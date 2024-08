Bitcoin em baixa busca suporte em dados do CPI

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) mostrou uma desaceleração na inflação, causando um breve aumento no preço do Bitcoin ($BTC) para quase US$ 62K.

mostrou uma desaceleração na inflação, causando um breve aumento no preço do Bitcoin ($BTC) para quase US$ 62K. Em seguida, o Bitcoin perdeu rapidamente mais de US$ 3K, caindo para cerca de US$ 58K.

O baixo CPI pode alimentar uma corrida de alta , potencialmente empurrando o $BTC para novos recordes.

, potencialmente empurrando o $BTC para novos recordes. Os dados recentes do CPI aumentam a pressão sobre o Fed para cortar as taxas de juros básicas em setembro.

básicas em setembro. No momento da escrita deste artigo Bitcoin estava cotado em US$58.358,00.

Os dados mais recentes do CPI (14 de agosto) indicam uma desaceleração da inflação nos EUA. Essa boa notícia pode se tornar um catalisador de crescimento para o $BTC.

No entanto, dado às notícias positivas, por que o $BTC caiu?

Hora de explorar os movimentos mais recentes do $BTC e entender por que os dados recentes do CPI (e os potenciais cortes de juros nos EUA) podem ser um bom sinal para o futuro das criptomoedas.

CPI desacelera, puxando $BTC para baixo

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) é um indicador econômico crítico que mede a inflação e afeta o sentimento dos investidores em vários mercados, incluindo criptomoedas.

Inicialmente, o preço do Bitcoin disparou para quase US$ 62K após a divulgação dos dados do CPI, que foram inferiores ao esperado e sugeriram que a inflação poderia estar sob controle.

Isso é tipicamente um sinal positivo para ativos como o $BTC, já que os investidores frequentemente os consideram como proteção contra a inflação.

No entanto, o preço do Bitcoin inesperadamente reverteu o curso, caindo para menos de US$ 58K, uma queda de mais de 5%. Analistas atribuíram essa queda a potenciais reações exageradas do mercado e à volatilidade inerente dos mercados de criptomoedas.

Há uma chance de que correções de curto prazo posicionem o $BTC para um crescimento mais rápido na segunda metade do ano.

Além disso, o chefe de pesquisa da Grayscale argumentou que o CPI mais baixo poderia eventualmente servir como um catalisador para que o Bitcoin reteste suas máximas históricas. Ele defende que um contexto econômico mais amplo com inflação controlada pode sustentar o interesse contínuo no Bitcoin como uma reserva de valor.

Essas previsões de longo prazo contrastaram com a reação imediata de baixa do mercado e o potencial para novas correções.

Com a queda da inflação, aumenta a pressão sobre o Fed para cortar juros

Os dados recentes do CPI pressionaram o $BTC para baixo, mas aumentaram a pressão sobre o Federal Reserve para cortar as taxas de juros já na reunião de 17–18 de setembro.

A desaceleração da inflação diminui a necessidade de manter taxas de juros altas para conter os gastos. Além disso, aumenta as chances de que o Fed reduza a taxa de juros em pelo menos alguns pontos.

Os investidores há muito esperam por um corte nas taxas e geralmente esperam que o preço do $BTC suba à medida que as taxas caem.

No entanto, o sentimento geral do mercado permanece cauteloso. Traders e investidores estão monitorando a situação para aproveitar as ondas de volatilidade causadas pelos dados recentes do CPI. Alguns esperam que o Bitcoin encontre um suporte mais forte em torno de US$ 55K, se a correção continuar.

Em resumo, a política monetária do Federal Reserve (especialmente quaisquer indicações de cortes de juros) será crucial para moldar a trajetória futura do preço do Bitcoin.

A volatilidade do Bitcoin é uma parte integrante do mercado de criptomoedas. E o baixo CPI e a política monetária em afrouxamento colocam o $BTC em uma posição favorável para a segunda metade de 2024.