento da criptomoeda, os detentores de tokens dela poderão concorrer a mais recompensas tentando prever a cotação do Bitcoin.

Esse modelo, em que é possível ganhar dinheiro fazendo previsões, tem por nome Predict-to-Earn, o que podemos traduzir como “preveja-para-faturar”.

A pré-venda do Green Bitcoin

Como afirmamos acima, é possível fazer a compra de tokens de $GBTC na pré-venda com as criptomoedas USD Tether (USDT) e Ether (ETH) ou com cartão.

O preço de aquisição do GBTC aumentará gradualmente a cada estágio da pré-venda em andamento. Por isso, será mais barato adquirir $GBTC nos estágios iniciais da pré-venda que nos estágios finais dela. À conclusão da redação deste texto, cada token de $GBTC custava 1,1062 dólar.

A equipe do Green Bitcoin apresenta a sua criptomoeda como uma chance de investir em um criptoativo que pode repetir a ascensão meteórica do Bitcoin.

No site oficial da pré-venda do Green Bitcoin você encontra informações sobre um itinerário do projeto, explicação de como realizar a aquisição do ativo na pré-venda e como fazer staking com ele. Além disso, fornece respostas às perguntas mais comuns sobre a criptomoeda.

Ademais, ele apresenta o whitepaper do projeto, o qual chama de Green Paper (Papel Verde), em honra às preocupações ambientais do projeto.

Os compradores de tokens $GBTC na pré-venda poderão reivindicar os seus tokens assim que a pré-venda chegar ao fim ou, no caso dos tokens em staking, sete dias mais tarde.

Quando concluímos este artigo, a arrecadação da pré-venda do Green Bitcoin era pouco superior a 7,8 milhões em USD Tether. Como essa stablecoin foi criada com a finalidade de manter paridade com o dólar, a arrecadação da pré-venda está-se aproximando de 8 milhões de dólares.

De modo geral, a cobertura da pré-venda do Green Bitcoin vem sendo favorável. Só para exemplificar, os sites que cobrem o universo dos criptoativos que já trataram do $GBTC incluem Crypto.News, CryptoPotato e Techopedia.

Este último, aliás, postou um artigo do editor Viraj Randev que indicava o GBTC como uma boa oportunidade para quem se arrepende de ter perdido os ralis do Bitcoin.

Tokenomics do Green Bitcoin

A alocação do suprimento do Green Bitcoin é a seguinte:

Oferta na pré-venda: 50%

Recompensas pela realização de staking: 20%

Despesas de marketing: 12,50%

Recompensas para membros da comunidade: 10%

Provimento de liquidez: 7,50%

A equipe do Green Bitcoin selecionou essa alocação como uma que pode ajudar o projeto a se desenvolver de forma saudável, pois equilibra interesses como estabilidade de valor de sua criptomoeda, expansão de sua comunidade e intensificação do engajamento desta.

Conclusão

O projeto foi criado com a finalidade de combinar o legado do Bitcoin com a eficácia energética da rede Ethereum de forma a preservar o planeta.

Os pontos fortes do projeto incluem a generosa renda passiva que é possível obter com staking do ativo e as recompensas que será possível conseguir prevendo o comportamento da cotação do Bitcoin tradicional.

Ademais, o tokenomics do projeto apresenta um equilíbrio entre esforços de expansão, cultivo de uma comunidade engajada e estabilidade.

Embora consideremos Green Bitcoin uma criptomoeda bastante promissora, com uma proposta intrigante e um tokenomics equilibrado, lembramos que há riscos inerentes à realização de investimentos.

Assim sendo, não podemos deixar de recomendar aos interessados no Green Bitcoin que se informem sobre o ativo e analisem à luz de seus interesses e filosofias de investimento a conveniência de adquiri-la.

Como a cada estágio da pré-venda o preço de $GBTC vai aumentando, é importante analisar com agilidade as possibilidades do ativo.

