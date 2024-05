Bitcoin atinge a marca de um bilhão de transações na blockchain

A primeira rede criptográfica do mundo, a blockchain do Bitcoin, atingiu a marca de um bilhão de transações após 15 anos de seu lançamento. O Bitcoin é a única blockchain cripto a alcançar este marco notável.

Este aumento na atividade da rede Bitcoin é atribuído ao lançamento de projetos inovadores como BTC Ordinals e ETFs de BTC spot.

BTC atinge a marca de um bilhão de transações em 15 anos

A rede Bitcoin processa uma média de 178.475 transações diárias. Dados de Clark Moody revelam que a transação de número um bilhão do Bitcoin foi minerada no bloco 842.241 no domingo, 5 de maio às 21h43 UTC.

O desenvolvedor pseudônimo, Satoshi Nakamoto, lançou a blockchain do Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, após minerar o bloco gênese da rede. Isso significa que a blockchain levou 15 anos, quatro meses e quatro dias após seu lançamento para alcançar o último marco.

Alguns analistas de mercado ressaltam que a blockchain do Bitcoin se destaca com este marco. Eles compararam seu desempenho em termos do número de transações com empresas gigantes proeminentes como Mastercard e VISA.

Segundo Matteo Pellegrini, fundador do Orange Pill App, o BTC atingiu a marca de 1 bilhão de transações dez anos mais rápido que a VISA. Além disso, a VISA só atingiu a marca 25 anos após seu lançamento, ao contrário dos 15 anos do Bitcoin.

Apesar da forte concorrência no cenário da indústria de pagamentos, o BTC tem se mostrado um concorrente digno. Enquanto plataformas concorrentes como Visa, PayPal, Alipay, Mastercard, Venmo e outros, o Bitcoin tem mostrado resiliência, crescimento e aumento da adoção.

Outro analista e professor associado da Universidade de Adelaide, Tarik Sammour, elogiou a conquista recente do Bitcoin. Segundo Sammour, o Bitcoin atingiu o marco “de forma impecável e segura, sem um intermediário centralizado”.

ETFs de Bitcoin Spot, BTC Ordinals e Runes impulsionaram a atividade na rede Bitcoin

De maneira notável, a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot nos EUA aumentou a adoção do BTC, despertando o interesse dos investidores pelo ativo. De acordo com dados da Farside Investors, o fluxo cumulativo de ETFs de BTC atingiu US$ 11,56 bilhões até 3 de maio, com os ETFs de BTC Spot lançados recentemente em Hong Kong registrando ingressos de US$ 5,9 milhões no mesmo dia.

Além disso, protocolos inovadores, como BTC Ordinals e Runes, trouxeram mais atividade para a blockchain. A conclusão do quarto evento de halving do Bitcoin em 20 de abril também impulsionou o volume de transações no mesmo dia.

Dados da Glassnode revelaram que o BTC atingiu um novo recorde de 926.000 transações diárias em 23 de abril. O protocolo Runes, lançado no bloco 840.000, desempenhou um papel importante nesse aumento das transações.

De acordo com um painel da Dune Analytics, as transações de Rune agora constituem até 68% do total de transações de Bitcoin.

Apesar de sua posição como a primeira blockchain cripto, o BTC ainda fica atrás do Ethereum em termos de volume de transações. Dados da Etherscan mostram que o Ethereum ultrapassou dois bilhões de transações desde seu surgimento em 2015.

Enquanto isso, o BTC recuperou parte de seu valor perdido durante o fim de semana. No dia 6 de maio, o BTC é negociado a US$ 64.594, o que representa um aumento de 1,39% nos últimos dias. Além disso, seu volume de negociação aumentou 5,62% para atingir US$ 21,11 bilhões.