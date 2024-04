Bitcoin pode dobrar em 3 meses

O Bitcoin subiu novamente após recuar de seu novo máximo histórico (ATH) de US$ 73.750. Diante disso, os observadores do mercado estão otimistas de que o Bitcoin quebrará o recente ATH para estabelecer um novo recorde após o próximo halving.

Segundo o empresário TechDev, o Bitcoin fechou dois meses consecutivos sendo negociado acima do Bollinger Band superior. Historicamente, esse padrão de alta leva a um aumento no preço do BTC.

Empreendedor cripto identifica padrão de alta para o Bitcoin

A teoria de TechDev depende do comportamento passado dos preços do Bitcoin. Ele diz que o valor do BTC dobra sempre que fica acima da faixa superior de Bollinger por dois meses consecutivos. Esse aumento geralmente ocorre três meses antes de seu preço cair novamente.

Portanto, TechDev acredita que este indicador técnico sinaliza que o Bitcoin está posicionado para um grande avanço nas próximas semanas.

Reagindo à postagem, o investidor cripto GemDetector notou um padrão gráfico de alta. No entanto, um aumento não é garantido, uma vez que o mercado permanece instável.

It doesn't happen often.#Bitcoin closed 2 consecutive months over the upper Bollinger band. Each time it has then doubled within 3 months before the next red candle. pic.twitter.com/veOOOmT8Id — TechDev (@TechDev_52) April 7, 2024

Outro analista, conhecido como CryptoMoon, compartilhou uma visão mais otimista do padrão gráfico. Ele disse que o BTC pode subir para US$ 140.000 em quatro semanas se repetir o padrão fractal de dezembro de 2020.

Acrescentando, em uma entrevista à CNBC, o CEO da SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, previu que o BTC poderia atingir um máximo de US$ 170.000. Ele acredita que o Bitcoin poderia ser negociado com metade do valor de mercado do ouro, representando um aumento de quase 6 a 10 vezes.

O BTC tem um valor de mercado total de US$ 1,35 trilhão em comparação com os US$ 15,8 trilhões do ouro. Para o Bitcoin atingir metade do valor de mercado do ouro, ele deve aumentar pelo menos seis vezes o seu valor atual. Se isso acontecer, o preço do Bitcoin será elevado para mais de US$ 400.000 por token.

Porém, Scaramucci afirma que esse aumento não acontecerá da noite para o dia e haverá muita volatilidade nos preços. O CEO também observou que o Bitcoin ganhou mais de 140% no ano passado. Ele acredita que a alta demanda por ETFs à vista contribuiu para o impulso do Bitcoin para um novo recorde histórico no mês passado

Halving do Bitcoin se aproxima

Enquanto isso, faltam apenas alguns dias para o halving do Bitcoin, que deverá reduzir as recompensas do bloco pela metade. Notavelmente, antes de cada halving do Bitcoin, o preço do BTC muitas vezes sobe devido à alta demanda, à medida que os investidores aguardam uma recuperação pós-halving.

Este aumento foi observado no ciclo atual, quando o BTC atingiu um novo ATH acima de US$ 73.000 em março. No entanto, um aumento de preços após o halving não é garantido, uma vez que as circunstâncias diferem em cada ciclo de halving.

No entanto, o próximo halving em 20 de abril levará, provavelmente, a um eventual aumento no preço. Isso porque provavelmente criará uma escassez de oferta, já que as recompensas da mineração serão reduzidas de 6,25 para 3,125 BTC.

Exchange Coinbase descreve porque o próximo halving do BTC pode ser diferente

Historicamente, nos primeiros noventa dias após o halving, o Bitcoin muitas vezes cai abaixo do seu valor no momento do halving. No entanto, a Coinbase diz que desta vez pode ser diferente, apontando possíveis razões.

De acordo com a Coinbase, os ETFs BTC à vista recém-emitidos mudaram fundamentalmente a dinâmica do mercado do Bitcoin, ao contrário dos halvings anteriores. Os ETFs BTC à vista alteraram a dinâmica de oferta/demanda do Bitcoin à medida que registram enormes entradas diárias, principalmente de investidores institucionais.

Portanto, a demanda por BTC foi turbinada antes de 2024, caindo pela metade em comparação com as anteriores. Além do mais, de acordo com um relatório da 21Shares, agora menos Bitcoins estão disponíveis para negociação. Dessa forma, a recuperação contínua do Bitcoin fez com que os mineradores relutassem em vender as moedas de suas reservas, diferente dos halvings anteriores.

Em consequência disso, os rendimentos do Tesouro dos EUA poderão enfraquecer, tornando os ativos de risco como o Bitcoin mais atraentes para os investidores, no caso do FED abaixar as taxas de referência.

Além disso, a mudança global na política monetária poderá desencadear uma recessão, estimulando a procura de reservas alternativas de valor como o Bitcoin. Portanto, as circunstâncias que cercam os próximos meses apontam para resultados diferentes para o Bitcoin após o halving, ao contrário de outros que ocorreram no passado.