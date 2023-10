Bitcoin volta a subir e pega os “vendidos” de surpresa

Em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos, o preço do Bitcoin deu um salto significativo, deixando muitos traders que apostaram na queda em uma posição difícil. Após semanas de consolidação, o Bitcoin chegou a US$28.442, saindo de sua prolongada faixa em torno de US$ 26.000.

Essa ascensão repentina deixou os “vendedores” com perdas, enquanto a intensa luta entre touros e ursos continua.

Liquidações atingiram US$ 51,3 milhões

Estatísticas de mercado da Coinglass, um rastreador proeminente de contratos de derivativos, revelam que as liquidações de Bitcoin valiam mais de US$ 51,3 milhões. Essas liquidações ocorreram no dia 2 de outubro durante a rápida escalada do ativo para US$ 28.000.

Os vendedores a descoberto, que estavam apostando na queda dos preços dos ativos digitais, sentiram o peso dessas perdas. Notavelmente, a maior liquidação em uma única ordem de Bitcoin totalizou impressionantes US$ 8,39 milhões, que ocorreu na exchange Huobi.

O que é particularmente interessante é que os dados da Coinglass sugerem que 97% dos traders de derivativos na Huobi estão atualmente com prejuízo. Os vendedores a descoberto de Bitcoin perderam coletivamente US$ 17,25 milhões, enquanto aqueles que apostaram na alta da criptomoeda perderam uma quantia relativamente modesta de US$ 472,99 mil.

As perdas não se limitaram a apenas uma exchange. Na Binance, a maior exchange de criptomoedas em volume de negociação, 84,37% dos traders de futuros tiveram perdas totalizando US$ 10,19 milhões. Essa tendência generalizada de perdas dos traders destaca a volatilidade do mercado de criptomoedas.

Em um contexto mais amplo, os dados da Coinglass revelam que 29.282 traders perderam mais de US$ 119 milhões nos últimos dias. Aqueles que anteciparam um declínio mais amplo do mercado sofreram o maior impacto. Os vendedores a descoberto, em geral, liquidaram mais de US$90 milhões em seus investimentos em criptomoedas.

Em contraste, os traders que apostaram no lado positivo do mercado perderam apenas US$28 milhões. Isso destaca os riscos envolvidos na venda a descoberto de criptomoedas, já que o preço do Bitcoin pode disparar inesperadamente, causando perdas para aqueles que apostaram contra ele.

Desempenho do Bitcoin no 4º trimestre e dominância de mercado

À medida que o Bitcoin se posiciona para o quarto trimestre, muitos estão otimistas. Especialistas apontaram que historicamente o 4º trimestre tem sido o período em que o Bitcoin apresenta seu melhor desempenho do ano.

Esse padrão histórico pode ter contribuído para o recente aumento no preço do Bitcoin, pegando muitos traders de surpresa.

Além disso, Benjamin Cowen, fundador do ITC_Crypto, destacou que a dominância do Bitcoin no mercado global de criptomoedas testou o ponto de ruptura de 49%.

Isso significa que a classificação de supremacia do Bitcoin no mercado recentemente testou e manteve um nível significativo em torno de 49%.

Cowen observou que a dominância do Bitcoin aumentou nas últimas seis semanas, indicando uma posição mais forte para o Bitcoin. Além disso, as flutuações no preço do Bitcoin frequentemente sinalizam a direção geral do mercado de criptomoedas.

Se o Bitcoin experimentar uma tendência negativa, isso poderia desencadear uma queda mais ampla do mercado. Essa tendência poderia afetar de forma ainda mais severa as altcoins com valores de mercado menores.

Embora setembro tenha sido tipicamente um mês positivo para criptomoedas, os eventos incomuns de 2023 sugerem uma abordagem muito cautelosa em relação às expectativas do mercado de outubro.

O fato de setembro não ter mostrado uma tendência baixista levanta dúvidas sobre a probabilidade de um outubro otimista. No entanto, enquanto as tendências históricas podem fornecer alguma orientação, é importante lembrar que elas não garantem resultados futuros.