Bitcoin (BTC) cai abaixo de US$ 60.000 – É o fim da tendência de alta?

O Bitcoin, a criptomoeda líder, recentemente caiu abaixo do limiar crítico de US$ 60.000, arrastando consigo todo o mercado.

Essa queda abalou investidores e especialistas, desencadeando discussões sobre o futuro do mercado. No entanto, alguns já se preparam para o que está por vir, acreditando que o Bitcoin pode testemunhar mais quedas. Um analista do Standard Chartered Bank afirma que essa queda atual poderia sinalizar o início de um grande declínio.

Especialista prevê uma significativa queda no preço do Bitcoin

Peter Brandt, um experiente analista de gráficos e fundador da Factor Trading, sugere que o pico recente do Bitcoin em torno de US$ 73.000 em março poderia ser o ápice do ciclo atual. Ele alerta os investidores sobre a possibilidade de uma queda de 50% no valor do token.

Segundo fontes, Brandt já previu o acentuado declínio do Bitcoin em 2018, quando perdeu cerca de 80% de seu valor. Agora, ele sugere que há uma chance de 25% de que o Bitcoin já tenha atingido o auge deste ciclo.

Brandt antecipa um retorno para a faixa dos US$ 30.000, representando uma queda de cerca de 50% em relação ao nível atual.

Analistas populares apoiam seu raciocínio com o conceito de “decaimento exponencial“. De acordo com essa ideia, os ganhos em cada ciclo do Bitcoin, de 2009 a 2021, diminuíram cerca de 20% em relação ao anterior.

Usando essa premissa para o ciclo atual, Brandt acredita que uma tendência de alta pode ser apenas cerca de 4,5 vezes maior do que a última, de 2018 a 2021. Portanto, suas projeções indicam que o Bitcoin pode ter atingido seu pico do ciclo em US$ 73.750 em março, sugerindo aos traders que estejam preparados para mais uma queda.

A queda do Bitcoin abaixo de US$ 60 mil pode indicar novas quedas, alertam especialistas

Em uma recente discussão, o Standard Chartered Bank prevê mais dificuldades para o Bitcoin ao cair abaixo de US$ 60.000. Geoffrey Kendrick, chefe da pesquisa de forex e ativos digitais do banco, sugere que o Bitcoin poderia cair ainda mais, atingindo a faixa de US$ 50-52 mil.

Durante uma entrevista ao The Block, Kendrick apontou questões específicas no mercado cripto como impulsionadoras da queda. Estas incluem saídas consecutivas de fundos negociados em bolsa de Bitcoin nos EUA e uma baixa resposta aos novos fundos negociados em bolsa de Bitcoin e Ether em Hong Kong.

Segundo Kendrick, mais de 50% das posições de ETF de Bitcoin estão em declínio, e o restante está em risco de liquidação. Ele também destacou os fatores econômicos mais amplos que impactam o Bitcoin, incluindo medidas de liquidez em declínio nos EUA desde meados de abril.

Kendrick sugere que ativos como criptomoedas, que precisam de muita liquidez, sentem pressão à medida que a economia se torna mais restrita. Ele prevê um potencial ponto de reentrada para o Bitcoin na faixa de US$ 50-52 mil, especialmente se os dados de inflação dos EUA do dia 15 forem favoráveis.

Sentimento baixista do Bitcoin: Oportunidade de compra ou mais desafios à frente?

O Bitcoin (BTC) está atualmente em uma fase baixista, possivelmente impulsionada pela prisão do ex-CEO da Binance, CZ. Essa notícia gerou um sentimento negativo no mercado, levando os investidores a venderem, resultando na perda do preço crucial de US$ 60.000 para o BTC.

O momento baixista é evidente no indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD), que agora está abaixo da linha de sinal. O preço do BTC também está abaixo da linha de Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias, confirmando ainda mais a tendência baixista.

No entanto, há sinais de uma possível reversão de tendência. O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente em 34, sugerindo condições de sobrevenda. Isso apresenta um ponto de entrada atraente para investidores que buscam comprar Bitcoin a preços descontados, potencialmente introduzindo pressão ascendente no preço do ativo.

Além disso, o Bitcoin está se aproximando da SMA de 200 dias, que poderia atuar como uma forte zona de suporte onde o preço pode encontrar um fundo e reverter o curso.

É o momento ideal para comprar ou esperar?

A atual situação apresenta um dilema para os investidores: eles devem aproveitar a queda de preço, antecipando uma possível reversão, ou aguardar por mais confirmações de uma tendência de alta?

Embora o RSI sobrevendido e a aproximação do nível de suporte da SMA de 200 dias possam indicar uma oportunidade de compra, é prudente agir com cautela. O Bitcoin pode continuar enfrentando pressão de venda no curto prazo devido ao sentimento negativo em torno da prisão do CEO da Binance.

Os investidores devem acompanhar de perto a reação do gráfico e as notícias relevantes, ajustando sua exposição ao risco conforme necessário.

