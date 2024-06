Bitcoin (BTC) luta para passar de US$ 70.000 – A tendência de baixa continuará?

O Bitcoin está novamente no centro das atenções enquanto luta para cruzar um nível crítico depois de atingir um máximo de US$ 71.000 em 21 de maio. Apesar das várias tentativas de recuperação, os ursos no limite de US$ 70.000 pretendem forçar mais quedas. Alguns especulam que os sentimentos negativos do mercado decorrentes do recente movimento dos fundos da Mt Gox impactaram o preço do ativo.

Mas algumas métricas sugerem uma recuperação otimista à frente. Então, o BTC poderá se recuperar ou o sentimento de baixa persistirá? Vamos descobrir.

Medical Gadget Maker investe pesadamente em Bitcoin – isso aumentará o preço?

A Semler Scientific causou agitação no mercado de criptomoedas após um recente comunicado de imprensa indicando interesse no Bitcoin. De acordo com o comunicado à imprensa, Semler adicionou 581 bitcoins ao seu tesouro, os tokens equivalem a US$ 40 milhões.

Segundo relatos, a notícia impactou positivamente o preço das ações da empresa, que subiu 43% no pregão de terça-feira.

Em um comunicado, o presidente da Semler disse:

“O Bitcoin é agora uma importante classe de ativos com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado”.

Segundo o presidente, a oferta limitada de Bitcoin torna-o único, o que te possibilita proteger-se contra a inflação e as incertezas econômicas.

Ele também acha que o Bitcoin é melhor que o ouro, embora o metal precioso seja atualmente dez vezes mais valioso que o Bitcoin.

Ele enfatizou que os grandes investidores estão cada vez mais interessados ​​no Bitcoin, especialmente agora que os fundos negociados em corretora (ETFs) Bitcoin à vista receberam luz verde. A grande compra desta empresa mostra confiança na indústria de criptomoedas, assim como outras instituições.

O comentário do presidente da companhia de que o bitcoin é “melhor que o ouro” em tempos de incerteza reforça ainda mais a perspectiva otimista sobre o criptoativo. Esta compra provavelmente aumentará a confiança dos investidores no Bitcoin, aumentando também sua demanda e preço.

Analistas prevêem que o Bitcoin chegará a US$ 90.000

De acordo com a postagem de Wu Blockchain no X, de 28 de maio, a famosa empresa de gestão de patrimônio Bernstein espera que o preço do Bitcoin atinja US$ 90.000 até o final de 2024.

A previsão mostra que o mercado combinado de ETFs Bitcoin e Ethereum aumentará para US$ 450 bilhões e que os ETFs cripto receberão mais de US$ 100 bilhões em entradas nos próximos dois anos.

Com tal desenvolvimento, o preço do Bitcoin poderá chegar a US$ 150.000 até 2025. Com isso, a empresa prevê um enorme influxo de capital no mercado de cripto em breve. Isto, por sua vez, aumentará a procura e potencialmente o seu preço nos próximos anos.

Análise de preços BTC usando indicadores técnicos

Apesar da recente queda no preço do Bitcoin, ele ainda é negociado acima de duas médias móveis essenciais: os SMAs de 50 dias e de 200 dias. Isto sugere que a tendência de alta de longo prazo permanece intacta.

Outra métrica crítica é o Índice de Força Relativa (RSI), que atualmente está em 53,89. Isto sinaliza uma dinâmica moderadamente positiva e pressão de compra no mercado. O preço ainda não está sobrecomprado, portanto, ainda há espaço para uma maior subida se mais compradores puderem entrar no mercado.

Considerando que o Bitcoin está acima de seus SMAs de 50 e 200 dias, juntamente com um RSI de 53,89, o quadro geral parece otimista do ponto de vista da análise técnica.

No entanto, a variação de curto prazo e as oscilações de preços são sempre possíveis, especialmente para um ativo tão volátil como o Bitcoin. Mas há esse novo token sobre o qual vários influenciadores importantes no espaço cripto estão falando. Este projeto arrecadou fundos significativos apenas com a venda de seu token nativo.

Projeto cripto arrecadou mais de US$ 3 milhões na pré-venda

Com o aumento do interesse em criptomoedas e o frenesi das memecoins atingindo o pico, o mercado de criptomoedas foi inundado com vários projetos de memes.

Uma memecoin de destaque lançada recentemente é o Wiener AI. Na semana passada, este projeto de pré-venda arrecadou mais de US$ 1 milhão e, até agora, o projeto arrecadou mais de US$ 3,5 milhões.

Com um interesse tão grande dos investidores, o WienerAI está se preparando para ultrapassar os precursores das memecoins nos próximos meses.

WienerAI: o bot simples de negociação de criptomoedas para investidores inteligentes

Em suma, o WienerAI é uma poderosa ferramenta de negociação de criptomoedas projetada para ajudar os traders cripto a fazer negociações lucrativas. Ele usa inteligência artificial (IA) para monitorar o mercado de criptoativos, analisar dados e prever boas oportunidades de negociação.

Além disso, o robô trading sugere os melhores preços para entrar e sair das negociações. Em vez de observar manualmente os mercados, os traders podem deixar o WienerAI fazer o trabalho duro. O bot então fornece recomendações de trading em apenas alguns segundos e com apenas alguns cliques.

Mas o WienerAI não para por aí, isso porque ele permite que os traders troquem facilmente tokens em diferentes corretoras de criptomoedas sem pagar taxas. Este recurso de swap garante que os traders nunca percam uma boa oportunidade de negociação. Eles podem agir rapidamente de acordo com as recomendações da WienerAI sem lidar com atrasos ou interferências.

Outra coisa legal do WienerAI é seu protocolo de staking. Este recurso permite que os usuários ganhem recompensas simplesmente mantendo o token nativo da plataforma. Aliás, mais de 3,3 bilhões de $WAI já foram colocados em staking na plataforma.

O APY está atualmente em 307%. No entanto, isso pode não durar muito, pois as recompensas serão reduzidas à medida que mais tokens forem colocados em staking. Portanto, agora pode ser o melhor momento para investir neste projeto e obter o máximo de retorno possível quando seu preço subir.

À medida que mais traders descobrem os benefícios de usar um assistente de trading baseado em IA, o WienerAI está se tornando cada vez mais popular na comunidade cripto. Não perca tempo, você pode obter o token hoje mesmo por um valor super acessível, de apenas US$ 0,000712.