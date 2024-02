Bitcoin se consolida em torno de US$ 43.000 à medida que o entusiasmo em torno do ETF diminui – Será que BTC chega a US$ 100.000 após o halving?

A principal criptomoeda, o Bitcoin, tem enfrentado pressão baixista após o rali impulsionado pelo ETF no início de janeiro. No entanto, apesar da perspectiva pessimista de curto prazo, muitos acreditam que o BTC poderá atingir US$ 100.000 após o próximo halving do Bitcoin.

No momento da redação deste artigo, o BTC está sendo negociado a US$ 43.200, com um aumento de 2% no preço nos últimos sete dias. Enquanto as especulações persistem, a análise a seguir vai fornecer insights sobre a possível trajetória do Bitcoin nos próximos dias.

Halving do Bitcoin: o preço do BTC irá às alturas?

O halving do Bitcoin, um evento que ocorre a cada quatro anos, onde a recompensa do bloco do Bitcoin é reduzida pela metade, está previsto para abril de 2024. Historicamente, eventos de halving anteriores precederam grandes ralis no preço do Bitcoin. Por exemplo, em 2012, a recompensa de mineração caiu de 50 BTC para 25 BTC por bloco.

Até o final de 2013, o preço do Bitcoin disparou para mais de US$ 1.000, um aumento massivo em relação aos preços pré-halving abaixo de US$ 12. Da mesma forma, o halving de 2016 reduziu a recompensa de 25 BTC para 12,5 BTC.

Até o final de 2017, o Bitcoin disparou para cerca de US$ 19.000, vindo de menos de US$ 1.000 antes do halving.

Próximo halving do Bitcoin

Muitos especialistas preveem que o próximo halving também impulsionará o preço do Bitcoin. Essas tendências passadas indicam que o Bitcoin pode atingir uma nova máxima histórica nos meses seguintes ao halving de 2024.

Além disso, o próximo halving reduzirá as recompensas dos mineradores de 6,25 para 3,125 BTC, um feito que vai diminuir a entrada de novas moedas, intensificando as forças de oferta e demanda para impulsionar os preços.

Com base nesse sentimento e nas tendências anteriores, muitos traders esperam que o preço ultrapasse os US$ 100.000. Contudo, muitos investidores começaram a acumular Bitcoin, aguardando o próximo grande rali.

Em 4 de fevereiro, a Whale Alert, uma plataforma de rastreamento de criptomoedas, relatou a movimentação de 1.400 BTC, avaliados em mais de US$ 60 milhões, da Coinbase para uma carteira desconhecida.

Outra transferência de 737 BTC, no valor de aproximadamente US$ 31,5 milhões, da Kraken para a Bitfinex, ocorreu em 5 de fevereiro. O movimento dessas grandes quantidades de Bitcoin pode indicar uma alta demanda, já que os investidores acumulam moedas antecipando um rali mais significativo nas próximas semanas.

Isso provavelmente irá gerar pressão ascendente para desencadear um rali de curto prazo no Bitcoin nos próximos dias.

Análise de preço do Bitcoin: Bitcoin mostra momento de alta

O BTC registrou um rali de alta este ano, subindo de US$ 38.700 para US$ 49.000 em 11 de janeiro, um aumento de mais de 13%. Desde esse salto, o preço tem se mantido na faixa de US$ 42.000 a US$ 43.000.

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado acima da linha de média móvel simples, indicando que ainda há atividade de alta no mercado. Logo abaixo dessa linha móvel média está um suporte forte em US$ 40.200.

Este nível de suporte deve impedir que o preço caia caso os touros percam o controle. Mas olhando para o gráfico, isso não parece provável tão cedo. Além disso, o indicador MACD está acima de sua linha de sinal, o que significa que o momento de alta atual supera a pressão baixista.

No geral, o gráfico do Bitcoin sugere que a tendência de alta permanece intacta. O preço está acima do suporte crítico em torno de US$ 40.200, e o MACD mostra que os touros estão no comando.

A trajetória ascendente deve continuar enquanto o Bitcoin se mantiver acima da linha de média móvel e do nível de suporte. No entanto, a falha em manter os US$ 40.200 poderia sinalizar uma reversão baixista.

Os traders esperam que o preço do BTC aumente significativamente para dar início a um possível rali de touros à medida que o próximo halving se aproxima. Mas enquanto a empolgação contínua em torno do BTC persiste, os traders também estão de olho no aguardado lançamento do Sponge V2 (SPONGEV2), que promete retornos significativos.

Alternativa ao Bitcoin: Sponge V2 – A próxima grande meme coin a explodir em valor

>>>Confira a pré-venda do Sponge V2<<<

Os primeiros investidores do Sponge V2 esperam obter retornos significativos com o lançamento iminente do Sponge V2, a versão aprimorada da popular moeda Sponge (SPONGE) que fez sucesso em maio do ano passado.

Pouco após o lançamento em 2023, o SPONGE V2 atingiu um valor de mercado de US$ 100 milhões, surpreendendo os investidores com ganhos impressionantes.

O SPONGE tinha mais de 13.000 detentores de carteira únicos em seu auge. Ainda mantém uma grande base de seguidores no X (antigo Twitter) e outras redes sociais. O token SPONGEV2 atualizado tem como objetivo adicionar mais utilidade ao Sponge e consolidar o sucesso anterior para dominar o ecossistema de meme coins.

Happy Friday, #SPONGERS! 🙏 Remember to transition your #SPONGE V1 now before it gets discontinued on the 5th of February. We strongly advise all holders to withdraw their $SPONGE from centralised exchanges and stake them on our website as soon as possible. 📣📣📣 pic.twitter.com/Zy3AEHtknZ — $SPONGE (@spongeoneth) February 2, 2024

O criptoativo introduziu recompensas de stake e recursos play-to-earn para atrair novos usuários e sustentar o ecossistema. Os detentores atuais do SPONGE podem trocar seus tokens pelo SPONGEV2 ao fazer staking de suas moedas no site oficial do Sponge.

De acordo com o site oficial, essa troca foi encerrada no dia 5 de fevereiro de 2024.

Os usuários que fazem staking de suas moedas SPONGE podem obter recompensas de staking de até 290% APY anualmente. Uma vez que o SPONGEV2 é lançado, o antigo token SPONGE será descontinuado, e seu valor deverá ser totalmente transferido para a nova versão.

Essa transição incentiva investidores atuais e novos a ingressarem no ecossistema SPONGEV2.

Após a disparada de preço de 100x da primeira versão, os analistas continuam otimistas quanto ao potencial do Sponge V2. Dado o renovado interesse em meme coins, o Sponge V2 pode ganhar exposição massiva e interesse de investidores quando for lançado, movimento que irá impulsionar seu preço.

Você pode adquirir o token por um preço tão baixo quanto US$ 0,000530 ao trocar por USDT ou ETH no site oficial de pré-venda.