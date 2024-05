Bitcoin está prestes a ter o pior mês desde o bear market de 2022 – Cinco coisas que você precisa saber

O Bitcoin apresentou volatilidade de preço em abril, perdendo parte de seus ganhos iniciais. Nos últimos dias o preço caiu abaixo dos principais níveis de resistência devido à constante pressão de venda.

Segundo relatos, o Bitcoin está prestes a registrar uma queda de 12% em abril. Se isso acontecer, será seu desempenho mais fraco em mais de um ano. Com base no desempenho atual e na tendência do setor. No entanto, há cinco pontos essenciais a serem observados para o Bitcoin.

Bitcoin pode ter o pior desempenho desde novembro de 2022

Enquanto o preço do Bitcoin enfrenta volatilidade, alguns observadores de mercado agora estão monitorando os níveis de suporte críticos. Curiosamente, alguns otimistas acreditam que o Bitcoin está operando em uma faixa de preço e que logo irá se recuperar para retomar a tendência de alta.

No entanto, o fechamento semanal do BTC não ofereceu muito encorajamento, pois continua em declínio. O preço do Bitcoin perdeu 5,7% nesta semana, enquanto os vendedores continuam a exercer pressão.

A faixa de preço atual do BTC está em seu nível mais baixo desde abril de 2019. Segundo um trader de criptomoedas, Skew, a pressão de venda é causada por algoritmos de negociação automatizados dos EUA.

I do see the potential for longer crab between $67K – $58K till proper flow supported breakout Previous cycle 2018 – 2021

Price had actually an echo bubble with backtested 1M close as resistance then 21 – 28days consolidation prior to breaching ATHs & parabolic run… https://t.co/8d3b3qNnb2 pic.twitter.com/gCh5EVHt3C — Skew Δ (@52kskew) April 28, 2024

Além disso, Skew identificou o potencial de um período prolongado de tendência lateral para o Bitcoin, oscilando entre US$ 67.000 e US$ 58.000. Ele acredita que o Bitcoin permanecerá nesse intervalo até que haja um fluxo adequado de liquidez para sustentar uma ruptura.

Por enquanto, Skew ainda considera o desempenho do Bitcoin bastante impressionante. No entanto, se o preço cair abaixo de US$ 58.000, isso poderá sinalizar um mercado de baixa.

Além de Skew, dados do CoinGlass também sugerem que este será o pior desempenho do Bitcoin desde o mercado de baixa de novembro de 2022.

Dados do mercado financeiro podem influenciar o preço do BTC

Eventos macroeconômicos frequentemente exercem impacto sobre uma variedade de mercados financeiros, incluindo o setor de criptomoedas. A próxima decisão sobre as taxas de juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos será de suma importância para o Bitcoin.

Embora não sejam esperadas mudanças significativas, é possível que as taxas mais baixas demorem para ser implementadas, além do que era inicialmente previsto no início do ano. Segundo o observatório do mercado financeiro, The Kobeissi Letter, esta semana reserva eventos-chave.

Entre esses eventos, destacam-se os dados de Confiança do Consumidor da C.B., a Decisão sobre as Taxas de Juros do Fed e os dados do Relatório de Empregos de Abril. Dessa forma, a perspectiva pode não ser tão negativa para o Bitcoin e outros ativos, a menos que esses relatórios revelem circunstâncias econômicas desfavoráveis.

ETFs de Bitcoin em Hong Kong prontos para lançamento, um fator que vale a pena considerar

A adoção do Bitcoin continua a crescer na região asiática, com Hong Kong se preparando para lançar ETFs de Bitcoin à vista. Essa iniciativa provavelmente irá atrair interesse e pode impulsionar o preço do BTC.

De acordo com o trader Mister Crypto, os ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista de Hong Kong são altamente otimistas e têm grande significância. Isso se deve ao fato de o mercado asiático contar com mais usuários do que os mercados dos EUA e da Europa.

Portanto, alguns analistas acreditam que os ETFs de Hong Kong poderiam exercer uma influência positiva sobre o preço do Bitcoin, potencialmente apoiando uma tendência de alta.

Enquanto o Bitcoin se mantém acima do nível de preço de US$ 61.000, é crucial observar o suporte entre US$ 60.000 e US$ 58.000. Uma queda abaixo desse intervalo poderia resultar em novas mínimas, devido à pressão de venda.

O analista Philip Swift observa que o preço do Bitcoin está se aproximando rapidamente do preço realizado pelos detentores de curto prazo. Esse nível costuma atuar como suporte em mercados de alta, embora Swift questione se o suporte se manterá desta vez.

Os detentores de curto prazo são investidores que mantêm BTC por um máximo de 155 dias, tornando-os investidores mais especulativos.

Ademais, o analista Daan Crypto Trades destaca que o mercado continua em processo de consolidação. De acordo com seu gráfico, o suporte do mercado de alta está se aproximando do preço atual do BTC.

#Bitcoin As we keep consolidating, the bull market support band is catching up to price. This should offer good support if we were to touch it. Back in 2021 when we broke the 2017 all time high, we ended up not needing it but took off before the band could catch up. pic.twitter.com/sbrsRIsMno — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 28, 2024

Segundo ele, se esse suporte alcançar o preço, isso poderá contribuir para sustentar o BTC e evitar uma queda adicional.

Investidores de varejo abraçam o Bitcoin

Apesar da retração do mercado, os pequenos investidores estão voltando suas atenções para o Bitcoin. Segundo análise do especialista da Glassnode, Checkmate no X, os detentores de carteiras com menos de 100 BTC estão aumentando sua exposição à criptomoeda.

Essa conclusão se baseia em dados de seu gráfico no Checkonchain, que mostra saldos de carteira positivos em um período de 30 dias até 8 de abril.

Esses endereços de carteira estão acumulando aproximadamente 12.200 tokens de BTC por mês. Contudo, Checkmate expressa sua crença de que os detentores de Bitcoin de varejo tendem a vender ao primeiro sinal de correção. Dessa forma, a influência deles sobre o preço do BTC não pode ser claramente determinada.

Esses fatores combinados serão cruciais para a ação de preço do Bitcoin nas próximas semanas e terão impacto nos valores das altcoins.